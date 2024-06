Air Transat nommée Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards 2024 de Skytrax





La compagnie aérienne est à la tête du classement pour une sixième fois

MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Air Transat est heureuse d'annoncer qu'elle a obtenu, pour la sixième fois, le titre de Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde aux World Airline Awards de Skytrax.

La cérémonie de remise de prix a eu lieu hier, le 24 juin, à l'emblématique Fairmont Windsor Park, en Angleterre. Miguel Teixeira, vice-président, service en vol et expérience client d'Air Transat, ainsi que des membres de l'équipage d'Air Transat, étaient présents pour accepter ce prix prestigieux.

« Il est extrêmement gratifiant de recevoir à nouveau ce prix, a déclaré Miguel Teixeira. Il reflète notre engagement à offrir à nos passagères et passagers une expérience de voyage exceptionnelle et témoigne des améliorations remarquables que nous avons récemment apportées à nos produits et services à bord. Les efforts continus de notre équipe pour faire de la satisfaction de la clientèle une priorité nous permettent de répondre aux attentes de celles et ceux qui choisissent de voler avec nous, et même de les dépasser. »

Annick Guérard, présidente et cheffe de la direction de Transat, a mentionné : «?Je suis profondément reconnaissante du professionnalisme et dévouement remarquables de notre personnel. Leurs contributions sont au coeur de cette importante réalisation et remporter ce prix pour la sixième fois souligne les efforts extraordinaires de notre équipe et le rôle essentiel qu'elle joue dans la poursuite de notre succès.?»

« Le succès d'Air Transat à remporter ce prix prestigieux illustre la qualité du service et de l'expérience de voyage qu'elle offre à sa clientèle, a ajouté Edward Plaisted, président-directeur général de Skytrax. En remportant ce prix pour la sixième fois, Air Transat consolide sa position de chef de file dans l'industrie du transport aérien de loisir. La direction et le personnel d'Air Transat peuvent en tirer une énorme fierté. »

Le prix de la Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde représente la satisfaction des passagères et passagers à l'égard du produit et des normes de service du personnel que les compagnies aériennes loisirs offrent à la clientèle en vol et à l'aéroport.

Rappelons qu'Air Transat a remporté ce prix en 2012, 2018, 2019, 2021, 2023 et maintenant en 2024, en plus d'avoir remporté le prix de Meilleure compagnie aérienne loisirs en Amérique du Nord en 2022.

À propos des World Airline Awards

Entièrement indépendants et impartiaux, les World Airlines Awards ont été introduits en 1999 afin de produire une étude réellement mondiale mesurant la satisfaction des passagers. Les voyageurs du monde entier votent dans le cadre du plus grand sondage mené auprès des passagers de compagnies aériennes afin de déterminer les gagnants des prix. Pour les médias mondiaux, ces prix sont « les Oscars du secteur de l'aviation ».

Skytrax assume la totalité des coûts du sondage et de l'événement de remise des prix, et des droits d'entrée ou d'inscription ne sont pas exigés des compagnies aériennes. L'utilisation des logos et des résultats des prix est gratuite.

Le sondage, proposé en anglais, français, espagnol, russe, japonais et chinois, a été mené en ligne auprès des clients de septembre 2023 à mai 2024, des invitations étant aussi envoyées aux répondants du sondage de l'année précédente figurant dans la base de données du sondage.

Des clients de plus de 100 nationalités ont participé au sondage 2023/2024 et 21,42 millions de participations admissibles ont été comptabilisées pour produire les résultats. Les participations au sondage sont contrôlées pour établir l'adresse IP et les informations de l'utilisateur, et toute participation en double, suspecte ou inadmissible est supprimée. Plus de 350 compagnies aériennes sont représentées dans les résultats finaux des prix.

À propos d'Air Transat

Fondée à Montréal il y a 36 ans, Air Transat est une marque phare du voyage élue par la clientèle Meilleure compagnie aérienne loisirs au monde en 2024 aux World Airline Awards de Skytrax. Son programme offre l'accès à des destinations internationales, principalement en Europe, dans les Caraïbes, sur les côtes est et ouest-américaines, en Amérique du Sud et en Afrique du Nord. Air Transat est reconnue pour l'excellence de son service à la clientèle. Renouvelant sa flotte aérienne avec des appareils les plus écoénergétiques de leur catégorie, Air Transat s'engage au profit d'une industrie du voyage soucieuse de l'environnement. Son siège social est situé à Montréal, avec des plateformes aéroportuaires d'importance à YUL Aéroport international Montréal-Trudeau et à l'Aéroport Pearson (YYZ). Elle compte 5 000 personnes à son emploi qui partagent la même raison d'être, soit de réduire les distances qui nous séparent. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc. (TSX: TRZ). www.airtransat.com

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax (2012, 2018, 2019, 2021, 2023 et 2024)

2024) Meilleure compagnie aérienne en Amérique du Nord dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax (2022)

Renseignements :

Air Transat

Marie-Christine Pouliot

Cheffe, relations publiques et contenu marketing

[email protected]

Skytrax

Peter Miller

Responsable marketing

[email protected]

SOURCE Transat A.T. Inc.

25 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :