Sylvain Charbonneau nommé président-directeur général de la Fondation canadienne pour l'innovation





OTTAWA, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La présidente du conseil d'administration de la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI), Ingrid J. Pickering (Ph. D.), a le plaisir d'annoncer la nomination de Sylvain Charbonneau (Ph. D.) à titre de sixième président-directeur général de la FCI. Monsieur Charbonneau succèdera à Roseann O'Reilly Runte (Ph. D.), qui occupe le poste de présidente-directrice générale de la FCI depuis août 2017.



«?Sylvain Charbonneau est tenu en très haute estime dans le milieu de la recherche, tant au Canada qu'à l'étranger, a déclaré madame Pickering. Grâce à sa vaste expérience dans de nombreux domaines de l'écosystème de la recherche et de l'innovation au Canada, il est idéalement placé pour promouvoir la FCI et défendre ses intérêts.?»

À titre de vice-recteur à la recherche et à l'innovation à l'Université d'Ottawa, un poste qu'il occupe depuis 2017, monsieur Charbonneau a été un champion de la recherche interdisciplinaire au Canada et il a contribué à y créer un environnement dynamique, qui a permis d'attirer des scientifiques de talent et des partenaires des secteurs académique, public, hospitalier et privé. Plus récemment, il a dirigé l'équipe universitaire dans la réalisation du plus grand investissement en capital de l'histoire de l'établissement : le Centre de recherche médicale de pointe, dont la mission est de catalyser les découvertes en matière de soins de santé et d'encourager leur commercialisation.

«?Grâce à son expérience comme chercheur, entrepreneur et administrateur de la recherche, monsieur Charbonneau sera en mesure d'encourager la collaboration entre divers secteurs, de façon à permettre à nos chercheurs et chercheuses d'avoir accès à des infrastructures de recherche de pointe?», a ajouté madame Pickering.

Monsieur Charbonneau est titulaire d'une maîtrise en physique de l'Université d'Ottawa et d'un doctorat en photonique et physique des semi-conducteurs de l'Université Simon-Fraser à Burnaby, en Colombie-Britannique. Avant d'occuper un premier poste à l'Université d'Ottawa en 2013 en tant que vice-recteur associé à la recherche, il a travaillé à l'Institut des sciences des microstructures (ISM) du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) pendant plus de 20 ans.

En plus de ses fonctions au CNRC, monsieur Charbonneau a été professeur associé dans six universités canadiennes; il a formé plusieurs étudiantes et étudiants de troisième cycle, a publié plus de 180 articles et a déposé de nombreux brevets. Il a également cofondé avec trois collègues, une entreprise dérivée dédiée aux nouvelles technologies de communication optique : Optenia Inc.

Le conseil d'administration de la FCI a confirmé cette nomination à l'issue d'une recherche approfondie menée avec l'aide d'un cabinet de conseil indépendant. Monsieur Charbonneau fera son entrée en fonction le 1er octobre 2024.

Le conseil d'administration de la FCI tient à remercier madame Roseann O'Reilly Runte pour son leadership exceptionnel au cours des sept dernières années.

« Roseann O'Reilly Runte a fait preuve de curiosité, de passion et d'ingéniosité dans son travail au quotidien, a déclaré madame Pickering. Sous son leadership, la FCI a obtenu du financement permanent pour l'infrastructure de recherche, rehaussé son profil international, et lancé de nouveaux fonds pour soutenir la Stratégie en matière de biofabrication et de sciences de la vie du Canada ainsi que la recherche dans et pour le Nord. Elle a également mené une grande réflexion stratégique qui reconnaît les forces du pays en matière de recherche, inspire la prochaine génération d'innovateurs et d'innovatrices et souligne l'importance de réaliser des travaux de recherche au bénéfice de la population canadienne. »

Avec son mandat audacieux et sa vision stratégique, la Fondation canadienne pour l'innovation (FCI) donne aux chercheurs et chercheuses les moyens d'être des leaders mondiaux dans leur domaine et de répondre aux grands enjeux de société. La FCI contribue au financement d'outils, d'équipements et de laboratoires à la fine pointe de la technologie. Cette infrastructure est nécessaire à la recherche fondamentale et permet de relever des missions de recherche qui transcendent les disciplines et mobilisent tous les secteurs. Les infrastructures de recherche financées par la FCI favorisent la mobilisation des connaissances, stimulent l'innovation et la commercialisation et offrent un milieu exceptionnel pour assurer la formation de la nouvelle génération.

