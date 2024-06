Le rapport 2024 EX Industry Report de Coveo met en évidence le potentiel de la GenAI à transformer les lieux de travail numériques et à améliorer la compétence des employés.





Une enquête menée auprès de 4 000 employés américains et britanniques révèle que plus de 40 % d'entre eux pensent que la GenAI peut les aider à trouver des informations plus rapidement et à personnaliser leur utilisation de l'intranet.

MONTRÉAL, LONDRES et SAN FRANCISCO, le 25 juin 2024 /CNW/ - Coveo (TSX: CVO), le chef de file de plateformes d'IA qui apporte la recherche IA et l'IA générative à chaque point de

l'expérience à travers l'entreprise, permettant des expériences numériques personnalisées remarquables et qui stimulent les résultats d'affaires, a publié aujourd'hui son quatrième rapport annuel sur l'industrie Coveo EX. Le rapport, intitulé " Can GenAI Empower Employees to do More on Their Own " (L'IA générative peut-elle permettre aux employés d'en faire plus par eux-mêmes) (en anglais), est basé sur un sondage réalisé auprès de 4 000 adultes américains et britanniques âgés de plus de 18 ans qui utilisent un ordinateur dans le cadre de leur travail, dans des entreprises comptant plus de 5 000 employés. Menée en partenariat avec Arlington Research, l'étude examine l'ensemble du parcours numérique de l'employé, en explorant l'effet du flux d'informations sur la qualité du travail et, en fin de compte, sur l'expérience du client. Le rapport examine également comment les tendances de la GenAI façonnent les attentes des employés en matière de lieu de travail numérique - et comment certains enfreignent les règles, qu'ils le sachent ou non.

Les résultats révèlent que les employés sont optimistes quant à la capacité de la GenAI à combler le manque d'informations en accélérant la recherche de réponses. En fait, plus de deux cinquièmes (42 %) déclarent que trouver plus rapidement des informations pertinentes ou personnaliser l'intranet en fonction de leurs besoins spécifiques les aiderait dans leur travail quotidien. Notamment, plus de la moitié des responsables de l'assistance sur le terrain et 50 % des commerciaux ont exprimé le souhait d'utiliser la GenAI pour mieux servir les clients et les prospects. En outre, 40 % des personnes travaillant dans le service et l'assistance à la clientèle ont déclaré que les outils génératifs pouvaient les aider à passer moins de temps à chercher des informations afin de résoudre les problèmes plus rapidement.

Avec des tendances telles que le "quiet cutting" qui imprègne la main-d'oeuvre d'aujourd'hui, il n'est pas surprenant que les employés s'inquiètent de savoir s'ils disposent des informations les meilleures et les plus récentes pour faire leur travail efficacement", a déclaré Patrick Martin, Vice Président Exécutif, Expérience Client chez Coveo. "Le manque de confiance et de garde-fous pour l'utilisation des outils d'IA peut mener à une augmentation des inefficacités et des risques lorsque les employés parcourent les systèmes internes ou utilisent des outils potentiellement indignes de confiance. Dans cette étude, nous avons constaté que les employés sont enthousiasmés par le rôle que la GenAI peut jouer en leur donnant les moyens de disposer d'un outil de connaissance pour recueillir rapidement des informations pertinentes. Mais la GenAI n'est pas un simple ajout - les entreprises doivent prendre en compte l'ensemble de l'infrastructure nécessaire pour fournir des réponses précises et fiables.

Les conclusions du dernier rapport de Coveo sur l'industrie de l'expérience des employés (2024 Employee Experience Industry Report) sont les suivantes :

La préférence pour les humains - les employés restent le fondement d'une bonne expérience client, mais beaucoup estiment qu'ils ne sont pas bien équipés pour relever ce défi. Lorsque les clients préfèrent le libre-service, 64 % d'entre eux déclarent que l'expérience serait améliorée s'ils pouvaient compter sur un être humain en cas de problème. Malheureusement, les employés ne se sentent pas bien équipés pour répondre aux besoins des clients.





S'agit-il d'une hallucination ou non ? Les employés sont souvent incapables de dire s'ils ont été confrontés à une hallucination de la GenAI. Un quart des personnes interrogées ont répondu par l'affirmative, tandis que près d'un tiers n'en sont pas sûres. Ces hallucinations réalistes sont difficiles à repérer et peuvent représenter un risque important pour les entreprises déjà confrontées à une surcharge d'informations, car elles risquent d'engluer les employés dans des informations inexactes et de se frayer un chemin jusqu'aux clients.

Les employés gardent des garde-fous en raison d'un manque de confiance dans les outils de GenAI. Plus d'un tiers (36%) vérifie toujours les faits dans les réponses générées. Le personnel et la direction font davantage confiance aux outils approuvés par l'entreprise qu'aux outils publics, mais vérifient toujours les faits (38 % pour la direction, 34 % pour le personnel). Bien que curieux de la GenAI, les employés recherchent un outil fiable auquel ils peuvent faire confiance.

Pour télécharger le rapport complet, veuillez visiter le site web de Coveo.

