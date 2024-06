Stingray introduit des contenus musicaux sur la plateforme Roku Channel aux États-Unis et au Canada





MONTRÉAL, 25 juin 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stingray (TSX : RAY. A; RAY. B), un chef de file de la distribution de contenus musicaux et vidéo, des services aux entreprises et des solutions publicitaires, annonce le lancement de plusieurs chaînes télé gratuites soutenues par la publicité sur le Roku Channel aux États-Unis et au Canada. Ce lancement excitant comprend l'ajout de TikTok Radio au Roku Channel, ainsi que l'introduction de Qello Concerts et de deux chaînes audio Stingray Musique exclusives, Classic Rock et Greatest Hits, au Canada.



Accessible dès maintenant aux États-Unis et au Canada, TikTok Radio offre une expérience musicale dynamique et engageante qui reflète les goûts éclectiques et en évolution constante de la communauté mondiale de TikTok. La chaîne présente une sélection éclectique de succès viraux, de classiques marquants et de titres d'artistes de la relève, qui incarne parfaitement l'esprit de la populaire plateforme de divertissement.

Stingray introduit également le public canadien à Qello Concert et son extraordinaire sélection de films-concerts légendaires et de documentaires musicaux captivants. Les mélomanes seront enchantés de découvrir des performances de leurs artistes favoris dans un éventail de genres, et de vivre la magie de la scène depuis le confort de leur foyer.



Deux chaînes audio Stingray Music s'ajoutent également à l'offre du Roku Channel au Canada. Classic Rock et Greatest Hits sauront satisfaire les goûts musicaux variés du public avec leur vaste sélection de classiques du rock et de succès populaires.



« L'intégration de ces chaînes au Roku Channel témoigne de nos efforts continus pour élargir et rehausser notre offre de contenu », a déclaré David Purdy, chef de la stratégie de revenus de Stingray. « Ce partenariat nous permet de tirer profit de la plateforme et de la portée exceptionnelles de Roku, et de faire découvrir notre contenu musical riche et diversifié à toujours plus de téléspectateurs en Amérique du Nord. Nous sommes emballés de voir comment ces nouvelles chaînes ? la dynamique TikTok Radio, l'immersive Qello Concerts et les deux chaînes Stingray Music ? trouveront écho chez les auditeurs et enrichiront leur expérience d'écoute. »



Les chaînes sont disponibles dès maintenant depuis la section Télé en direct du guide des chaînes du Roku Channel.



À propos de Stingray

Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est une société internationale de musique, de médias et de technologie qui joue un rôle de premier plan dans les secteurs de la télédiffusion, de la diffusion en continu, de la radio, des services aux entreprises et de la publicité. Stingray propose un vaste éventail de services musicaux, numériques et publicitaires à des marques établies dans le monde entier, y compris des chaînes télévisées et audio, plus de 100 stations de radio, du contenu vidéo à la demande par abonnement, des chaînes FAST, des produits de karaoké, des applis musicales, ainsi que du contenu d'infodivertissement à bord et en voiture. Stingray Affaires, une division de Stingray, offre des solutions commerciales de musique, de publicité en magasin et d'affichage numérique, de même que des données et des rétroactions fondées sur l'IA qui facilitent la compréhension des consommateurs. Stingray Advertising, le plus vaste réseau de publicité audio en magasin d'Amérique du Nord, diffuse des publicités audio numériques dans plus de 30?000 grands magasins. Stingray emploie près de 1000 personnes dans le monde et joint 540 millions de consommateurs dans 160 pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.stingray.com.



À propos de The Roku Channel

Lancée en 2017, The Roku Channel est la plateforme télévisuelle gratuite soutenue par la publicité de Roku. Elle regroupe une gamme diversifiée de plus de 80?000 films et émissions sur demande, plus de 400 chaînes linéaires en direct, et une offre exclusive par abonnement aux États-Unis. The Roku Channel propose également des contenus sous licence provenant de plus de 250 partenaires et une bibliothèque croissante de produits originaux Roku. The Roku Channel est également accessible au Mexique, au Canada et au Royaume-Uni.



