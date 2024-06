La solution MS Micro Storage de Hoymiles brille à Munich ! L'avènement d'une nouvelle ère avec des solutions de stockage solaire sur balcon installées en 7 secondes





MUNICH, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Hoymiles, leader mondial de l'électronique de puissance spécialisé dans le photovoltaïque et le stockage d'énergie, et expert en micro-onduleurs, a dévoilé sa nouvelle solution Micro Storage (MS) de stockage solaire à couplage CA à Munich le 18 juin. Ayant pour thème « Micro-stockage, maxi-simplicité », l'événement de lancement a réuni 140 partenaires, experts du secteur et représentants des médias venus d'Allemagne, de France et d'autres pays, tous venus assister à la présentation de ce produit révolutionnaire.

L'événement a débuté par un accueil chaleureux et un discours d'ouverture prononcé par le Dr. Yang Bo, PDG et fondateur de Hoymiles.

Guy Rong, vice-président de Hoymiles, a présenté les dernières innovations de l'entreprise, notamment des produits et solutions personnalisés pour répondre aux besoins spécifiques de chaque région. Il a déclaré : « Depuis sa création en 2012, Hoymiles s'est consacré au développement de micro-onduleurs. Depuis 2021, nos exportations de micro-onduleurs se classent au deuxième rang mondial pour la troisième année consécutive. Hoymiles s'implante activement sur le marché européen depuis 2014, avec un siège européen à Francfort pour fournir des produits et services adaptés à nos clients européens. Aujourd'hui, Hoymiles est l'une des principales marques photovoltaïques en Allemagne et le premier fournisseur de micro-onduleurs sur le marché allemand du photovoltaïque de balcon. »

« Mais notre aventure ne s'arrête pas là », a-t-il ajouté. « Hoymiles étend ses activités du photovoltaïque de balcon au stockage sur balcon. Aujourd'hui, nous sommes fiers de présenter le premier produit de micro-stockage à couplage CA au monde : MS Micro Storage. »

Avantage unique n° 1 : Installation en 7 secondes chrono

Grâce à la solution MS Micro Storage de Hoymiles, il suffit de débrancher le micro-onduleur et de connecter le système Hoymiles MS entre le micro-onduleur et l'alimentation, complétant ainsi l'installation sans effort en seulement 7 secondes.

Avantage unique n° 2 : Compatible avec 100 % des marques de micro-onduleurs

Hoymiles Micro Storage est la première solution de stockage à couplage CA pour balcons au monde. Par conséquent, il est compatible avec toutes les marques de micro-onduleurs. Les autres onduleurs de stockage types sont à couplage CC, ce qui signifie que le flux d'alimentation CC (des modules photovoltaïques) doit être compatible avec l'algorithme MPPT du micro-onduleur. Avec Hoymiles MS, cette contrainte disparaît. Pour les clients particuliers en quête d'une solution de stockage d'énergie prête à l'emploi avec leur équipement solaire existant, Hoymiles MS est la solution idéale.

Avantage unique n° 3 : Mode hors réseau

Hoymiles MS est l'une des rares solutions offrant un mode hors réseau, pouvant servir d'alimentation de secours dans les régions où l'électricité du réseau est instable. En cas de panne du réseau, les clients peuvent connecter leurs principales charges au port hors réseau. Un avantage supplémentaire du MS est qu'il peut également servir de système d'alimentation portable. Les utilisateurs peuvent l'employer en cas de nécessité dans le cadre de leurs activités en plein air.

Hoymiles MS est équipé d'une batterie de 2,24 kW h et d'un mode « heures creuses » (TOU, pour « Time of Use »), permettant une décharge pendant les heures de pointe et une recharge pendant les heures creuses, réduisant ainsi considérablement les factures d'électricité. Le MS est également le premier produit de micro-stockage à recevoir la certification de cybersécurité TÜV Rheinland.

Lors de l'événement, Hoymiles a signé des accords de coopération avec des partenaires locaux, dont München Energieprodukte, Tepto GmbH, YUMA GmbH et T&J Capital GmbH.

À propos de Hoymiles

Créée en 2012, Hoymiles est une société mondiale d'électronique de puissance spécialisée dans l'énergie photovoltaïque, le stockage d'énergie et les micro-onduleurs. Forte de sa vision d'un avenir propre et durable, la société s'attelle à stimuler l'innovation dans le secteur des solutions d'énergie intelligentes grâce à ses produits hautes performances et accessibles. Hoymiles permet aux clients particuliers et professionnels dans plus de 180 pays et régions de passer à l'énergie ouverte.

Pour plus d'informations, veuillez visiter : https://www.hoymiles.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447436/Image.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2447437/Image.jpg

25 juin 2024 à 08:10

Communiqué envoyé leet diffusé par :