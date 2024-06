Avis public - Santé Canada met en garde contre de nombreux produits non homologués pour améliorer la performance sexuelle et suppléments d'entraînement qui peuvent présenter de graves risques pour la santé





OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Santé Canada signale que les produits suivants peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour plus d'informations, y compris des photos des produits et ce que vous devez faire, consultez les alertes de sécurité en ligne suivantes :

Santé Canada tient à jour des listes de produits de santé non homologués qui peuvent présenter des risques graves pour la santé afin que le public puisse facilement identifier ceux qu'il a pu acheter et prendre les mesures qui s'imposent. Nous vous invitons à consulter régulièrement ces listes pour prendre connaissance des mises à jour.

Produit Risques identifiés Entreprise Mesure prise Produits de santé non homologués pour améliorer la performance sexuelle Black Bull Extreme L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Quik Shop

119, boulevard Fort York, Toronto, Ontario Saisi au point de vente Etumax Royal Honey L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil et de tadalafil Quik Shop

119, boulevard Fort York, Toronto, Ontario Saisi au point de vente Rhino 69 8500K (Double Shot) L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Quik Shop

119, boulevard Fort York, Toronto, Ontario Saisi au point de vente Rhino 69 Extreme 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Weston 7 Convenience

7777, chemin Weston, Vaughan, Ontario Saisi au point de vente Rhino 69 Platinum 35000 L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de tadalafil Weston 7 Convenience

7777, chemin Weston, Vaughan, Ontario Saisi au point de vente Rhino 7 Platinum 900K L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de lévodopa et de prastérone Weston 7 Convenience

7777, chemin Weston, Vaughan, Ontario Saisi au point de vente Royal Honey VIP L'analyse d'un produit ayant un emballage similaire saisi dans un autre point de vente au détail a révélé la présence de sildénafil Weston 7 Convenience

7777, chemin Weston, Vaughan, Ontario Saisi au point de vente Suppléments d'entraînement non homologués Advanced Research Andarine 50mg/mL Présence d'andarine indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Advanced Research Cardarine 10mg/mL Présence de cardarine indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Advanced Research Ibutamoren 15mg/mL et 25mg/mL Présence d'ibutamoren indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Advanced Research Ligandrol 5mg/mL et 10mg/mL Présence de ligandrol indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Advanced Research Ostarine 10mg/mL et 20mg/mL Présence d'ostarine indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Advanced Research Stenabolic 10mg/mL et 20mg/mL Présence de stenabolic indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Advanced Research Testolone 10mg/mL et 20mg/mL Présence de testolone indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Quadragen Andarine 50mg/mL Présence d'andarine indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Quadragen Ibutamoren 25mg/mL Présence d'ibutamoren indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Quadragen Ligandrol 10mg/mL Présence de ligandrol indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Quadragen Stenabolic 20mg/mL Présence de stenabolic indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne Quadragen Testolone 20mg/mL Présence de testolone indiquée sur l'étiquette Quad Inc.

Beloeil, Québec Saisi et retiré de la vente en ligne

Restez branché à Santé Canada et recevez les derniers avis et rappels de produits.

Also available in English

SOURCE Santé Canada (SC)

25 juin 2024 à 13:20

Communiqué envoyé leet diffusé par :