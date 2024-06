Ô CANADA! LES INVESTISSEURS DU CANADA DÉTIENNENT TOUJOURS BEAUCOUP DE TITRES CANADIENS DANS LEURS PORTEFEUILLES, MAIS ILS DIVERSIFIENT DE PLUS EN PLUS LEURS PLACEMENTS À L'ÉCHELLE MONDIALE





Les recherches de Vanguard montrent que les Canadiens mettent trop de leurs oeufs dans le même panier, 50 % de leurs placements étant en actions canadiennes, soit 18 fois plus que le poids du Canada .

TORONTO, le 25 juin 2024 /CNW/ - Un nouveau rapport de recherche de Vanguard sur la préférence des investisseurs canadiens pour les actions nationales a révélé que 50 % des placements actuellement détenus par les Canadiens sont des actions de sociétés canadiennes, soit 18 fois plus que ce que représentent les actifs canadiens sur le marché boursier mondial (environ 2,7 %).

Or, doucement, les investisseurs canadiens diversifient de plus en plus leurs portefeuilles avec des titres mondiaux, la préférence pour les titres nationaux étant passée de 67 % en 2012 à un peu plus de 50 % aujourd'hui. Ce changement est observé dans une moindre mesure dans d'autres marchés développés, dont l'Australie, le Japon et les États-Unis.

La préférence nationale est la tendance des investisseurs à affecter une part importante de leur portefeuille de placements aux actifs de leur pays et à sous-pondérer les placements internationaux.

« Les Canadiens montrent un appétit accru pour les actions mondiales, ce qui est une bonne chose et s'inscrit dans une tendance mondiale ouverte aux marchés internationaux, en particulier au cours de la dernière année », a indiqué Sal D'Angelo, responsable de la gestion des produits, Placements Vanguard Canada Inc. « Toutefois, la surexposition aux titres canadiens demeure relativement élevée. Le manque de diversification au sein de votre portefeuille peut entraîner une concentration sectorielle, une volatilité accrue et une efficience moindre de vos placements, et un risque plus élevé. »

« Les investisseurs canadiens sont des partisans de longue date des produits canadiens et sont fiers d'investir chez eux. Cette stratégie est judicieuse si l'exposition est modérée. Selon nos recherches, nous estimons que la pondération optimale est d'environ 30 % en actions canadiennes et de 70 % en actions étrangères », a ajouté M. D'Angelo.

Les conclusions de la recherche de Vanguard exposées dans ce document sont les suivantes :

Les portefeuilles qui présentent une surpondération des actions canadiennes peuvent être plus volatils.

La surexposition au marché boursier canadien peut mener à des portefeuilles moins efficients et entraîner un risque de concentration de titres et de secteurs.

Détenir une trop grande partie de vos placements dans un seul pays peut accroître la volatilité de votre portefeuille et rendre votre parcours d'investisseur plus cahoteux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur cette étude et cette recherche sur la préférence pour les titres nationaux, visitez le site www.vanguard.ca.

La gamme de FNB de répartition d'actifs de Vanguard comprend un portefeuille composé à 70 % de titres internationaux et à 30 % de titres canadiens, et donne accès à un univers diversifié de plus de 20 000 titres. Depuis son lancement en 2018, cette série de FNB a vu son actif croître à plus de 13 milliards de dollars canadiens.

