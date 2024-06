Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique - Élargissement de la gamme de produits non traditionnels liquides





TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - Fonds Dynamique a annoncé aujourd'hui l'ajout du Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique, un fonds d'actions mondiales toutes capitalisations axé sur les rendements, à sa gamme de produits non traditionnels liquides.

« Ce fonds, géré par l'un de nos gestionnaires de portefeuille les plus expérimentés, peut faire appel à une panoplie de stratégies non traditionnelles pour saisir des occasions uniques à travers les frontières, rehaussant ainsi l'offre de nos portefeuilles plus traditionnels », déclare Mark Brisley, directeur général de Fonds Dynamique.

Le Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique vise à dégager un rendement à long terme supérieur grâce aux actions et aux titres apparentés aux actions. Les gestionnaires atteignent cet objectif au moyen d'une approche ascendante et d'un processus de placement rigoureux qui a fait ses preuves.

Noah Blackstein, vice-président et gestionnaire de portefeuille principal, est le gestionnaire du fonds. Comptant plus d'un quart de siècle d'expérience en placements, M. Blackstein s'est joint à Dynamique en 1997. Il est un membre fondateur de l'équipe de croissance, qui, en date du 30 avril 2024, gérait des actifs de plus de 7 milliards de dollars. Noah Blackstein gère le Fonds d'occasions mondiales de croissance Dynamique depuis près de 10 ans. Auparavant réservé aux investisseurs qualifiés bien nantis et aux institutions, ce produit est aujourd'hui converti en un fonds commun de placement non traditionnel, ce qui le rend accessible à un plus grand nombre de personnes. Cette conversion n'aura aucune incidence sur la stratégie de placement du fonds.

Pour en savoir plus sur ces fonds et les autres produits de Fonds Dynamique, consultez les prospectus disponibles sur dynamique.ca.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Fonds Dynamique

Fonds Dynamique est une division de Gestion mondiale d'actifs Scotia, nom commercial déposé de Gestion d'actifs 1832 S.E.C., le gestionnaire du fonds. Elle offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Fonds DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence, et une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

