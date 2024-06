BMO Investissements Inc. annonce un changement d'administrateur de BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée avant l'assemblée générale annuelle





MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - BMO Investissements Inc. (le « gestionnaire »), le gestionnaire de BMO Fonds de dividendes mensuels Ltée (la « société »), a annoncé aujourd'hui un changement d'administrateurs, tel que divulgué dans la circulaire d'information de la direction datée du 15 mai 2024 (la « circulaire »), en vue de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société qui se tiendra le 27 juin 2024 (la « date de l'assemblée »).

Depuis la date de la circulaire, Helen Killoch, l'une des administrateurs de la société mentionnés dans la circulaire, a démissionné afin d'assumer un nouveau rôle au sein de la Banque de Montréal. Un quorum des administrateurs de la société souhaite nommer Ioana Vulpe en tant qu'administratrice de la société. Par conséquent, pour les besoins de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de la société, toutes les références à Helen Killoch dans la circulaire sont supprimées. En outre, le tableau ci-dessous fournit certaines informations sur Ioana Vulpe.

Nom et résidence Occupation principale Nombre d'actions détenues en

propriété véritable,

directement ou indirectement,

ou sur lesquelles une influence

ou un contrôle est exercé Ioana Vulpe

Ontario, Canada Première directrice générale,

Gestion de la performance

financière, Gestion de

patrimoine, BMO Groupe

financier -

Les actionnaires de la société à la date de clôture des registres du 10 mai 2024, qui ont déjà soumis un formulaire de procuration, peuvent révoquer ou remplacer ce formulaire de procuration au plus tard à la date de l'assemblée ou en déposant un nouveau formulaire de procuration auprès du président à l'ouverture de l'assemblée générale annuelle à la date de l'assemblée.

« BMO (le médaillon contenant le M souligné) » est une marque de commerce déposée de la Banque de Montréal, utilisée sous licence.

À propos de BMO Groupe financier

Fort d'un actif total de 1 400 milliards de dollars au 30 avril 2024, BMO Groupe financier est la huitième banque en importance pour son actif en Amérique du Nord. Depuis plus de 200 ans et toujours là pour ses clients, BMO est une équipe diversifiée d'employés hautement engagés qui offre à 13 millions de clients une vaste gamme de produits et de services dans les domaines des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, de la gestion de patrimoine, des marchés mondiaux et des services de banque d'affaires, au Canada, aux États-Unis et dans certains marchés mondiaux. Animé par une seule raison d'être : avoir le cran de faire une différence dans la vie, comme en affaires, BMO s'engage à susciter des changements positifs dans le monde et à favoriser le progrès vers une économie prospère, un avenir durable et une société inclusive.

