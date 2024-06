Lavoix intensifie son expansion pan-européenne et se rapproche du cabinet italien Giambrocono





Lavoix, acteur européen majeur du secteur de la Propriété Intellectuelle, annonce l'acquisition du cabinet italien Giambrocono.

Après l'ouverture de bureaux en nom propre à Munich en 2008 et Milan en 2016, Lavoix intensifie ainsi son expansion pan-européenne. A compter du 20 juin, Giambrocono devient une filiale de Lavoix Hub. Giambrocono conserve son nom ainsi que sa structure de gouvernance.

Lavoix est aujourd'hui présent dans les pays européens fortement industrialisés que sont la France, l'Allemagne, l'Italie, le Luxembourg et la Suisse. Le cabinet dispose d'un bureau dans toutes les villes où la Juridiction Unifiée du Brevet est implantée.

Au-delà de notre croissance organique en Italie assurée il y a 8 ans par l'ouverture du bureau de Milan, cette opération de croissance externe via le rachat d'un cabinet italien doté d'une assise historique et d'une notoriété nous permet d'atteindre une taille critique en Italie, garante d'une qualité de traitement des dossiers pour nos clients.

Giambrocono a fêté ses 100 ans en 2021. Sous la direction de Fabio Giambrocono, le cabinet s'appuie sur une équipe de 18 experts reconnus tant en marques & modèles qu'en brevets, intervenant également en matière contentieuse dans le domaine des droits d'auteur et plus généralement de la propriété intellectuelle. Le cabinet compte une cinquantaine de collaborateurs répartis sur quatre sites : un bureau principal à Milan et trois bureaux à Bergame, Reggio Emilia et Macerata.

« Nous nous réjouissons de ce rapprochement avec Fabio Giambrocono et ses équipes. Leur réputation sur le marché italien et européen de la PI est fermement établie et la proximité dans l'organisation et les valeurs de nos structures a grandement facilité ce mariage transalpin. A l'heure où la JUB annonce l'ouverture de sa division centrale à Milan, nous offrons à nos clients une véritable force de frappe paneuropéenne » commente Philippe Blot, président de Lavoix.

« S'adosser à un groupe d'envergure comme Lavoix, c'est rejoindre un acteur majeur de la PI en France et à l'international », ajoute Fabio Giambrocono, associé dirigeant de Giambrocono. « Grâce à cette opération, nos clients continueront à bénéficier de notre style de management et du soin que nous leur portons tout en profitant d'une palette de services et d'outils innovants. Le dynamisme, le sérieux et la pérennité de notre cabinet sont ainsi assurés.»

25 juin 2024 à 10:05

Communiqué envoyé leet diffusé par :