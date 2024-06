Le Forum de coopération économique et commerciale Chine-France 2024 et le 2e CISCE France Roadshow se déroulent à Paris





PARIS, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Le 21 juin, le Forum de coopération économique et commerciale Chine-France 2024 et le deuxième volet du China International Supply Chain Expo (CISCE) France Roadshow se sont tenus dans la capitale française. L'événement a coïncidé avec la visite d'une délégation d'entreprises chinoises dirigée par Ren Hongbin, président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international (CCPIT - China Council for the Promotion of International Trade). Parmi les principaux intervenants figuraient Ren Hongbin, Jean-Pierre Raffarin, ancien Premier ministre français et président de la Fondation Prospective et Innovation, Caroline Penard, directrice générale de la Chambre de commerce et d'industrie française en Chine (CCIFC), Xiao Liang, président de la CCIFC, et André Chieng, vice-président du Comité France-Chine.

M. Ren a parlé de l'intégration profonde et des forces complémentaires entre la Chine et la France, citant de nombreux exemples d'alliances réussies dans la chaîne d'approvisionnement et de coopération mutuellement bénéfique. Il a souligné que les communautés d'affaires sont à la fois architectes et bénéficiaires des relations sino-françaises, exprimant l'espoir que les entreprises des deux nations tireront parti de leurs avantages respectifs, développeront une coopération potentielle et élargiront la portée des intérêts partagés. Il a encouragé une plus grande participation française à la deuxième CISCE à venir afin de renforcer la collaboration sino-française en matière de chaîne d'approvisionnement et de stabiliser la chaîne d'approvisionnement mondiale.

M. Raffarin a souligné les liens étroits qui unissent la Chine et la France depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques il y a 60 ans, en mettant l'accent sur les investissements importants des entreprises françaises en Chine et sur les relations économiques et commerciales bilatérales exemplaires. Il a souligné l'importance de renforcer la compréhension et la confiance mutuelle pour stimuler la croissance économique mondiale.

Mme Penard a indiqué que la CCIFC était favorable à une participation accrue de la France à l'Expo afin de favoriser la coopération et l'innovation. Au cours du forum, des dirigeants d'entreprises chinoises et françaises ont partagé des études de cas sur les partenariats industriels et de la chaîne d'approvisionnement, en explorant les thèmes du renforcement de la collaboration et de l'avancement des partenariats industriels pour assurer une chaîne d'approvisionnement stable et efficace.

Le China International Exhibition Center Group, organisateur de la 2e édition de la CISCE, a signé des accords avec plusieurs entreprises et organisations françaises lors de l'événement. Près de 300 cadres d'entreprises chinoises et françaises y ont participé.

La deuxième édition de la CISCE, prévue du 26 au 30 novembre 2024 à Pékin, comprendra des zones d'exposition pour la fabrication avancée, les véhicules intelligents, l'agriculture verte, les énergies propres, la technologie numérique, la vie saine, et les services de la chaîne d'approvisionnement. Les préparatifs vont bon train, avec un nombre important d'inscriptions de la part d'entreprises chinoises et internationales.

25 juin 2024 à 10:59

