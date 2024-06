Subway?? Canada donne le coup d'envoi à l' « été des 12 pouces » avec de délicieux Régalos et Roulés 12 pouces





Subway?? Canada a le plaisir d'annoncer l'arrivée des très attendus Régalos 12 pouces dans les restaurants du pays. Les trois nouvelles collations sucrées et salées offrent aux Canadiens ce dont ils raffolent chez Subway, mais en plus grand format : des 12 pouces savoureux à prix abordables (entre 3 $ et 6 $)*

La gamme de Régalos 12 pouces réinvente les classiques collations alléchantes dans une version au goût et au prix incroyables!

Biscuit 12 pouces, 6 $ CA* : Il est de retour! Laissez-vous tenter par la version 12 pouces de ce grand classique que tout le monde adore. Servie chaude, cette gâterie chocolatée est idéale à partager... mais vous pouvez aussi la garder juste pour vous!



Bretzel 12 pouces, 4 $ CA* : Succombez à vos envies de salé avec ce bretzel moelleux assaisonné de sel. Trempez-le dans de la moutarde fumée au miel pour lui donner un goût encore plus irrésistible.



Churro 12 pouces Cinnabon®, 3 $ CA* : Offrez-vous une collation exceptionnelle grâce à cette collaboration légendaire. Nos churros sont cuits à la perfection, servis chauds et saupoudrés de cannelle et du célèbre sucre Makara® de Cinnabon's.

« Nous sommes ravis d'accueillir les Régalos au sein de la famille 12 pouces de Subway?? Canada », déclare Lisa Mazurkewich, responsable du marketing chez Subway Canada. « Étant reconnus pour nos sandwichs de 12 pouces, nous nous efforçons continuellement d'offrir à nos fans plus de ce qui leur plaît, y compris de nouvelles façons de déguster des collations dans ce format. Grâce à l'ajout des Régalos et des Roulés, les Canadiens auront plus de possibilités pour profiter de 12 pouces savoureux cet été. »

Le plaisir ne s'arrête pas là, puisque Subway?? Canada lance aussi trois collations au fromage à déguster avec une trempette, parfaites pour les petits creux. Voici les Roulés!

Roulé 12 pouces Pepperoni et fromage, 5 $ CA* : Cette délicieuse collation se compose de pepperoni piquant et de fromage fondu, le tout enroulé dans un pain plat Lavash. Ce Roulé se marie à merveille à nos sauces aïoli et marinara.





Cette délicieuse collation se compose de pepperoni piquant et de fromage fondu, le tout enroulé dans un pain plat Lavash. Ce Roulé se marie à merveille à nos sauces aïoli et marinara. Roulé 12 pouces Jambon et fromage, 5 $ CA* : Une combinaison on ne peut plus classique : le jambon fromage! Cette version est faite à partir de porc provenant d'animaux élevés dans des fermes canadiennes et de pain plat Lavash. Accompagnez-le d'une trempette à la moutarde fumée au miel : un duo divin!





Une combinaison on ne peut plus classique : le jambon fromage! Cette version est faite à partir de porc provenant d'animaux élevés dans des fermes canadiennes et de pain plat Lavash. Accompagnez-le d'une trempette à la moutarde fumée au miel : un duo divin! Roulé 12 pouces Deux fromages, 5 $ CA* : Deux fromages valent mieux qu'un! Ce Roulé est composé de fromage fondu onctueux et de cheddar Monterrey Jack râpé, le tout enveloppé dans du pain plat Lavash. Ajoutez-y du piquant avec une trempette Sud-ouest chipotle!

"Les Régalos 12 pouces sont un ajout intéressant au menu de Subway, et nous avons hâte que les Canadiens les découvrent", déclare Courtney Hindorff, directeur général de Subway Canada. "Les Régalos 12 pouces ne sont qu'un début, car nous continuons d'innover notre offre, en ajoutant plus d'options de collations et de partage pour les Canadiens sur le pouce."

OFFRES DE 12 POUCES ILLIMITÉES

Lors de la Journée mondiale des OVNI, vous pourriez voir un autre type d'objet non identifié dans le ciel ! En tant que référence pour tout ce qui concerne les 12 pouces, Subway?? s'envolera le 24 juin pour célébrer les offres illimitées 12 pouces disponibles dans les restaurants du monde

Dans le Grand Toronto, on peut s'attendre à une succulente rencontre du troisième type lorsqu'un ovni contenant des Régalos et des Roulés alléchants se posera en douceur. La chasse aux activités extraterrestres est ouverte. Un chasseur d'OVNI chanceux à la recherche d'une activité extra-terrestre peut s'attendre à une découverte particulièrement savoureuse.

DES 12 POUCES TOUT L'ÉTÉ

Le plaisir ne s'arrête pas là puisque Subway?? Canada offre 2 $ de rabais sur tout sandwich 12 pouces** du 24 juin au 31 juillet dans les restaurants participants, offrant ainsi aux Canadiens l'été le plus long de leur histoire avec plus de façons de savourer leurs sandwichs 12 pouces préférés.

Attendez-vous à ce que Subway??Canada vous offre encore plus de plaisir tout au long de l'été.

*Les prix et la participation peuvent varier. Consultez votre application pour connaître les prix.

** Dans les restaurants canadiens participants. 1 par commande. Aucun rabais additionnel. Expire le 7/31/24.

À propos des restaurants Subway??

En tant que l'une des plus grandes marques de restauration rapide au monde, Subway sert chaque jour des sandwichs, des wraps, des salades et des bols fraîchement préparés à la commande à des millions de clients dans près de 37 000 restaurants de plus de 100 pays et territoires dans le monde. Les restaurants Subway sont détenus et exploités par des franchisés Subway (un réseau qui comprend des milliers de propriétaires de petites entreprises et d'entrepreneurs dévoués) qui s'engagent à offrir la meilleure expérience possible aux clients de leur collectivité locale.

Subway?? est une marque déposée de Subway IP LLC. © Subway IP LLC, 2024.

