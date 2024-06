RoslinCT nomme le professeur Sir Peter Mathieson et Alexander Vos en tant que nouveaux directeurs non exécutifs





RoslinCT, l'un des principaux sous-traitants de développement et de fabrication de médicaments (CDMO) pour la thérapie cellulaire et génique, est heureux d'annoncer la nomination du professeur Sir Peter Mathieson, MB, BS (Hons), PhD, FRCP, FRCPE, FMedSci, FRSE, FRSA et Alexander Vos comme nouveaux directeurs non exécutifs.

Le professeur Sir Peter Mathieson apporte une expérience exceptionnelle dans l'enseignement supérieur, la recherche médicale et le leadership organisationnel. Recteur de l'Université d'Édimbourg depuis 2018, Sir Peter détient également des chaires honorifiques en médecine aux universités d'Édimbourg, Hong Kong et Bristol. Son illustre carrière comprend des rôles notables tels que celui de président de l'Université de Hong Kong (2014-18) et doyen de la Faculté de médecine et de dentisterie à l'Université de Bristol (2008-2014). Sir Peter a été fait chevalier lors des distinctions honorifiques du Nouvel An 2023 pour ses services à l'enseignement supérieur, reflétant ses contributions significatives sur le terrain. En outre, Sir Peter a occupé de nombreux rôles non exécutifs et d'administration, y compris des postes au sein de la Renal Association, du Council for the Advancement and Support of Education (CASE), du Scottish Funding Council et du Newbattle Abbey College Trust. Les points saillants de sa carrière comprennent également le poste de néphrologue consultant honoraire avec un intérêt clinique pour les maladies auto-immunes et la transplantation rénale. Il a dirigé un important groupe de recherche à Bristol et a largement contribué à l'éducation médicale et à la recherche clinique, en particulier en Afrique. Il a publié 327 travaux, couvrant les essais cliniques, la recherche en laboratoire et les questions sociétales, et a été un moteur dans les carrières académiques tant au Royaume-Uni qu'à l'international.

Alexander Vos est un leader biotechnologique avec 30 ans d'expérience, spécialisé dans la biopharmaceutique et la thérapie cellulaire et génique. Il a débuté chez McKinsey & Co. et a occupé des postes de direction chez Genzyme Therapeutics Europe. Il a été CEO de MediService AG, CEO adjoint et COO de PAION AG, et a mené PharmaCell BV à une vente réussie à Lonza. Vos a également été CEO de VarmX et de VectorY, établissant une stratégie et recueillant des fonds importants pour ces entreprises. Actuellement, il siège à plusieurs conseils d'administration de biotech et est un venture partner chez BioGeneration Ventures. Il est titulaire d'un MS en pharmacie et pharmacologie et d'un MBA de l'Université de Stanford. Le leadership éprouvé d'Alexander Vos dans l'avancement des thérapies innovantes et les sorties d'entreprise pour les investisseurs sera inestimable pour RoslinCT. Ses compétences en développement de stratégie biotech, en exploitation et en fusacs viendront compléter les points forts existants du conseil d'administration.

« Nous sommes ravis d'accueillir le professeur Sir Peter Mathieson et Alexander Vos au conseil d'administration », déclare Geoffrey Hamilton Fairley, président exécutif du Groupe RoslinCT. « La vaste expérience de Sir Peter dans le leadership académique et son bilan éprouvé dans l'avancement de la recherche médicale et de l'éducation, combinés à la perspicacité stratégique et à l'expérience approfondie en biotechnologie et en thérapie cellulaire et génique d'Alexander, s'harmonisent parfaitement avec la mission de RoslinCT. Leur expertise combinée sera déterminante alors que nous continuons à développer et à fabriquer des thérapies cellulaires et géniques de pointe. »

« C'est pour moi un honneur d'intégrer RoslinCT à un moment aussi prometteur pour l'entreprise et le domaine de la thérapie cellulaire et génique », déclare Sir Peter Mathieson. « Je me réjouis à la perspective de contribuer aux efforts novateurs de RoslinCT pour apporter des thérapies vitales aux patients du monde entier. »

Et Alexander Vos d'ajouter : « Je suis ravi de faire partie de l'équipe RoslinCT et de soutenir sa mission visant à promouvoir les thérapies cellulaires et géniques. L'entreprise est à l'avant-garde de la science, et je me réjouis à l'idée de contribuer à son succès continu. »

À propos de RoslinCT

RoslinCT est l'un des principaux sous-traitants de développement et de fabrication de médicaments (CDMO) spécialisé dans les thérapies cellulaires et géniques. Fondée en 2006 sur la base de la technologie révolutionnaire du clonage de la brebis Dolly à l'Institut Roslin en 1997, RoslinCT tire parti de travaux scientifiques de pointe pour faire progresser le développement des médicaments à usage humain. Caractérisée par un remarquable héritage dans ce domaine, la société a franchi des caps importants, notamment en étant l'une des premières entreprises au monde à produire des cellules souches pluripotentes humaines de qualité clinique. En collaboration avec ses partenaires, RoslinCT a également mis au point, de la phase de développement précoce à la mise sur le marché, le premier produit de thérapie cellulaire reposant sur des cellules souches éditées par CRISPR pour lutter contre une pathologie héréditaire majeure.

Dotée de 22 salles de traitement de la thérapie cellulaire conformes aux BPF à Édimbourg (Écosse) et à Hopkinton (Massachusetts), RoslinCT propose des procédés innovants et un développement analytique, une fabrication clinique et commerciale conforme aux GMPc pour une gamme de types de cellules dans le cadre de processus autologues et allogéniques, ainsi que le développement de lignées cellulaires iPSC conformes aux GMPc, l'édition de gènes et la différentiation.

Grâce à des solutions CDMO sur mesure, RoslinCT permet à ses partenaires de passer efficacement du développement à la commercialisation et de proposer des thérapies cellulaires et géniques vitales dans le monde entier. RoslinCT est une société de portefeuille de GHO Capital. Pour en savoir plus sur nos services, rendez-vous sur www.roslinct.com.

