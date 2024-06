132 nouveaux logements abordables prêts pour des résidents de Coquitlam





COQUITLAM, BC, le 25 juin 2024 /CNW/ - Des résidents de Coquitlam ont commencé à emménager dans 132 nouveaux logements abordables alors que s'achève la construction d'une partie du réaménagement de la Hoy Creek Housing Co-op. Les gouvernements fédéral et provincial et l'administration municipale ont investi plus de 25 millions de dollars dans cet ensemble d'habitation.

Située au 2905 Glen Drive, la coopérative originale a été construite en 1981. Elle comptait initialement 97 appartements dans deux immeubles, en plus de 60 maisons en rangée. Les maisons en rangée ont été démolies après être devenues inhabitables en raison de la moisissure, de la pourriture et de la tuyauterie désuète. La Community Land Trust Foundation de la Colombie-Britannique a acquis la propriété en 2017. Elle a construit ce nouvel immeuble locatif de six étages en partenariat avec le gouvernement fédéral, par l'entremise de la Société canadienne d'hypothèques et de logement, de BC Housing et de la Ville de Coquitlam.

Le nouvel immeuble comprend un mélange de studios et d'appartements locatifs de une, de deux et de trois chambres destinés aux personnes à revenu faible ou modeste. Les commodités comprennent une buanderie dans les appartements et une aire de jeux pour les résidents. La Hoy Creek Housing Co-Operative, au coeur du centre-ville de Coquitlam, est située à 10 minutes de marche de la station Lincoln du SkyTrain, ainsi qu'à proximité de nombreux autres services et commodités.

La Community Land Trust Foundation de la Colombie-Britannique exploitera les nouveaux logements en partenariat avec la Hoy Creek Housing Co-Operative.

Le financement fourni pour cet ensemble d'habitation est le suivant :

8,2 millions de dollars du gouvernement fédéral, par l'entremise du Fonds pour le logement abordable;

14 millions de dollars du gouvernement provincial, par l'intermédiaire du Community Housing Fund de BC Housing;

560 000 $ sous forme de subvention annuelle de BC Housing dans le cadre d'une entente de 60 ans pour soutenir les activités courantes, y compris l'entretien et les réparations;

3,3 millions $ sous forme de subvention de la Ville de Coquitlam au titre du Fonds de réserve pour le logement abordable.

au titre du Fonds de réserve pour le logement abordable. Le terrain de l'ensemble, évalué à environ 15,5 millions de dollars, provient de la fiducie foncière communautaire.

Citations :

« Notre gouvernement croit que tout le monde au Canada mérite un chez-soi sûr. Nous travaillons avec nos partenaires pour continuer de construire des logements abordables partout au pays. Grâce à cette collaboration, nous contribuons à ce que toutes les personnes vivant à Coquitlam aient accès à des logements sûrs et abordables qui leur permettent de s'épanouir. » - Ron McKinnon, député fédéral pour Coquitlam-Port Coquitlam, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les personnes et les familles ont maintenant accès à de nouveaux logements abordables dans la collectivité où elles se sont enracinées et ont bâti une vie. Dans notre plan Homes for People, on prend des mesures pour qu'il y ait une offre continue de logements de qualité et abordables pour les personnes et les familles de Coquitlam. Ainsi, les gens ne seront pas forcés de quitter les collectivités où ils vivent pour trouver des logements abordables. » - L'honorable Ravi Kahlon, ministre du Logement de la Colombie-Britannique

« Notre gouvernement travaille fort pour que les gens aient accès à des logements stables et abordables dans l'avenir. Ces 132 logements aideront les familles de Coquitlam-Burke Mountain touchées par les problèmes d'abordabilité. » - Fin Donnelly, député provincial de la circonscription de Coquitlam-Burke Mountain

« Dans le cadre de notre Stratégie sur l'abordabilité du logement, Coquitlam a soutenu un nombre sans précédent de logements locatifs hors marché dans notre collectivité, y compris plus de 130 logements dans l'ensemble de logements de la Hoy Creek Co-operative. La Ville est fière d'avoir investi 3,3 millions de dollars dans cet ensemble de logements essentiel grâce à son Fonds de réserve pour le logement abordable. Elle souligne ainsi son engagement à fournir des logements abordables et accessibles dans sa collectivité. Je suis ravi de voir l'ouverture de la première phase de l'ensemble de logements de la Hoy Creek Co-Operative, un jalon rendu possible grâce à la collaboration de tous les ordres de gouvernement. » - Richard Stewart, maire de Coquitlam

« La beauté de notre modèle sans but lucratif réside dans le fait qu'il met à profit les compétences de nos professionnels de la gestion et de l'aménagement immobiliers pour aider les coopératives à soutenir et à créer des collectivités inclusives, comme Hoy Creek, auxquelles les membres sont fiers d'appartenir. » - Tiffany Duzita, directrice générale, Community Land Trust

Faits en bref :

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) fait partie de la Stratégie nationale sur le logement (SNL) du Canada , un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au Canada . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés.

, un plan de plus de 82 milliards de dollars visant à offrir un chez-soi à un plus grand nombre de personnes au . Les progrès réalisés dans le cadre des programmes et des initiatives sont mis à jour chaque trimestre sur le site www.chezsoidabord.ca. La carte des initiatives de financement pour le logement montre les ensembles de logements abordables qui ont été créés. En mars 2024, le gouvernement fédéral avait engagé 50,97 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 146 000 logements et la réparation de plus de 286 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes dont les besoins sont les plus criants, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou qui risquent de s'y retrouver et les femmes et les enfants fuyant la violence.

Le Fonds pour le logement abordable (FLA) - auparavant appelé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL) - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 8,17 milliards de dollars pour soutenir la création de plus de 32 000 logements et la réparation de plus de 155 000 logements par l'intermédiaire du FLA. Au 31 décembre 2023, le gouvernement du Canada avait engagé plus de 42,99 milliards de dollars pour soutenir la création de près de 135 000 logements et la réparation de plus de 270 000 logements. Ces mesures accordent la priorité aux personnes qui en ont le plus besoin, notamment les personnes âgées, les Autochtones, les personnes en situation d'itinérance ou à risque de s'y trouver, ainsi que les femmes et les enfants fuyant la violence.

- auparavant appelé le - offre aux organismes partenaires du financement sous forme de prêts à faible taux d'intérêt ou de prêts-subventions ou encore sous forme de contributions. Les sommes servent à la construction de logements abordables et à la rénovation et la réparation de logements abordables et communautaires existants. Il s'agit d'un programme de 13,2 milliards de dollars de la SNL qui accorde la priorité aux ensembles de logements destinés aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les personnes âgées, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes. Ces logements s'inscrivent dans le cadre d'un investissement de 19 milliards de dollars du gouvernement de la Colombie-Britannique. Il s'agit du plus important investissement dans le logement de l'histoire de la Colombie-Britannique. Depuis 2017, la province a offert presque 80 000 nouveaux logements qui ont été achevés ou sont en cours de réalisation, dont plus de 1 000 logements abordables dans la région de Tri-Cities.

Renseignements supplémentaires :

Visitez le site canada.ca/logement pour obtenir les renseignements sur le logement du gouvernement du Canada qui sont les plus demandés.

qui sont les plus demandés. En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. La SCHL vise à ce que tout le monde au puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook. Pour en savoir plus sur la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

Une carte montrant l'emplacement de tous les ensembles de logements annoncés et financés en Colombie-Britannique est disponible en ligne à l'adresse https://www.bchousing.org/homes-for-BC (en anglais seulement).

Pour en savoir plus sur les mesures que prend la province pour s'attaquer à la crise du logement et offrir des logements abordables à la population britanno-colombienne, visitez https://workingforyou.gov.bc.ca/.

Pour en savoir plus sur la Community Land Trust, consultez le site https://www.chf.bc.ca/community-land-trust//

