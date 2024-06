Avion Récompenses rafle les honneurs à la remise des prix Loyalty360 2024





Trois prix ont été décernés à Avion Récompenses, dont la plus haute distinction pour son partenariat intermarques.

TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - RBC est fière d'annoncer que son programme de fidélisation reconnu à travers le monde, Avion Récompenses, a reçu l'une des plus prestigieuses distinctions aux prix Loyalty360, qui ont été tenus en début juin à la Loyalty Expo, à Orlando, en Floride.

Avion Récompenses a reçu des prix dans plusieurs autres catégories, dont :

Le prix platine (première place) pour le meilleur programme de partenariat intermarques ( Brand-to-Brand Partnerships ).

). L'or pour l'originalité de ses campagnes publicitaires ( Creative Campaign and Communications ).

). L'argent pour l'excellence de son Expérience client et de ses mesures de fidélisation (360 Degree Brand).

Loyalty360 est une association de premier plan qui récompense les mesures de fidélisation des entreprises et des marques les plus connues dans le monde. Elle décerne des prix aux finalistes de diverses catégories qui représentent chacune un élément clé de la fidélisation et des relations clientèle.

« Nous ne pourrions être plus fiers d'avoir décroché la première place pour le prix des partenariats intermarques. Cette distinction vient récompenser une caractéristique fondamentale à l'approche d'Avion Récompenses », a déclaré Niranjan Vivekanandan, premier vice-président et chef, Fidélisation et solutions de paiement des commerçants, RBC. « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires stratégiques pour leur permettre d'étendre la portée de leur message et d'approfondir leurs relations avec les consommateurs ainsi que pour offrir à nos membres plus d'avantages dans des catégories clés et permettre aux Canadiens d'économiser et de profiter d'expériences exclusives », poursuit-il.

Le programme Avion Récompenses entretient des partenariats stratégiques avec des marques reconnues pour offrir aux consommateurs des offres attrayantes allant des achats courants jusqu'aux expériences uniques. On parle notamment d'essence, de produits de pharmacie, d'épicerie, de voyages en avion, d'hôtels, de voyages, de covoiturage, de livraison de nourriture, de divertissement, d'articles généraux et bien plus encore. Le programme est offert à tous les Canadiens, peu importe la banque avec laquelle ils font affaire, et leur offre une riche expérience de récompenses.

En plus du prix platine dans la catégorie Brand-to-Brand Partnerships, Avion Récompenses a également décroché l'or dans la catégorie Creative Campaign and Communications. Plus précisément, le programme a été reconnu pour son approche de marketing et de communications audacieuse à titre de partenaire officiel des services financiers et de l'accès aux billets pour la tournée The Eras de Taylor Swift au Canada, qui a séduit des millions de Canadiens.

Avion Récompenses a également reçu l'argent dans la catégorie 360 Degree Brand en se présentant comme une des entreprises ayant offert la meilleure Expérience client au cours de la dernière année.

Le processus d'octroi de prix de Loyalty360 se fait en deux rondes, ce qui rend le tout unique et objectif. Tous les candidats sont examinés anonymement par un jury composé de membres du comité de Loyalty360, le tout suivi d'une deuxième ronde de sélection en direct au Loyalty Expo 2024.

Pour en savoir plus sur Avion Récompenses, visitez avionrecompenses.com.

