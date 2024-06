Voici des conseils de voyage essentiels pour le contrôle de sûreté

Aetion®, le leader mondial de la technologie et de l'analyse des données probantes du monde réel (DPMR), a annoncé aujourd'hui la création d'un pôle technologique DPMR à Barcelone, en Espagne, afin de réunir le groupe le plus compétent de...

Biocon Biologics Ltd (BBL), une société mondiale de biosimilaires totalement intégrée et filiale de Biocon Ltd (code BSE : 532523, NSE : BIOCON), a reçu l'autorisation de l'Agence européenne des médicaments (EMA) pour fabriquer un biosimilaire du...