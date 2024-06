Banque Nationale Investissements lance cinq nouveaux fonds





MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - Banque Nationale Investissements inc. (« BNI ») annonce le lancement de cinq nouveaux fonds (les « Fonds BNI ») : le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI, le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI, le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI, le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI et le Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI.

Toutes les séries des Fonds BNI sont disponibles à l'achat dès maintenant.

«?Avec ces nouveaux fonds, nous visons à combler la demande croissante pour les solutions à revenu fixe simples et gérées de manière professionnelle pouvant offrir une alternative compétitive aux CPG et autres instruments du marché monétaire. Cette initiative répond non seulement à la recherche continue de rendements attrayants, mais elle renforce également notre engagement à offrir des produits financiers novateurs qui améliorent le bien-être financier des investisseurs?», a déclaré Martin Felton, vice-président, Ventes nationales chez BNI.

Trust Banque Nationale inc. («?TBN ») agit à titre de gestionnaire de portefeuille des Fonds BNI et délègue les décisions de placement au sous-gestionnaire de portefeuille AlphaFixe Capital inc. TBN veille à ce que les portefeuilles soient gérés conformément aux mandats octroyés.

Voici les codes de fonds et les frais de gestion pour ces nouveaux Fonds BNI :

Fonds BNI Code de

fonds Frais de

gestion1 Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI - série F NBC9225 0,15 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2025 BNI - série Conseillers NBC9625 0,65 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI - série F NBC9226 0,15 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2026 BNI - série Conseillers NBC9626 0,65 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI - série F NBC9227 0,15 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2027 BNI - série Conseillers NBC9627 0,65 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI - série F NBC9228 0,15 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2028 BNI - série Conseillers NBC9628 0,65 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI - série F NBC9229 0,15 % Fonds d'obligations de qualité à échéance cible 2029 BNI - série Conseillers NBC9629 0,65 %

1 Les frais de gestion annuels correspondent à la valeur liquidative quotidienne moyenne des parts du Fonds BNI applicable. Ces frais de gestion, majorés des taxes applicables, s'accumulent tous les jours et sont payés tous les mois.

L'objectif de placement de chacun des Fonds BNI consiste à procurer un revenu courant et à préserver le capital sur une période prédéterminée. Chaque fonds investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans des portefeuilles composés principalement d'obligations de qualité supérieure de sociétés nord-américaines ayant une date d'échéance déterminée. En tant que fonds à échéance cible, les Fonds BNI ont une durée de vie spécifique et prédéterminée. Par conséquent, on s'attend à ce que les obligations détenues dans ces Fonds BNI arrivent à échéance la même année que leur dissolution prévue.

À propos des Fonds BNI

Les Fonds BNI (les «?Fonds?») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, à des commissions de suivi, à des frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance dépôts. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à l'avenir.

À propos de Banque Nationale Investissements inc.

Banque Nationale Investissements inc. («?BNI?») est une société de gestion de fonds d'investissement se spécialisant dans la conception et l'offre de fonds, de solutions de placement et de services conçus pour aider les investisseurs canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. Au 31 mars 2024, la valeur des actifs sous gestion dans les produits de BNI s'élevait à plus de 86,45 milliards de dollars.

Grâce à sa structure d'architecture ouverte, BNI entend offrir diverses solutions pour répondre aux besoins changeants de ses clients. BNI s'efforce d'être reconnue comme un partenaire incontournable en cherchant à allier innovation et excellence. Le rôle de BNI ne se limite pas aux seuls aspects administratifs de la gestion, Service-conseil Banque Nationale Investissements et ses représentants inscrits forment une équipe de spécialistes offrant des renseignements et des conseils afin d'aider les conseillers à constituer un portefeuille répondant aux objectifs financiers de leurs clients. Suivez les activités de BNI sur bninvestissements.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux comme YouTube et LinkedIn.

Banque Nationale Investissements est signataire des Principes pour l'investissement responsable des Nations Unies, membre de l'Association pour l'investissement responsable du Canada et participant fondateur de l'initiative Engagement climatique Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 442 milliards de dollars au 30 avril 2024, la Banque Nationale du Canada est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte environ 30 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir, et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés financiers. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

