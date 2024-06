Mathieu Bouchard est nommé président du Conseil des arts de Montréal





MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Le Conseil des arts de Montréal (CAM) annonce la nomination officielle par le conseil de l'agglomération de Montréal de Mathieu Bouchard en tant que président du conseil d'administration et de Margaret Archer en tant que 1ere vice-présidente.

Après avoir assuré l'intérim depuis septembre 2023, Mathieu Bouchard succède à M. Ben Marc Diendéré. Directeur exécutif chez KPMG Canada, il y dirige la Stratégie d'impact en innovation commerciale et industrielle, et joue un rôle de leader régional dans le secteur de l'Énergie et des ressources naturelles. Son expérience dans l'accompagnement des entreprises pour développer et déployer leur stratégie d'engagement auprès des gouvernements, des communautés et des peuples autochtones, sera inestimable pour le conseil.

De son côté, Margaret Archer est une experte dans le domaine de la communication d'entreprise depuis plusieurs années et occupe actuellement le poste de Directrice des communications chez Rio Tinto. Forte d'un engagement de plus de dix ans dans le milieu des arts et de la culture, elle a notamment présidé au cours des dernières années le conseil d'administration de la Fondation Dynastie ainsi que celui de Diversité artistique Montréal.

SOURCE Conseil des arts de Montréal

25 juin 2024 à 10:09

Communiqué envoyé leet diffusé par :