Les Champion?nes du changement de VersaFi de 2024 ferment les marchés





TORONTO, le 24 juin 2024 /CNW/ - Tanya van Biesen, la présidente et directrice générale, ainsi que les membres de son équipe et des parties prenantes de VersaFi, se sont jointes à Mark Luceri, chef, Talents et développement organisationnel, Groupe TMX, pour fermer les marchés et souligner la tenue du gala Champion?nes du changement de 2024.

VersaFi est une organisation nationale sans but lucratif, vouée à accélérer l'équité pour les femmes dans le secteur financier. Elle nourrit un bassin de talents à tous les échelons, se fait le porte-parole et le défenseur de l'équité entre les sexes dans ce secteur, et collabore avec les leaders du secteur financier à la mise en oeuvre de changements structurels et culturels efficaces et durables. Elle vise ainsi à autonomiser et à fournir un appui aux femmes et aux personnes non binaires dans l'ensemble du secteur financier canadien, à tous les stades de leur carrière. Pour en apprendre davantage ou devenir membre, visitez le www.versafi.ca.

