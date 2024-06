Schneider Electric lance la division opérationnelle Bâtiments INTELLIGENTS pour stimuler l'innovation en matière de construction durable au Canada





Schneider Electric, chef de file de la transformation numérique de la gestion et de l'automatisation de l'énergie, transforme ses activités liées aux bâtiments numériques au Canada avec le lancement de la division opérationnelle Bâtiments INTELLIGENTS. Cette évolution fait foi d'une démarche stratégique visant à offrir des solutions et des services complets qui aident les propriétaires et les exploitants d'immeubles à atteindre leurs objectifs de décarbonisation et de durabilité.

Propulsée par une transition mondiale vers la durabilité, la numérisation et l'efficacité énergétique, la demande en bâtiments intelligents ne cesse d'augmenter. Le secteur de l'immobilier au Canada est en pleine transformation alors que le pays se déploie activement à atteindre la carboneutralité d'ici 2050. Avec des bâtiments qui consomment environ 30 % de l'énergie mondiale et qui représentent près de 40 % des émissions annuelles de CO2, il est désormais impératif de prendre des mesures urgentes pour intensifier les efforts en faveur de pratiques de construction durables.

« Grâce à notre division Bâtiments INTELLIGENTS au Canada, nous sommes prêts à améliorer l'efficacité, la durabilité et le confort des occupants », a déclaré Emily Heitman, présidente de Schneider Electric Canada. « Notre objectif est de doter les propriétaires et les exploitants d'immeubles des moyens leur permettant de créer des espaces plus intelligents et plus efficaces pour un avenir durable », a-t-elle ajouté.

La division Bâtiments INTELLIGENTS offrira :

Efficacité énergétique améliorée : Rationaliser la consommation d'énergie pour réaliser d'importantes économies et réduire l'impact environnemental.

Rationaliser la consommation d'énergie pour réaliser d'importantes économies et réduire l'impact environnemental. Automatisation fiable : Créer des environnements harmonieux où l'éclairage, le CVC, les systèmes de sécurité et les autres composantes s'associent pour optimiser le confort et l'efficacité.

Créer des environnements harmonieux où l'éclairage, le CVC, les systèmes de sécurité et les autres composantes s'associent pour optimiser le confort et l'efficacité. Entretien proactif : Tirer parti de l'analyse prédictive et de la surveillance à distance pour garantir un entretien proactif, minimiser les temps d'arrêt et prolonger la durée de vie des systèmes du bâtiment.

Tirer parti de l'analyse prédictive et de la surveillance à distance pour garantir un entretien proactif, minimiser les temps d'arrêt et prolonger la durée de vie des systèmes du bâtiment. Bien-être des occupants : Accorder la priorité au confort des occupants grâce à des réglages personnalisés, à la surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur et à des interfaces intuitives qui améliorent l'ensemble de l'expérience.

Accorder la priorité au confort des occupants grâce à des réglages personnalisés, à la surveillance de la qualité de l'air à l'intérieur et à des interfaces intuitives qui améliorent l'ensemble de l'expérience. Informations fondées sur des données : Fournir de précieuses analyses de données pour des prises de décision éclairées et l'amélioration continue du rendement de l'immeuble.

La division Bâtiments INTELLIGENTS de Schneider Electric est déterminée à façonner l'avenir des bâtiments intelligents. En mettant en oeuvre une technologie de construction intelligente, les propriétaires d'immeubles commerciaux peuvent rationaliser la consommation d'énergie, améliorer l'expérience des locataires et accroître la valeur des actifs. La division propose des outils complets, des conseils et une expertise pour améliorer l'efficacité des bâtiments et atteindre les objectifs de durabilité.

À propos de Schneider Electric

Schneider Electric est une entreprise à impact (#ImpactCompany) qui fournit des solutions numériques pour la gestion de l'énergie et d'automatisation pour promouvoir l'efficacité et la durabilité pour tous. Nous combinons les technologies énergétiques de pointe, l'automatisation en temps réel, les logiciels et les services en des solutions intégrées pour nos maisons, nos bâtiments, nos centres de données, nos infrastructures et nos industries. Nous rendons les processus et l'énergie sûrs et fiables, ouverts et connectés, efficaces et durables. www.se.com/ca/fr/

25 juin 2024 à 09:50

