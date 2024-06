Posiflex lance la tablette POS mobile Opera MT-6200 Series





Posiflex Technology Inc., un leader mondial dans les systèmes de point de vente (POS) et les solutions Online to Offline (O2O), a annoncé aujourd'hui sa dernière tablette POS mobile, la série Opera MT-6200, qui explore la mobilité et l'efficacité avec des conceptions élégantes, légères et semi-robustes. Elle est compatible Android 13 avec certification GMS ou Windows 11 IoT OS, disponible en variantes x86 et RISC. Avec des tailles d'écran de 8 et 10,1 pouces, cette série est dotée d'une connectique de station d'accueil avec un connecteur USB Type-C, permettant une charge d'alimentation rapide. Complétée par une variété d'accessoires POS pour améliorer les fonctionnalités, elle est conçue pour répondre aux exigences de l'économie mobile dans divers secteurs. Cela inclut les magasins de détail, l'hôtellerie, la logistique, la gestion des stocks/entrepôts, et plus encore.

Une durabilité supérieure pour les applications exigeantes

S'appuyant sur l'excellence de l'ingénierie de pointe de Posiflex, la série Opera MT-6200 atteint un équilibre harmonieux entre les exigences conflictuelles des tablettes. Elle combine un design léger et fin avec des performances de calcul élevées et une durabilité semi-robuste. Elle est équipée d'un écran tactile Corning Gorilla III, d'un écran TFT LCD PCAP multi-touch et d'une luminosité de 300 nits. Cette tablette est idéale pour une utilisation intensive dans divers environnements. Pour garantir la durabilité, cette série intègre des conceptions semi-robustes, y compris une résistance à l'eau et à la poussière IP54. Elle peut résister à des chutes d'un mètre (1,2 mètre avec un étui de protection) et présente un design antidérapant unique, assurant une prise en main sûre lors d'une utilisation manuelle. L'ensemble de ces éléments rend la série Opera MT-6200 résiliente face aux défis d'une utilisation quotidienne.

L'USB Type-C efficace pour une charge rapide

La charge rapide et l'efficacité énergétique sont également essentielles pour soutenir la mobilité supérieure des tablettes POS. La série Opera MT-6200 est dotée d'un connecteur USB Type-C étanche IPX7 pour les stations d'accueil et la charge d'alimentation rapide. Cette fonctionnalité améliore l'expérience globale de l'utilisateur, offrant commodité et efficacité aux professionnels en déplacement dans divers environnements commerciaux. La station d'accueil intelligente dispose notamment d'un support spécial pour une protection et une charge pratique, mais lorsque la tablette est dans un étui de protection en caoutchouc, elle peut être connectée directement au chargeur sans retirer l'étui.

Des fonctions flexibles pour une expérience utilisateur personnalisable

En plus d'un scanner 2D intégré et d'un module NFC, les tablettes de la série Opera MT-6200 offrent des boutons programmables des deux côtés du cadre de l'écran pour des fonctionnalités personnalisables, ce qui permet d'adapter la tablette à ses applications spécifiques. La série Opera MT-6200 ouvre la voie à une connectivité transparente, prenant en charge le WiFi 5/6 et le Bluetooth 5.0/5.2, garantissant ainsi une expérience utilisateur supérieure et efficace.

Une large gamme d'accessoires pour étendre les fonctionnalités et maximiser le confort d'utilisation

Étant l'un des seuls fabricants mondiaux capables de produire une gamme complète de terminaux POS et de périphériques à partir d'une seule source, Posiflex offre une large gamme d'accessoires en option, y compris un lecteur d'empreintes digitales, un MSR, une bandoulière, un étui de protection avec sangle portable rotative, un stylo tactile et plus encore. La station d'accueil intelligente est aussi équipée d'une variété de ports d'E/S pour étendre les fonctions pour les opérations stationnaires, tout cela pour maximiser la flexibilité, la valeur d'utilisation et la commodité.

À propos de POSIFLEX Group

Posiflex Group est un leader mondial de la plateforme commerciale AIoT basée sur des solutions intelligentes Online-to-Offline (O2O) et des solutions d'appareils embarqués définies par logiciel. Porté par trois marques, Posiflex Group est composé de Posiflex en tant que marque du top 5 mondial dans le domaine des POS et des kiosques, de Portwell en tant que fonderie embarquée pour l'Edge Computing AIoT, et de KIOSK Information Systems (KIS) pour l'automatisation du libre-service géré, avec une mission commune visant une productivité optimisée et un meilleur parcours client à travers un monde connecté.

25 juin 2024 à 07:10

