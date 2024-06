Vous voyagez à l'occasion de la fête du Canada ou de l'Independence Day des États-Unis? L'ASFC donne des conseils pour un voyage plus facile





OTTAWA, ON, le 25 juin 2024 /CNW/ - L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) rappelle aux voyageurs ce à quoi ils doivent s'attendre lorsqu'ils traverseront la frontière à l'occasion de la fête du Canada et de l'Independence Day des États-Unis.

Chaque jour, l'ASFC travaille sans relâche pour protéger les Canadiens, soutenir l'économie et assurer la circulation sécuritaire et efficace des personnes et des marchandises à nos frontières. En 2023, nous avons accueilli plus de 86 millions de voyageurs et intercepté plus de 72 200 kg de drogues interdites, de cannabis, de stupéfiants et de produits chimiques, ce qui représente une augmentation de près de 30 % par rapport à 2022.

L'ASFC consacre des efforts importants à la planification et à la préparation des périodes de pointe, notamment les longs week-ends et les mois d'été. Nous surveillons le nombre de voyageurs et planifions pour minimiser les temps d'attente aux points d'entrée terrestres et dans les aéroports internationaux, sans compromettre la sûreté et la sécurité.

Voici quelques conseils pour vous aider à préparer votre voyage :

Avant de partir, soyez prévoyant

Vérifiez les temps d'attente aux frontières et attendez-vous à des retards . Le meilleur moment pour passer la frontière est tôt le matin afin d'éviter les temps d'attente. Les lundis suivant les longs week-ends de vacances sont généralement les plus achalandés. Envisagez un autre point d'entrée où les temps d'attente sont plus courts ou la circulation moins dense. Vérifiez les heures d'ouverture du point d'entrée dans le Répertoire des bureaux et services de l'ASFC. Si vous utilisez une application GPS (telle que Google Maps, Apple Maps ou Waze) pour vous diriger vers un point d'entrée, pensez à vérifier les différentes options de navigation (telles que les itinéraires les plus rapides et les plus courts) afin de déterminer votre itinéraire préféré.

. Ayez vos documents de voyage à portée de main . Accélérez les délais de traitement en vous munissant toujours de vos documents de voyage.

. Accélérez les délais de traitement en vous munissant toujours de vos documents de voyage. Vous voyagez avec des enfants ? Lorsque vous voyagez avec un enfant qui n'est pas le vôtre ou dont vous n'avez pas la garde légale, nous vous recommandons d'avoir une lettre de consentement du parent ou du tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous sommes toujours à la recherche enfants disparus et, en l'absence de cette lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires.

Lorsque vous voyagez avec un enfant qui n'est pas le vôtre ou dont vous n'avez pas la garde légale, nous vous recommandons d'avoir une lettre de consentement du parent ou du tuteur légal vous autorisant à voyager avec l'enfant. Nous sommes toujours à la recherche enfants disparus et, en l'absence de cette lettre, les agents peuvent poser des questions supplémentaires. Vous vous rendez au Canada par avion ? Utilisez la déclaration faite à l'avance et complétez votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au Canada , dans les aéroports participants.

Utilisez la déclaration faite à l'avance et complétez votre déclaration de douane et d'immigration jusqu'à 72 heures avant votre arrivée au , dans les aéroports participants. Vous entrez au Canada par bateau ? Vous devez vous présenter à l'ASFC sans délai. Examinez les exigences en matière de déclaration pour les conducteurs de bateaux privés avant de planifier votre voyage.

À la frontière, soyez prêt à déclarer

Déclarez tout ce que vous avez avec vous à votre entrée au Canada. Si vous arrivez par voie terrestre, vous êtes responsable de tout ce qui se trouve à l'intérieur de votre véhicule. Si vous êtes le conducteur d'un bateau entrant dans les eaux canadiennes avec l'intention de débarquer, vous êtes responsable de la déclaration de vos marchandises à bord.

Apportez-vous au Canada l'un des produits suivants ?

Marchandises restreintes et interdites

Veillez à prendre connaissance des informations nécessaires avant de tenter d'apporter certains articles au Canada. Dans le cas contraire, vous risquez de voir vos marchandises saisies ou de vous voir infliger des amendes et/ou des poursuites judiciaires.

Armes à feu : Laissez-les à la maison. Nous vous encourageons à ne pas voyager avec des armes à feu. Si vous décidez de le faire, vérifiez les règles relatives à l'importation d'armes à feu.

: Laissez-les à la maison. Nous vous encourageons à ne pas voyager avec des armes à feu. Si vous décidez de le faire, vérifiez les règles relatives à l'importation d'armes à feu. Armes : Les sprays de gaz poivré, les couteaux à cran d'arrêt et les couteaux papillon sont d'autres articles soumis à des restrictions et interdits.

: Les sprays de gaz poivré, les couteaux à cran d'arrêt et les couteaux papillon sont d'autres articles soumis à des restrictions et interdits. Narcotiques : Les stupéfiants tels que la cocaïne et l'héroïne sont illégaux au Canada . Si vous êtes trouvé en possession de drogues illégales (sur vous, dans votre véhicule ou dans vos bagages), vous serez arrêté et pourrez être inculpé. Les drogues seront saisies.

: Les stupéfiants tels que la cocaïne et l'héroïne sont illégaux au . Si vous êtes trouvé en possession de drogues illégales (sur vous, dans votre véhicule ou dans vos bagages), vous serez arrêté et pourrez être inculpé. Les drogues seront saisies. Le cannabis : N'en apportez pas. Ne le sortez pas. Bien que le cannabis soit légal au Canada , le fait de le faire passer la frontière sous quelque forme que ce soit, y compris les huiles contenant du tétrahydrocannabinol (THC) ou du cannabidiol (CBD), sans permis ou exemption autorisée par Santé Canada , constitue une infraction criminelle grave passible d'arrestation et de poursuites. Une prescription médicale d'un médecin n'est pas considérée comme une autorisation de Santé Canada .

Vous n'êtes pas certain? Demandez à un agent de l'ASFC. La meilleure façon de gagner du temps est d'être ouvert et honnête avec l'agent de l'ASFC. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous devez déclarer, n'hésitez pas à demander.

Pour de plus amples renseignements, visitez le site web de l'ASFC ou appelez-nous au 1-800-461-9999.

