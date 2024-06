Agir face aux pénuries de produits de santé





OTTAWA, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Les Canadiennes et les Canadiens devraient avoir accès aux produits de santé dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin. Aujourd'hui, Santé Canada a publié un plan intitulé Renforcer la résilience : Plan de Santé Canada pour remédier aux pénuries de produits de santé. Ce plan décrit les mesures que le ministère proposera de prendre au cours des quatre prochaines années pour réduire, atténuer et mieux prévenir les pénuries de produits de santé et les méfaits qui y sont associés.

Santé Canada s'est engagé avec les intervenants tout au long de l'année 2023, y compris les professionnels de la santé, les provinces et les territoires, les partenaires autochtones, l'industrie et les associations de défense des patients, afin de mieux comprendre les défis et les solutions envisageables afin de prévenir les pénuries de produits de santé au Canada.

Certaines parties de ce plan proposent des modifications au Règlement sur les aliments et drogues et au Règlement sur les instruments médicaux. Par conséquent, nous avons publié un avis d'intention afin de fournir des détails sur les modifications proposées et de solliciter des commentaires pour aider à éclairer les prochaines étapes. Les détails sur comment émettre des commentaires pendant la période de consultation publique de 30 jours sont disponibles sur le site Canada.ca.

Santé Canada reste déterminé à travailler avec le public, l'industrie, les praticiens, les groupes de patients et les autres intervenants. Nous tiendrons le public informé de nos efforts pour remédier aux pénuries de produits de santé par des mises à jour régulières sur notre site web.

25 juin 2024

