L'Afrique subsaharienne domine le Top 10 des pays ayant le plus d'expériences négatives dans le monde





Le rapport Gallup Global Emotions 2024 offre un aperçu des dernières mesures de Gallup sur les expériences quotidiennes positives et négatives des gens. Les résultats sont basés sur près de 146 000 entretiens avec des adultes dans 142 pays et régions en 2023.

Les indices d'expériences positives et négatives de Gallup mesurent les éléments intangibles de la vie, c'est-à-dire les sentiments et les émotions, que les indicateurs économiques traditionnels, tels que le PIB, n'ont jamais été censés capturer. Chaque indice fournit un instantané en temps réel des expériences quotidiennes des gens, offrant aux dirigeants un aperçu de la santé de leurs sociétés qu'ils ne peuvent pas obtenir uniquement à partir de mesures économiques.

La Guinée en tête du classement mondial des émotions négatives

Plus de la moitié des 10 pays ayant le plus d'expériences négatives dans le monde se trouvent en Afrique subsaharienne. La Guinée est suivie par le Tchad, qui obtient la deuxième place avec un score de 51, la Sierra Leone (50) et la République démocratique du Congo (49), le Liberia (47), le Bénin et les Comores (45 chacun) se situant plus loin dans la liste.

Au niveau mondial, l'indice d'expérience négative de Gallup a baissé pour la première fois depuis 2014. Les cinq émotions négatives qui composent l'indice ont diminué entre 2022 et 2023, mais ce sont les niveaux de stress qui ont le plus baissé. Trente-sept pour cent de la population mondiale se sentait stressée en 2023, soit une baisse de trois points de pourcentage par rapport à l'année précédente, mais en restant notamment bien au-dessus de son niveau d'il y a dix ans (33 %) et des années précédentes.

Les expériences émotionnelles varient considérablement d'une région à l'autre. Certains pays d'Afrique subsaharienne, dont la Gambie (moins 15 points) et l'Eswatini (moins 11 points), ont enregistré une baisse à deux chiffres de leur niveau de stress.

La Guinée, qui reste confrontée à l'incertitude après un coup d'État militaire en 2021, a obtenu le score le plus élevé au monde pour l'indice en 2023, avec 53. La majorité des Guinéens sont tristes, stressés, inquiets et souffrent. Le stress a atteint des niveaux record, augmentant de 10 points entre 2022 et 2023.

Comme les années précédentes, les habitants d'un grand nombre de pays et de régions affichant les scores négatifs les plus élevés en 2023 étaient confrontés à des troubles économiques et politiques ou à des conflits militaires. Par exemple, en Sierra Leone, qui a obtenu un score de 50, les habitants ont assisté à des tentatives de coup d'État présumé qui ont échoué après les élections qui ont eu lieu plus tôt dans l'année.

Le Sénégal est le seul pays africain à avoir enregistré le plus grand nombre d'émotions positives

Dans l'ensemble, l'année 2023 a tout de même été meilleure pour la santé émotionnelle dans le monde. Les expériences positives ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, achevant ainsi la reprise amorcée en 2022. La plupart des améliorations de l'indice en 2023 se sont produites chez les personnes âgées de 30 ans et plus.

L'indice d'expérience positive est une mesure du bien-être ressenti la veille de l'enquête. Les questions permettent de mesurer en temps réel les expériences positives des répondants. Elles se fondent sur les réponses des participants à cinq questions concernant les expériences positives qu'elles ont vécues la veille de l'enquête. Un score élevé indique qu'une plus grande partie de la population a déclaré avoir ressenti ces émotions, tandis qu'un score faible indique le contraire.

Avec son score de 82, le Sénégal est le seul pays africain à figurer dans la liste des 10 premiers pays, mais ce n'est pas la première fois que le pays y apparaît : il a également figuré en tête de liste en 2021. Plus de trois Sénégalais sur quatre ont déclaré avoir éprouvé du plaisir pendant une grande partie de la journée précédente. Environ neuf Sénégalais sur 10 ont déclaré avoir beaucoup souri ou ri au cours de la journée précédente et sept sur 10 ont déclaré s'être sentis bien reposés. Plus de neuf personnes sur 10 ont déclaré s'être senties traitées avec respect.

La Sierra Leone (56) figure parmi les pays ayant les scores d'expérience positive les plus bas au monde, à égalité avec l'Ukraine et le Bangladesh. L'Éthiopie (55) figure également sur cette liste.

Le monde a appris quelque chose en 2023

Depuis près de vingt ans, le pourcentage de personnes dans le monde qui déclarent avoir appris ou fait quelque chose d'intéressant la veille a rarement dépassé les 50 %. Le pourcentage de 54 % enregistré en 2023 représente un nouveau record.

Les Sénégalais se classent au premier rang pour cette mesure, 79 % d'entre eux déclarant en 2023 avoir appris ou fait quelque chose d'intéressant, comme les 77 % qui l'ont fait en 2022. Dans la région, la moitié des personnes ont dit la même chose en Sierra Leone et en République du Congo, proches des taux déclarés au Tchad et en République démocratique du Congo (49 %). Mais ils sont beaucoup moins nombreux à avoir la même possibilité en Éthiopie (33 %).

