Révolutionner la gestion de l'espace grâce aux solutions d'occupation et de dénombrement des personnes de la série VS de Milesight

XIAMEN, Chine, 25 juin 2024 /CNW/ -- À une époque où la prise de décisions fondée sur les données est essentielle, la compréhension et l'optimisation de l'utilisation des espaces sont devenues un besoin essentiel pour les entreprises, les établissements d'enseignement et les espaces publics. Les capteurs d'occupation et de dénombrement des personnes de la série VS de Milesight sont à l'avant-garde de cette révolution, offrant des solutions sophistiquées, fiables et précises pour surveiller et gérer le flux des personnes et l'utilisation de l'espace.

Que sont les capteurs de la série VS de Milesight?

La série VS de Milesight comprend une gamme de capteurs de pointe spécialement conçus pour compter les personnes avec précision et surveiller le taux d'occupation en temps réel. Ces capteurs tirent parti d'algorithmes d'IA de pointe et d'une technologie moderne pour fournir des données fiables et très précises, répondant aux besoins de divers environnements comme les bureaux, les espaces de vente au détail, les plaques tournantes du transport et les établissements d'enseignement.

Principales caractéristiques et avantages importants:

Carte de densité

Visualisez les tendances de mouvement à l'aide de cartes de densité.

Dénombrement de groupe

Réalise le dénombrement de groupe pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les comportements et les préférences de magasinage des clients.

Couverture impliquant plusieurs appareils

Fusionnez facilement plusieurs capteurs pour étendre la surface couverte.

Détection du personnel

Identifiez le personnel à l'aide d'une bande réfléchissante ou d'un cordon.

Distinction entre adultes et enfants

Fait la distinction entre les adultes et les enfants selon la taille.

Applications dans plusieurs industries :

Bureaux d'entreprise

Magasins de détail et centres commerciaux

Plaques tournantes du transport

Exemples de réussites

Plus de 1 000 capteurs de dénombrement de personnes améliorent les résultats commerciaux dans plus de 700 magasins de détail en Europe

Le capteur Milesight AI ToF People Counting VS133 a été déployé avec succès dans plus de 700 magasins de détail en Europe; avec plus de 1 000 dispositifs installés. Ce projet s'adresse à un large éventail d'industries, y compris les vêtements, la vente au détail, la joaillerie, les cosmétiques, etc. Des marques de détail de premier plan comme JOTT, Herno, Hawkers et bien d'autres ont bénéficié de cette solution, réalisant un bon fonctionnement des opérations et améliorant leur rendement global.

Faits saillants du produit

Compteur de personnes Ultra ToF VS135

Compteur de personnes Mini Al Thermopile VS351

Compteur de personnes IR Breakbeam VS360 IR

Capteur de dénombrement des personnes Al ToF VS133

Compteur de personnes dans un passage VS350

Capteur d'occupation des cubicules VS330

Capteur d'occupation du lieu de travail alimenté par l'IA VS121

Capteur d'occupation des bureaux et des sièges VS34x

Les capteurs d'occupation et de dénombrement des personnes de la série VS de Milesight révolutionnent la gestion des espaces. En fournissant des données précises en temps réel, ces capteurs permettent de prendre de meilleures décisions, et d'améliorer la sécurité et l'efficacité. Que vous cherchiez à optimiser un petit bureau ou à gérer un grand espace public, la série VS de Milesight vous offre les outils dont vous avez besoin pour réussir.

