Un nouveau timbre rend hommage à Christi Belcourt, artiste et environnementaliste métisse





Les peintures de Christi Belcourt reflètent ses origines et son dévouement à la défense de l'environnement

Ce communiqué est aussi disponible en michif cri.

OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - Lors d'un événement qui s'est tenu à Ottawa aujourd'hui, Postes Canada a célébré l'émission d'un nouveau timbre rendant hommage à l'artiste visuelle et environnementaliste métisse Christi Belcourt.

Reconnue pour ses peintures aux motifs complexes imitant le perlage métis, Christi Belcourt exploite son talent pour célébrer la nature, honorer ses ancêtres, défendre la protection de la terre et de l'eau, et soutenir le savoir, les cultures et les langues autochtones.

Cette vignette fait partie d'un jeu de trois timbres consacrés à des leaders autochtones et émis le 21 juin. Il s'agit du troisième volet de la série pluriannuelle de Postes Canada rendant hommage à des leaders autochtones.

La vie et l'héritage de Christi Belcourt

Née en 1966 à Scarborough, en Ontario, et ayant grandi à Ottawa, Christi Belcourt est descendante de la communauté métisse de Manitow Sâkahikan (Lac Ste. Anne) en Alberta. Elle travaille avec différents médias, mais est surtout connue pour ses grandes peintures florales imitant le perlage métis traditionnel qui rendent hommage à ses origines et au monde naturel.

Les oeuvres de Christi Belcourt sont exposées partout en Amérique du Nord et font partie de maintes collections permanentes de grandes galeries d'art canadiennes, y compris le Musée des beaux-arts du Canada, le Musée des beaux-arts de l'Ontario et l'Institut Gabriel-Dumont. En l'honneur des survivants et survivantes des pensionnats et de leur descendance, elle réalise un vitrail intitulé Giniigaaniimenaaning (Regard vers l'avenir), qui est installé dans l'édifice du Centre du Parlement à Ottawa.

Le pouvoir de l'art de Christi Belcourt réside à la fois dans sa beauté et dans son message. Son oeuvre collaborative Marchons avec nos soeurs compte parmi ses plus émouvantes; il s'agit d'une installation de plus de 2 000 empeignes de mocassin perlées qui honorent la vie des femmes, des personnes bispirituelles et des enfants autochtones disparus ou assassinés. Cofondatrice du collectif communautaire Onaman, elle consacre bénévolement son temps à la création de ressources et d'espaces pour les pratiques autochtones axées sur la terre, notamment la revitalisation des langues.

Christi Belcourt reçoit de nombreux honneurs, dont une Médaille commémorative Jim Brady (2023), un Prix du premier ministre pour l'excellence artistique (Ontario, 2016), un Prix du Gouverneur général pour l'innovation (2016), le Prix du Conseil des arts de l'Ontario pour les arts autochtones de 2014 et un Prix des femmes influentes du Nord de l'Ontario pour le leadership autochtone (2014). En 2023, elle reçoit aussi deux doctorats honorifiques de l'Université Algoma et de l'Université Wilfrid Laurier.

À propos du timbre

Oblitéré à Ottawa, où a grandi Christi Belcourt, ce timbre est orné d'un portrait de l'artiste qu'elle a elle-même réalisé. L'arrière-plan présente des détails tirés de sa peinture Reverence for Life.

Le cachet d'oblitération est un dessin au trait inspiré du style de peinture de Christi Belcourt.

À propos de la série de timbres sur les leaders autochtones

Lancée en 2022, la série pluriannuelle met en vedette des leaders inuit, métis et des Premières Nations qui ont consacré leur vie à préserver leur culture et à améliorer la qualité de vie des peuples autochtones au Canada.

Cette année, Postes Canada a émis trois timbres en l'honneur d'Elisapie, de Josephine Mandamin et de Christi Belcourt à l'occasion de la Journée nationale des peuples autochtones. Deux autres dévoilements ont eu lieu ce mois-ci :

Le jeudi 13 juin, le timbre rendant hommage à Elisapie a été dévoilé à Montréal.

Le mardi 18 juin, le timbre commémorant Josephine Mandamin a été dévoilé lors d'un événement à Thunder Bay , en Ontario .

Les timbres et les articles de collection sont en vente sur postescanada.ca et dans les comptoirs postaux partout au pays.

Pour accéder aux images des timbres et des autres produits :

SOURCE Postes Canada

25 juin 2024 à 13:16

Communiqué envoyé leet diffusé par :