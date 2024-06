Technology Holdings conseille Design + Industry, un cabinet-conseil en conception et ingénierie de produits medtechs de premier plan, dans le cadre de sa vente stratégique à Capgemini





Technology Holdings, une banque d'investissement mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique, a le plaisir d'annoncer avoir agi en tant que conseiller financier exclusif auprès de Design + Industry, l'un des plus grands cabinets-conseil indépendants pour la conception et le développement de produits medtechs en Australie, dans le cadre de sa vente stratégique à Capgemini.

Créé en 1987 et disposant de studios à Sydney, Melbourne et Newcastle, Design + Industry est une équipe primée de plus de 80 professionnels possédant une expertise approfondie dans la medtech, le design industriel, l'ingénierie mécanique, la conception électronique et le développement de produits. Avec l'acquisition de Design + Industry, Capgemini renforcera ses capacités de conception et de développement de produits et élargira sensiblement ses offres d'ingénierie en Australie.

« Travailler avec Technology Holdings a changé la donne pour notre entreprise. Leur orientation stratégique, leur expertise inégalée et leur engagement inébranlable ont contribué à nous guider face à la complexité du processus de fusac. TH a reconnu notre proposition différenciée en tant que principal partenaire de conception et d'ingénierie de la région, en orchestrant un processus de fusac méthodique et professionnel pour identifier le collaborateur stratégique idéal et atteindre une valorisation optimale de notre entreprise. En s'appuyant sur leur vaste réseau mondial d'acheteurs, ils ont recueilli de multiples offres, ce qui a débouché sur résultat dépassant nos espérances. Nous n'aurions pas pu demander un meilleur partenaire dans cette opération cruciale. Merci à TH pour votre soutien et votre dévouement inestimables », déclare David Jones, CEO de Design + Industry.

Simon Croft, directeur adjoint, région ANZ, Technology Holdings, déclare : « Nous sommes ravis du résultat obtenu pour Design + Industry et cela a été un plaisir de travailler avec David et Murray et de les conseiller sur cette vente stratégique. Cette opération constitue notre 6e transaction dans la région ANZ, et démontre le vif intérêt que nous observons de la part des grands acquéreurs mondiaux de technologies dans l'optique de renforcer leur présence dans toute la région ANZ. »

Vivek Subramanyam, fondateur et CEO de Technology Holdings, déclare : « Nous sommes ravis d'annoncer cette transaction, notre 10e transaction dans le domaine de l'ingénierie de produits. Cette opération met en valeur les solides capacités et l'expérience de Technology Holdings dans l'écosystème medtech, la conception de produits et l'ingénierie, ainsi que notre position de leader dans la région ANZ. Nous adressons à Design + Industry nos meilleurs voeux de réussite dans ce partenariat stratégique avec Capgemini. »

La transaction devrait être finalisée dans les mois à venir, sous réserve d'approbation réglementaire et de satisfaction des conditions habituelles.

25 juin 2024 à 09:00

