Le Ruban Blanc donne aux intervenant.e.s les moyens de prévenir la radicalisation incel en Ontario





TORONTO, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Ruban Blanc, un organisme de premier plan voué à la promotion de l'équité des genres et à la prévention de toutes les formes de violence et de discrimination basées sur le genre, est fier d'annoncer un nouveau financement de 2 540 290 $ sur cinq ans dans le cadre du Fonds pour la résilience communautaire de Sécurité publique Canada. Cette contribution permettra au Ruban Blanc d'élaborer et de mettre en oeuvre un programme complet de prévention de la radicalisation incel, en forgeant des partenariats stratégiques avec des expert.e.s en la matière et des associations professionnelles de tout l'Ontario.



En réponse aux défis sociétaux actuels, il est urgent d'identifier les attitudes misogynes et autres attitudes haineuses de manière précoce afin de mieux soutenir les jeunes hommes dans le développement de relations équitables et authentiques, et de promouvoir leur santé mentale et leur bien-être. Le programme du Ruban Blanc agit comme une force proactive pour atténuer les préjudices et la violence associés au mouvement du célibat involontaire (incel).

Le programme de prévention de la radicalisation incel vise à « professionnaliser la pratique » au sein des principaux.ales prestataires de services qui interagissent fréquemment avec les jeunes hommes susceptibles de rejoindre le mouvement incel ou déjà engagés dans ce mouvement. Le Ruban Blanc créera des ressources et des pratiques fondées sur des données probantes, organisera des forums multisectoriels et mettra en oeuvre une campagne de marketing social pluriannuelle. Le programme permettra aux intervenant.e.s de première ligne d'appliquer des approches proactives et fondées sur la force afin d'interrompre plus efficacement la prolifération d'attitudes haineuses parmi les jeunes hommes qu'iels côtoient au quotidien, tout en contribuant à la durabilité des masculinités saines et des croyances équitables.

Le soutien généreux de Sécurité publique Canada fait partie intégrante du succès de cette initiative, permettant aux représentant.e.s des organismes professionnels des secteurs de l'éducation, des services communautaires aux enfants et aux jeunes personnes et de la santé mentale de s'engager activement dans l'orientation de l'approche stratégique. Le Ruban Blanc est honoré de collaborer avec des partenaires estimés tels que la Fédération des enseignantes-enseignants des écoles secondaires de l'Ontario, l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens, l'Association ontarienne des techniques d'éducation spécialisée, la Société John Howard de l'Ontario, l'Association des travailleuses et travailleurs sociaux de l'Ontario, Action ontarienne contre la violence faite aux femmes et l'Ontario Association of Mental Health Professionals. Ensemble, ces organisations joueront un rôle essentiel dans l'élaboration d'initiatives de renforcement des capacités visant à prévenir la radicalisation incel.

« Le Ruban Blanc demeure inébranlable dans son engagement à créer une société plus sécuritaire et plus équitable pour tout le monde, a déclaré Humberto Carolo, chef de la direction du Ruban Blanc. Grâce à une approche collaborative entre le Ruban Blanc, nos précieux partenaires et le soutien de Sécurité publique Canada, nous nous engageons dans un voyage transformateur pour aborder les principaux problèmes d'équité et prévenir la radicalisation des jeunes hommes dans le mouvement incel. »

Le Ruban Blanc est le plus grand mouvement mondial regroupant des hommes et des garçons qui travaillent ensemble pour promouvoir l'équité des genres, les relations saines, l'alliance et une nouvelle vision de la masculinité. La vision du Ruban Blanc est celle d'un avenir exempt de toute forme de violence et de discrimination basées sur le genre. Depuis sa création à Toronto en 1991, la campagne du Ruban Blanc s'est étendue à plus de 60 pays dans le monde. Veuillez consulter notre site Web à l'adresse suivante : www.whiteribbon.ca .

Sécurité publique Canada coordonne les ministères et organismes fédéraux du gouvernement du Canada qui sont responsables de la sécurité nationale et de la sécurité des Canadien.ne.s. Le Centre canadien d'engagement communautaire et de prévention de la violence (Centre du Canada) du ministère a été lancé en 2017 pour diriger les efforts du gouvernement du Canada visant à contrer la radicalisation vers la violence. Le Fonds pour la résilience communautaire de Sécurité publique Canada offre un soutien financier aux organisations qui travaillent à améliorer la compréhension de l'extrémisme violent au pays et sa capacité à le prévenir et à le contrer. Visitez le site Web du Centre du Canada à l'adresse suivante : https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/bt/cc/index-fr.aspx

« En soutenant des initiatives telles que le programme de prévention de la radicalisation incel du Ruban Blanc, nous soutenons des efforts de prévention cruciaux contre la propagation d'idéologies extrémistes misogynes et d'autres idéologies extrémistes alimentées par la haine. La promotion de relations saines favorise la sécurité, l'inclusion et le respect pour tout le monde. »

- L'honorable Dominic LeBlanc, ministre de la Sécurité publique, des Institutions démocratiques et des Affaires intergouvernementales

Personne-ressource de l'organisation pour les demandes de renseignements des médias :

David Garzon Directeur, Marketing et communications, Ruban Blanc +1 416 920-6684 x 17 [email protected]

25 juin 2024 à 10:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :