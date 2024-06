Catastrophes naturelles : les OCRA appellent les Canadiens à vérifier leur couverture d'assurance à l'occasion de la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance





TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - Les Organismes canadiens de réglementation en assurance (OCRA), un regroupement national de responsables de l'encadrement réglementaire des services d'assurance, rappellent que le 28 juin est la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance au Canada. À cette occasion, ils incitent les Canadiens à examiner leur police d'assurance et à s'entretenir avec un professionnel en assurance titulaire d'un permis pour vérifier que leur habitation et leurs biens sont adéquatement couverts.

En 2023, les pertes assurées attribuables aux catastrophes se sont chiffrées à plus de 3,1 milliards de dollars1, un nouveau sommet au pays. Et contrairement à ce qu'on a vu au cours des trois autres années affichant les pires pertes, ce n'est pas un événement unique qui en est la cause. Changements climatiques, catastrophes naturelles, phénomènes météorologiques extrêmes : le Canada fait face à de nouveaux risques, d'où l'importance de comprendre ce qu'inclut votre police d'assurance et de veiller à ce qu'elle soit adaptée aux risques propres à votre région.

« Nous recommandons aux Canadiens de profiter de la Journée nationale de sensibilisation à l'assurance, le 28 juin, pour porter un regard critique sur leurs assurances. Si une catastrophe venait à frapper, votre couverture actuelle vous permettrait-elle de vous en remettre? », demande Patrick Ballantyne, président des OCRA. « Nous avons à coeur que tous puissent en avoir la certitude. C'est pourquoi nous vous demandons de vérifier que vos assurances répondent à vos besoins. »

Voici quelques pistes pour vous aider :

Y a-t-il eu dans votre mode de vie des changements nécessitant un réexamen de votre police?

Savez-vous ce qui est inclus ou non dans votre couverture selon le type de catastrophe naturelle? Quels risques votre assurance couvre-t-elle? Y a-t-il des exclusions?

La valeur de vos biens a-t-elle changé? Avez-vous vendu ou acquis de nouveaux biens depuis le dernier examen de votre police?

En ce qui concerne les coûts de remplacement ou de reconstruction de l'habitation, est-ce que des travaux ont été réalisés (par exemple, l'aménagement du sous-sol), ou existe-t-il des réalités économiques qui pourraient mener à une augmentation de ces coûts?

La prestation de services d'assurance est une activité réglementée au Canada; les représentants, agents et courtiers en assurance et les experts en sinistre doivent détenir un permis. Un professionnel titulaire d'un permis saura vous fournir de judicieux conseils pour vous aider à protéger ce qui vous importe le plus.

Vous souhaitez savoir si vous faites bien affaire avec un représentant, un agent, un courtier, une agence ou une société titulaire d'un permis? Consultez le site Web de l'autorité de réglementation de votre province ou territoire.

À propos des OCRA

Les OCRA offrent un espace de discussion aux organismes de réglementation canadiens dont le mandat est de veiller à l'uniformisation des normes de conduite des affaires et de compétences applicables aux intermédiaires en assurance. Les membres des OCRA travaillent ensemble à des projets qui favorisent une approche uniforme de protection des consommateurs au moyen de la réglementation des intermédiaires en assurance.

La liste exhaustive des organisations membres des OCRA se trouve au https://www.cisro-ocra.com/https://www.cisro-ocra.com/.

Relations avec les médias :

Sylvain Théberge Ashley Legassic (médias francophones - Montréal) (médias anglophones - Toronto) 514-940-2176 416-226-7762

________________________ 1 CatIQ, « Canadian Insured Losses From Catastrophic Events Exceed CAN $3 Billion In 2023 » (2024).

SOURCE Organismes canadiens de réglementation en assurance

25 juin 2024 à 09:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :