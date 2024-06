LambdaTest présente Test Manager pour une gestion simplifiée des tests





LambdaTest, une plateforme de tests unifiés dans le cloud, présente, Test Manager, sa toute dernière offre. Grâce à une intégration simple du déclenchement des tests, des rapports et de l'organisation, Test Manager promet de rationaliser les flux de travail de test et de rehausser l'efficacité pour atteindre de nouveaux sommets.

Test Manager de LambdaTest est une solution tout-en-un, conçue pour rationaliser la gestion des cas de test, afin de simplifier l'ensemble du processus de test auprès des équipes. Avec un référentiel centralisé pour tous les actifs de test, notamment les cas de test automatisés et manuels, les plans de test et les exécutions, Test Manager permet de simplifier l'accès et la collaboration.

Grâce à une interface intuitive et de puissantes fonctionnalités, Test Manager facilite la gestion efficace des tests. Les tests exploratoires guidés intégrés garantissent un fonctionnement manuel et un suivi de la progression fluides, tandis qu'une synchronisation bidirectionnelle avec l'application Jira permettra une gestion aisée des problèmes et des défauts. S'appuyant sur l'IA, Test Manager crée automatiquement des scénarios BDD pour les tests d'automatisation, améliorant ainsi la productivité.

En outre, Test Manager offre un tableau de bord complet et des fonctions de reporting qui permettent aux parties prenantes d'être informées des activités de test. Grâce à la migration homogène de la plateforme à partir d'outils leaders tels que TestRail et Zephyr Scale, la transition des référentiels se fait très facilement.

« Test Manager a été créé pour améliorer de manière significative la façon dont les équipes de test gèrent leurs activités de test », ajoute Mayank Bhola, cofondateur et responsable des produits chez LambdaTest. « Il est nécessaire d'avoir un outil plus intégré et intuitif qui pourrait gérer tout, de la création de cas de test à la création de rapports en temps réel. C'est exactement ce que faitTest Manager, et plus encore. Nous nous réjouissons de voir de quelle manière il transforme le paysage des tests, en permettant aux équipes de livrer des logiciels haut de gamme rapidement et en toute confiance ».

Test Manager va révolutionner la façon dont les équipes de test gèrent leurs activités, en leur offrant une solution unifiée capable d'améliorer la productivité, la collaboration et l'efficacité.

Pour plus d'informations à propos de Test Manager, veuillez consulter le site suivant : https://www.lambdatest.com/test-manager

À propos de LambdaTest

LambdaTest est un environnement d'exécution d'entreprise intelligent et omnicanal qui permet aux entreprises de réduire considérablement le temps de mise sur le marché grâce à l'orchestration des tests juste à temps (JITTO), en garantissant des versions de qualité et une transformation numérique accélérée. 10 000+ entreprises clientes et 2+ millions d'utilisateurs dans plus de 130 pays font confiance à LambdaTest pour leurs besoins en matière de tests.

Tests de navigateurs et d'applications Le cloud permet aux utilisateurs d'exécuter des tests manuels et automatisés d'applications Web et mobiles sur 3 000+ navigateurs, appareils réels et environnements de systèmes d'exploitation différents.

HyperExecute permet aux clients d'exécuter et d'orchestrer des grilles de test dans le cloud pour tout cadre et langage de programmation, à une vitesse époustouflante, afin de réduire le temps consacré aux tests de qualité et aider les développeurs à créer des logiciels plus rapidement.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site suivant : https://lambdatest.com

25 juin 2024 à 08:55

