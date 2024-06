Verimatrix récompensée par le prestigieux prix StreamTV pour ses technologies de cybersécurité et de lutte contre le piratage





Verimatrix, (Euronext Paris : VMX, FR0010291245) (Paris:VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour que sa suite de technologies de cybersécurité et de lutte contre le piratage Verimatrix Streamkeeper a remporté le très convoité 2024 StreamTV Award.

Présenté dans le cadre de la cérémonie de remise des prix qui s'est tenue le 24 juin au Westin Westminster à Denver (Colorado), le prix StreamTV Award décerné à Verimatrix représente la plus haute distinction dans la catégorie Innovation in Content Delivery & Distribution du programme, devançant trois autres finalistes et faisant partie des 13 lauréats d'élite de la catégorie de l'année. Ce programme, qui célèbre les innovateurs et les leaders jouant un rôle déterminant dans la croissance de l'audience et des revenus et dans le développement des marques, est organisé dans le cadre du StreamTV Show, le plus grand événement de l'industrie pour la distribution de programmes vidéo nouvelle génération.

Leader sur le marché des solutions de cybersécurité conçues pour bloquer, traquer et éliminer le piratage vidéo, Verimatrix Streamkeeper garantit une protection efficace des revenus, une prévention constante des pertes de contenu vidéo et une expérience exceptionnelle pour les utilisateurs. Alors que les plateformes de streaming, les CDN et les applications sont la cible d'attaques, les pirates ne se contentent pas de voler du contenu, ils affectent aussi négativement les revenus générés par les abonnés et augmentent le coût de la distribution par réseau CDN. Les principaux propriétaires de contenu, détenteurs de droits, plateformes de streaming, ONGs et autres se tournent vers les solutions Multi-DRM, Counterspy et Watermarking de Verimatrix Streamkeeper pour des protections avancées et à plusieurs niveaux.

"Au vu de la liste des finalistes des StreamTV Awards de cette année, c'est un véritable honneur pour Verimatrix d'avoir été distinguée aux côtés de certaines marques de streaming les plus renommées", a déclaré Andrew Bear, Head of Anti-piracy Business de Verimatrix. "Le StreamTV Show et son programme de récompenses sont une excellente opportunité de célébrer les innovations techniques et les partenariats qui aident à protéger les revenus générés par les options de streaming d'aujourd'hui".

La liste complète des lauréats des StreamTV Awards de cette année est disponible sur le site : www.streamtvshow.com/streamtvshowcom/streamtv-awards

