Eastlink poursuit son expansion dans le Nord du Nouveau-Brunswick et offre maintenant un choix de services mobiles apportant ainsi de la concurrence dans la région de Tracadie





TRACADIE, NB, le 25 juin 2024 /CNW/ - Eastlink a ouvert un nouveau magasin à Tracadie, au Nouveau-Brunswick et offre maintenant son service mobile dans la région. Cette ouverture fait partie de l'investissement continu de l'entreprise dans l'expansion de son service mobile dans le Nord du Nouveau-Brunswick, offrant une plus grande couverture, plus de choix et plus de concurrence aux clients dans cette partie de la province.

« Nous avons travaillé fort au cours des dernières années pour élargir notre service mobile dans le Nord du Nouveau-Brunswick, a déclaré Jeff Gillham, Directeur général. Notre équipe locale est ravie d'accueillir des clients à Tracadie alors que nous poursuivons l'installation de nos nouvelles antennes dans la Péninsule acadienne. »

Steve Irvine, Vice-président de l'ingénierie et Directeur de la technologie chez Eastlink, a confirmé : « Nous sommes heureux avec le progrès des travaux dans la région et l'activation devrait être terminée dans les prochains mois. Nous finalisons actuellement plusieurs sites entre Miramichi et Tracadie avec l'installation de systèmes d'antennes et d'équipement de soutien. »

Depuis le lancement de ses services mobiles en 2013, Eastlink a investi plus de 450 millions de dollars pour accroître son offre dans un plus grand nombre de collectivités canadiennes - y compris à Moncton, Shediac, Sussex, Saint John, Fredericton, Miramichi, Bathurst et maintenant Tracadie au Nouveau-Brunswick. Eastlink offre à ses clients la possibilité de transférer ses données non utilisées au mois suivant, de modifier son forfait en tout temps, de racheter un contrat pour faciliter la transition de fournisseur et le choix des plus récents appareils avec 0$ à l'achat.

À propos d'Eastlink :

Eastlink est une fière entreprise familiale canadienne de technologie et de communications. Alimentée par la fibre optique et des réseaux mobiles de pointe et motivée par son esprit d'entrepreneuriat, Eastlink offre des services de communication de classe mondiale, notamment des services Internet haute vitesse, mobiles, de télévision, de téléphonie, de données, de sécurité, ainsi que des solutions de maison intelligente aux clients des secteurs résidentiel, commercial et public dans sept provinces du Canada et aux Bermudes. Reconnue comme l'une des entreprises les mieux gérées au Canada, Eastlink diffuse des nouvelles locales et régionales à la télévision communautaire sur les gens, les lieux et les événements qui façonnent les collectivités qu'elle sert.

SOURCE EastLink

25 juin 2024 à 12:30

Communiqué envoyé leet diffusé par :