Métaux Osisko publie une estimation des ressources minerales de Pine Point pour 2024 : 49,5 millions de tonnes de ressources minerales indiquees à 5,52 % ZnEq et 8,3 millions de tonnes de ressources minerales presumées à 5,64 % ZnEq





MONTRÉAL, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Métaux Osisko Incorporée (la « Société » ou « Métaux Osisko ») (TSX-V : OM; OTCQX : OMZNF; FRANKFURT : 0B51) a le plaisir d'annoncer la mise à jour de l'estimation des ressources minérales pour 2024 (« ERM 2024 ») pour le projet Pine Point (« Pine Point » ou « le Projet »), situé près de Hay River, dans les Territoires du Nord-Ouest du Canada. L'ERM 2024 a été préparée par BBA Inc. (« BBA ») et PLR Resources Inc. et constituera la base de ressources pour une étude de faisabilité (« EF ») qui devrait officiellement débuter au troisième trimestre 2024. Les teneurs de coupure sont basées sur les prix estimés des métaux à long terme, les coûts d'extraction, les récupérations de métaux, le transport des concentrés et les coûts de fonderie. Le programme de forage de définition à l'appui de l'ERM 2024 a été exécuté entre 2018 et 2024.

Faits saillants:

Des ressources minérales indiquées de 49,5 Mt à 4,22 % de zinc et 1,49 % de plomb (5,52 % d'équivalent zinc (« ZnEq »)) et contenant environ 4,6 milliards de livres de zinc et 1,6 milliard de livres de plomb in situ (non diluées).

Des ressources minérales présumées de 8,3 Mt à 4,18 % de zinc et 1,69 % de plomb (5,64 % d'équivalent zinc (« ZnEq »)) et contenant environ 0,7 milliard de livres de zinc et 0,3 milliard de livres de plomb in situ (non diluées).

Par rapport à l'ERM précédente, la conversion des ressources minérales présumées ( voir le communiqué de presse du 13 juillet 2022) a augmenté le tonnage des ressources minérales indiquées actuelles de 214 %, avec une diminution associée de la quantité de ressources minérales présumées.

Les ressources minérales déclarées pour l'ERM 2024 ont utilisé des teneurs de coupure variables comprises entre 1,41 % et 1,51 % ZnEq pour les ressources à ciel ouvert et entre 4,10 % et 4,40 % ZnEq pour les ressources souterraines.

Les zones East Mill, Central et North du projet contiennent maintenant environ 36,2 millions de tonnes de ressources minérales indiquées à 5,22 % de ZnEq, soit 3,2 milliards de livres de zinc et 1,1 milliard de livres de plomb in situ.

De nouveaux essais métallurgiques sont en cours. Les essais métallurgiques précédents décrits dans l'étude d'impact sur l'environnement de 2022 (voir le communiqué de presse du 29 août 2022) ont montré que Pine Point pourrait produire des concentrés de zinc et de plomb parmi les plus propres et les plus riches du monde. Cela ajoute de la valeur au projet, car tous les clients des fonderies, et probablement la plupart d'entre eux, voudraient du concentré de Pine Point à des fins de mélange.

Un rapport technique à l'appui de cette ERM de 2024 sera déposé d'ici 45 jours.

Robert Wares, chef de la direction et président du conseil d'administration, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'avoir franchi une étape cruciale grâce à cette ERM qui a permis de convertir la majorité des ressources minérales en ressources indiquées. Avec notre partenaire Appian Capital Advisory LLP, nous pouvons maintenant rapidement faire passer Pine Point au stade de la faisabilité après la finalisation des études de compromis. »

Jeff Hussey, chef de la direction de Pine Point Mining Limited, a souligné que « Ce résultat représente l'aboutissement d'un programme de forage de définition pluriannuel qui a permis d'accroître le niveau de confiance dans les ressources minérales de base pour l'étude de faisabilité. Nous continuerons également à explorer pour de nouveaux dépôts et si des découvertes significatives sont faites cet été, elles seront rapidement intégrées à l'inventaire final.»

Le projet dispose d'une infrastructure de soutien importante, y compris un accès par des routes pavées, une tête de ligne ferroviaire à Hay River et une sous-station hydroélectrique sur le site. En outre, le projet bénéficie d'une centaine de kilomètres de routes de transport minier préexistantes provenant des opérations minières initiales. Ces routes permettent d'accéder à la plupart des dépôts de l'ERM 2024. Le futur concentrateur et l'emplacement du camp seront adjacents à la zone du concentrateur d'origine.

L'ERM 2024 est divisée en cinq zones géographiques, chacune composée d'un ou plusieurs dépôts individuels (voir carte 1 et tableau 1).

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales 2024 de Pine Point.

Indicated Inferred Method Zone Cut-off

Grade

Tonnage ZnEq Pb Zn Tonnage ZnEq Pb Zn (ZnEq %) (kt) (%) (%) (%) (kt) (%) (%) (%) Pit Constrained

Mineral Resources Central 1.41 7,400 6.21 1.50 4.91 498 4.50 0.75 3.84 East Mill 1.41 10,047 4.69 1.11 3.72 1,051 3.54 0.73 2.90 North 1.41 - 1.44 18,763 5.10 1.47 3.82 680 4.08 0.65 3.52 N204 1.51 8,923 4.05 0.90 3.27 3,027 4.20 0.92 3.40 Underground Mineral

Resources Central 4.40 121 6.66 0.81 5.95 63 5.62 1.44 4.37 West 4.10 - 4.40 4,215 11.21 3.69 8.00 2,934 8.44 3.55 5.35 Total Pit Constrained 1.41 - 1.51 45,133 4.99 1.28 3.87 5,256 4.08 0.65 3.52 Total Underground 4.10 - 4.40 4,336 11.08 3.61 7.94 2,997 8.38 3.51 5.33 Total Combined 49,469 5.52 1.49 4.22 8,253 5.64 1.69 4.18





Notes : 1) Tous les tonnages sont arrondis au millier de tonnes le plus proche. 2) Les pourcentages de ZnEq sont calculés à partir des prix des métaux, des prévisions de récupération des métaux, des teneurs des concentrés, des coûts de transport, des métaux payables à la fonderie et des charges. 3) Les teneurs de coupure dans les puits varient principalement en raison des distances de transport variables jusqu'à l'emplacement présumé du concentrateur. Le ratio moyen pondéré des bandes pour l'ensemble de la minéralisation modélisée limitée à la fosse est de 5,8:1.

Par rapport à l'estimation des ressources minérales de 2022, le tonnage global a diminué, mais les teneurs sont restées similaires. Les facteurs clés sont les suivants :



Le resserrement des paramètres offre des perspectives raisonnables d'extraction économique, grâce à une meilleure connaissance des coûts d'exploitation et des paramètres d'extraction des projets.

Fosse à ciel ouvert : Paramètres d'optimisation Whittle ainsi que l'augmentation de la teneur de coupure (+13%) et l'augmentation du tonnage [+0.4%], en raison de la conversion de la zone centrale souterraine qui est maintenant déclarée comme ressources à ciel ouvert.

Mine souterraine (Ouest) : Paramètres d'optimisation des chantiers plus stricts; diminution du tonnage [-29%].

Mine souterraine (centrale) : Paramètres d'optimisation des chantiers plus stricts et la plupart des matériaux souterrains de 2022 qui sont maintenant déclarés à l'intérieur des fosses [-93%].

L'ERM dans la fosse est limitée par des enveloppes de fosse qui ont été développées à partir d'une analyse d'optimisation de la fosse effectuée avec le logiciel Geovia Whittle 2022 en utilisant les paramètres économiques et d'exploitation présentés ci-dessous :

Tableau 2 : Paramètres d'optimisation de la fosse

Paramètre Unité Données Coûts liés au site minier Coût de l'exploitation minière - Déblais1 C$/t extrait 2,63 Coût de l'exploitation minière - Minerai1 C$/t extrait 3,85 Coût de l'exploitation minière - Déchets1 C$/t extrait 3,85 Transport du minerai vers l'usine C$/t extrait 0,13 Coût de la transformation C$/t broyé 11,00 Coût de l'électricité2 C$/t broyé 5,00 Coût de la gestion des déchets et de l'eau C$/t broyé 2,00 Coût des frais généraux et administratifs C$/t broyé 8,50 Récupérations Moyenne du zinc % 87 % Moyenne du plomb % 93 % Qualité du concentré de zinc % 60 % Qualité du concentré de plomb % 65 % Coûts des concentrés de zinc Transport de la mine à la fonderie C$/tmh 215,80 Coût de la fonderie C$/tms 266,50 Coûts des concentrés de plomb Transport de la mine à la fonderie C$/tmh 261,30 Coût de la fonderie C$/tms 152,10 Prix des métaux Zinc US$/lb 1,30 Plomb US$/lb 1,00 Taux de change 1,30

1 ? Comprend les coûts de dénoyage

2 - Le coût de l'électricité de l'usine de traitement est inclus dans le coût de l'électricité

Tableau 3 : Paramètres souterrains

Paramètre Unité Données Coûts liés au site minier Coût de l'exploitation minière - LHS1 C$/t extrait 54,22 Coût de l'exploitation minière - R&P1 C$/t extrait 59,99 Coût de la transformation C$/t broyé 11,00 Coût de l'électricité2 C$/t broyé 5,00 Coût de la gestion des déchets et de l'eau C$/t broyé 2,00 Coût des frais généraux et administratifs C$/t extrait 8,50 Récupérations Moyenne du zinc % 87 % Moyenne du plomb % 93 % Qualité du concentré de zinc % 60 % Qualité du concentré de plomb % 65 % Coûts des concentrés de zinc Transport de la mine à la fonderie C$/tmh 215,80 Coût de la fonderie C$/tms 266,50 Coûts des concentrés de plomb Transport de la mine à la fonderie C$/tmh 261,30 Coût de la fonderie C$/tms 152,10 Prix des métaux Zinc US$/lb 1,30 Plomb US$/lb 1,00 Taux de change 1,30

1 ? Comprend les coûts de dénoyage.

2 - Le coût de l'électricité de l'usine de traitement est inclus dans le coût de l'électricité

Minéralisation à ciel ouvert et souterraine

Les dépôts de type prismatique sont définis par une minéralisation supérieure à 10 % de zinc et de plomb sur plus de 10 mètres, avec un aspect vertical distinct du contour du dépôt qui recoupe la stratigraphie. L'épaisseur verticale de la minéralisation peut dépasser 70 mètres et les sections horizontales sont inférieures à 200 mètres par 200 mètres.

Les dépôts de type tabulaire comprennent une minéralisation subhorizontale stratiforme qui s'étend sur une longueur significative et sur des largeurs latérales variables allant de 50 à 200 mètres. L'extension latérale peut être de l'ordre de plusieurs kilomètres. L'épaisseur de la minéralisation est en moyenne de 3 mètres et peut varier de 1 mètre à, très localement, plus de 10 mètres.

La partie à ciel ouvert de l'ERM 2024 comprend principalement des dépôts peu profonds de type tabulaire, le reste étant constitué de dépôts peu profonds de type prismatique. La partie souterraine de l'ERM 2024 comprend une minéralisation de type prismatique plus profonde et une minéralisation de type tabulaire facilement accessible, adjacente aux limites des parois de certains dépôts prismatiques.

Métallurgie

Des essais métallurgiques sont en cours et fourniront des données pour étayer la conception du schéma de traitement de l'usine, notamment des essais de broyage, des essais de préconcentration (tri des minerais et séparation en milieu dense), des essais de flottation et des essais de dénoyage. La Société étudie également les concentrations des métaux critiques que sont l'indium (In), le germanium (Ge) et le gallium (Ga) dans le concentré de zinc produit par les essais de flottation et dans la minéralisation de sphalérite au sein des différentes zones.

Programme de forage 2024

Une campagne d'exploration est en cours. Le programme est axé sur la découverte de dépôts de type prismatique à haute teneur. Une foreuse a été active en mars et a testé trois zones cibles à fort potentiel. Les résultats sont en attente. D'autres cibles sont prêtes à être forées et de nouvelles cibles sont continuellement développées. Il est prévu de tester de façon diligente toutes les cibles d'exploration cet été.

La polarisation provoquée et les levés magnétiques sont les mieux adaptés au ciblage géophysique de ces types de dépôts. Des levés sur des dépôts prismatiques in situ ont été utilisés à des fins de calibration pour ces méthodes géophysiques. Les cibles sont générées en utilisant une combinaison de données de gradiométrie gravimétrique aéroportée, de LiDAR, de levés AeroTEM, d'interprétation des linéaments structuraux et d'analyse des tendances. La recherche a été étendue aux formations carbonatées adjacentes que la Société estime à fort potentiel.

Notes concernant cette estimation des ressources minérales

Estimation des ressources minérales

La personne qualifiée indépendante pour l'ERM 2024, telle que définie par l'instrument national (« NI ») 43-101, est Pierre-Luc Richard, P.Géo., de PLR Resources Inc. et sous-traitée par BBA Inc. La date d'entrée en vigueur de l'ERM 2024 est le 31 mai 2024. M. Richard a également approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse. Ces ressources minérales ne sont pas des réserves minérales car elles n'ont pas démontré leur viabilité économique. La quantité et la teneur des ressources présumées déclarées dans cette ERM sont incertaines par nature, et il n'y a pas eu suffisamment d'exploration pour définir ces ressources présumées comme indiquées ou mesurées. Cependant, on peut raisonnablement s'attendre à ce que la majorité des ressources minérales présumées soient transformées en ressources minérales indiquées si l'on poursuit les travaux d'exploration. Les ressources sont présentées comme non diluées et in situ pour un scénario à ciel ouvert et souterrain et sont considérées comme ayant des perspectives raisonnables d'extraction économique. L'ERM 2024 a été préparée à l'aide de Leapfrog Edge v.2023.2.1 et est basée sur 20 682 forages de surface et 181 313 échantillons, dont 17 428 forages et un total de 92 652 analyses ont été inclus dans la minéralisation modélisée. La base de données de forages comprend 148 026 mètres de forages récents ( 2 258 forages) depuis 2017 et incorpore également les forages historiques de Cominco Ltd, dont l'utilisation a été partiellement validée par un relevé des collets de forage, des programmes de jumelage et un programme de rééchantillonnage partiel des carottes. La date limite pour la base de données des forages était le 30 avril 2024. L'ERM 2024 comprend 103 zones zincifères et plombifères, chacune étant définie par une série d'images filaires individuelles d'une épaisseur réelle minimale de 2,5 mètres. Le plafonnement des teneurs élevées a été effectué sur la base des données d'analyse composées et a été établi par zone pour le zinc et le plomb. Les teneurs de recouvrement varient de 15% à 45% de Zn et de 5% à 40% de Pb. Les valeurs de densité ont été calculées sur la base de la formule établie et utilisée par Cominco Ltd. au cours de sa période d'exploitation entre 1964 et 1987. Les valeurs de densité ont été calculées à partir de la densité de la dolomite, ajustée en fonction de la quantité de sphalérite, de galène et de marcassite/pyrite déterminée par des analyses de métaux. Une porosité de 5 % a été supposée. La densité de la dolomite poreuse a été attribuée aux déchets. L'estimation des ressources du modèle de teneur a été calculée à partir des données des trous de forage en utilisant une méthode d'interpolation par krigeage ordinaire dans un modèle de blocs sous-bloqués utilisant des blocs de 5 m x 5 m x 2,5 m et des sous-blocs de 1,25 mètre x 1,25 mètre x 0,625 mètre. Les pourcentages d'équivalence en zinc sont calculés sur la base des prix des métaux à long terme indiqués ci-dessous en (10), des prévisions de récupération des métaux, des teneurs des concentrés, des coûts de transport, des métaux payables à la fonderie et des charges. L'estimation est présentée en utilisant un seuil de coupure ZnEq variant de 1,41% à 1,51% pour les ressources à ciel ouvert et de 4,10% à 4,40% pour les ressources souterraines. Les variations tiennent compte des distances de camionnage entre la minéralisation limitée par la fosse et l'usine de traitement, ainsi que des paramètres métallurgiques de chaque zone. La teneur de coupure a été calculée en utilisant les paramètres suivants (entre autres) : prix du zinc = 1,30 USD/lb ; prix du plomb = 1,00 USD/lb ; taux de change CAD:USD = 1,30. La teneur de coupure sera réévaluée en fonction des conditions de marché et des coûts futurs. La catégorie des ressources minérales présumées est limitée aux zones où l'espacement entre les forages est inférieur à 100 mètres et où la continuité géologique et la teneur sont raisonnables. La catégorie des ressources minérales indiquées est limitée aux zones où des forages modernes ont été réalisés, où l'espacement entre les forages est inférieur à 30 mètres et où la continuité géologique et la teneur sont raisonnables. Lorsque cela s'est avéré nécessaire, une série de limites d'écrêtage ont été créées manuellement dans les vues en plan afin d'améliorer ou de réduire la classification. L'espacement maximal entre les forages, jugé acceptable lors de la création de ces limites d'écrêtage, était de 50 mètres pour la catégorie indiquée. L'optimisation des fosses utilisée pour développer les enveloppes de fosses contraignantes pour les ressources minérales a été réalisée à l'aide de Geovia Whittle 2022. Les enveloppes de fosse contraignantes ont été développées en utilisant les pentes de fosse globales par zone et par fosse individuelle sur la base d'un rapport géotechnique préliminaire. Les pentes des roches vont de 38° à 52° avec une moyenne de 49°, et les pentes des morts-terrains vont de 33° à 45° avec une moyenne de 38°. Les calculs ont été effectués en unités métriques (mètre, tonne). Les teneurs en métaux sont présentées en pourcentage ou en livres. Les tonnages métriques ont été arrondis et tout écart dans les montants totaux est dû à des erreurs d'arrondi. Les définitions et les lignes directrices de l'ICM pour l'estimation des ressources minérales ont été respectées. La PQ n'a connaissance d'aucun problème connu en matière d'environnement, d'autorisation, de droit, de titres de propriété, de fiscalité, de politique sociale ou de commercialisation, ni d'aucun autre problème pertinent susceptible d'avoir une incidence matérielle sur cette ERM.



Autres contributions à l'ERM 2024

La personne qualifiée indépendante qui a fourni les enveloppes de fosse et les teneurs de coupure pour l'ERM 2024 est Alexandre Dorval, ingénieur, de G Mining Services. M. Dorval a approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse. La personne qualifiée indépendante qui a fourni les formes d'exploitation souterraine et les teneurs de coupure pour l'ERM 2024 est Carl Michaud, ingénieur, de G Mining Services. M. Michaud a approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse. La personne qualifiée indépendante qui a fourni les éléments métallurgiques relatifs à l'ERM 2024 est Colin Hardie, ingénieur, de BBA Inc. M. Hardie a approuvé le contenu technique de ce communiqué de presse.



À propos de Métaux Osisko

Métaux Osisko Incorporée est une société canadienne d'exploration et de développement qui crée de la valeur dans le domaine des métaux critiques, plus particulièrement le cuivre et le zinc. La Société est en coentreprise avec Appian Capital Advisory LLP pour l'avancement de l'un des plus importants camps miniers de zinc au Canada, le projet Pine Point, situé dans les Territoires du Nord-Ouest, pour lequel les ressources minérales actuelles ont été calculées pour l'ERM de 2024 (tel que défini dans le présent document). Le projet est détenu par la coentreprise Pine Point Mining Limited. L'estimation actuelle des ressources minérales se compose de 49,5 Mt à 5,52 % ZnEq de ressources minérales indiquées et de 8,3 Mt à 5,64 % ZnEq de ressources minérales présumées (conformément à l'instrument national 43-101 - Normes de divulgation pour les projets miniers). Un rapport technique suivra ce communiqué de presse dans les 45 jours. Le projet Pine Point est situé sur la rive sud du Grand lac des Esclaves, dans les Territoires du Nord-Ouest, à proximité des infrastructures, avec un accès routier pavé, une sous-station électrique et 100 kilomètres de routes de transport viables.

En outre, et en dehors de la coentreprise Pine Point, la société a acquis en juillet 2023, auprès de Glencore Canada Corporation, une participation de 100 % dans l'ancienne mine de cuivre de Gaspé, située près de Murdochville, dans la péninsule de Gaspé au Québec. La société se concentre actuellement sur l'évaluation des ressources du projet d'expansion de Mont Copper, qui comprend des ressources minérales indiquées de 495 Mt à une teneur de 0,37 % CuEq et des ressources minérales présumées de 6,3 Mt à une teneur de 0,37 % CuEq (conformément à l'instrument national 43-101 - Information concernant les projets miniers) ; voir le communiqué de presse du 6 mai 2024 de Métaux Osisko intitulé « Métaux Osisko annonce une mise à jour de l'estimation des ressources minérales à Mines Gaspé - ressources indiquées de 495 Mt à 0,37 % d'équivalent en cuivre ». Mines Gaspé renferme la plus importante ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord, stratégiquement située à proximité d'infrastructures existantes dans la province de Québec, favorable à l'exploitation minière.

À propos de Appian

Appian Capital Advisory LLP est un conseiller en investissement basé à Londres pour des fonds de capital privé axés sur la valeur à long terme qui investissent uniquement dans des sociétés minières et des sociétés liées à l'exploitation minière.

Appian est un conseiller en investissement de premier plan dans l'industrie des métaux et des mines, avec une expérience mondiale en Amérique du Sud, en Amérique du Nord, en Europe, en Australie et en Afrique, et une expérience réussie dans le soutien aux entreprises pour atteindre leurs objectifs de développement, avec un portefeuille opérationnel mondial supervisant près de 6 300 employés. Appian dispose d'une équipe mondiale de 65 professionnels expérimentés, présents à Londres, Toronto, Vancouver, Montréal, New York, Lima, Belo Horizonte, Perth, Mexico et Dubaï. L'équipe d'Appian, par l'intermédiaire de ses fonds de capital privé, a une longue histoire de réussite dans le développement et la mise en production de mines, ayant achevé 9 constructions de mines au cours des 6 dernières années.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.appiancapitaladvisory.com.

Pour plus d'informations sur ce communiqué de presse, visitez le site www.osiskometals.com ou contactez :

Robert Wares, chef de la direction de Métaux Osisko Incorporée

Courriel : [email protected]

Tél : 514-861-4441

Mise en garde concernant les informations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des « informations prévisionnelles » au sens de la législation canadienne applicable en matière de valeurs mobilières, fondées sur des attentes, des estimations et des projections à la date du présent communiqué de presse. Toute déclaration qui implique des prédictions, des attentes, des interprétations, des croyances, des plans, des projections, des objectifs, des hypothèses, des événements futurs ou des performances ne sont pas des déclarations de faits historiques et constituent des informations prévisionnelles. Ce communiqué de presse peut contenir des informations prévisionnelles concernant les projets Pine Point et Mines Gaspé, y compris, entre autres, les résultats de l'EEP 2022 sur Pine Point et le TRI, la VAN et les coûts estimés, la production, le taux de production et la durée de vie de la mine ; la capacité d'identifier des ressources et des réserves supplémentaires (le cas échéant) et d'exploiter ces ressources et réserves sur une base économique ; la haute qualité attendue des concentrés de métaux ; l'impact économique potentiel des projets sur les communautés locales, y compris, mais sans s'y limiter, la génération potentielle de recettes fiscales et la contribution à l'emploi ; le calendrier et la capacité des projets à atteindre la décision de construction (le cas échéant) ; les coûts estimés pour amener les projets à la décision de construction (le cas échéant) et l'impact sur la société de la cession de la participation et du contrôle dans le projet Pine Point, qui est une propriété importante de la société ; Mines Gaspé hébergeant la plus grande ressource de cuivre non développée dans l'est de l'Amérique du Nord et Glencore devenant une personne détenant le contrôle de la société.

Les informations prévisionnelles ne garantissent pas les performances futures et reposent sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses de la direction, à la lumière de son expérience et de sa perception des tendances, des conditions actuelles et des développements attendus, ainsi que d'autres facteurs que la direction juge pertinents et raisonnables dans les circonstances, y compris, mais sans s'y limiter, des hypothèses concernant : les marchés favorables des capitaux propres et des capitaux d'emprunt ; la capacité et le calendrier des parties à la coentreprise de Pine Point à financer les appels de fonds pour faire avancer le développement du projet de Pine Point et poursuivre l'exploration et le développement prévus ; les futurs prix au comptant du cuivre, du zinc, du plomb et du molybdène ; le calendrier et les résultats des programmes d'exploration et de forage ; la précision des estimations des ressources minérales ; la production et l'utilisation des ressources minérales ; l'exactitude des estimations des ressources minérales ; les coûts de production ; la stabilité politique et réglementaire ; l'obtention d'approbations gouvernementales et de tiers ; l'obtention de licences et de permis à des conditions favorables ; la stabilité soutenue de la main-d'oeuvre ; la stabilité des marchés financiers et des marchés des capitaux ; la disponibilité de l'équipement minier et les relations positives avec les communautés et les groupes locaux. Les informations prévisionnelles impliquent des risques, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités réels diffèrent matériellement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces informations prévisionnelles. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante de ces informations prévionelles sont décrits dans le dossier de divulgation publique de la Société sur SEDAR (www.sedar.com) sous le profil d'émetteur de Métaux Osisko. Bien que la Société croie que les hypothèses et les facteurs utilisés dans la préparation de l'information prévisionnelle contenue dans ce communiqué sont raisonnables, il ne faut pas se fier indûment à cette information, qui ne s'applique qu'en date de ce communiqué, et rien ne garantit que ces événements se produiront dans les délais prévus ou qu'ils se produiront tout court. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prévisionnelle, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si la loi l'exige.

Ni la Bourse ni son fournisseur de services de réglementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse) n'acceptent la responsabilité de l'adéquation ou de l'exactitude de ce communiqué de presse. Aucune bourse, commission des valeurs mobilières ou autre autorité de régulation n'a approuvé ou désapprouvé les informations contenues dans le présent document.





Carte 1 : Projet Pine Point

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5baec6c5-cf0b-4929-ae56-d25c5b53c0cd/fr

25 juin 2024 à 08:00

