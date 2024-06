RECYC-QUÉBEC lance une campagne de sensibilisation pour réduire les déchets occasionnés lors de déménagements





MONTRÉAL, le 25 juin 2024 /CNW/ - La période du déménagement produit malheureusement des milliers de déchets chaque année. Pour contrer ce fléau, RECYC-QUÉBEC lance une offensive audacieuse afin de sensibiliser la population québécoise à l'importance de mieux consommer et de réduire les quantités de déchets jetés. Ainsi, jusqu'au 8 juillet prochain, des publicités affichées sur 75 abribus répartis dans les régions de Montréal, de Laval, de la Montérégie et de Québec, invitent les ménages ayant une tonne de déchets à jeter à contacter le 1-866-DECHETS (1-866-332-4387).

Les personnes qui composeront ce numéro auront toute une surprise! Elles tomberont en effet sur un message vocal qui indiquera ceci :

« Cette boîte vocale est pleine. Tout comme la majorité des sites d'enfouissement sur la planète. Lors d'un déménagement, pensons à réduire notre production de déchets avec de simples actions comme louer ou emprunter plutôt qu'acheter, donner ou réparer plutôt que jeter, aller porter nos déchets dans des points de dépôt ou des écocentres plutôt que dans les poubelles.

Pour des solutions concrètes et gratuites afin de vous départir de vos déchets de déménagement, téléchargez l'application Ça va où? de RECYC-QUÉBEC. Un message du gouvernement du Québec. »

Accompagnée par l'agence Cossette dans cette démarche, RECYC-QUÉBEC mise sur l'usage de codes visuels souvent utilisés par des entreprises qui récupèrent en vue de recycler et/ou de jeter des matières résiduelles ainsi que sur l'absence d'identification de l'annonceur pour confondre le public. « Nous déployons ce coup publicitaire afin de lancer un message qui fait réfléchir. Nous avons tous une responsabilité individuelle et collective pour réduire à la source, consommer mieux et préserver les ressources. », indique Josiane Cousineau, directrice des communications, relations publiques et marketing social chez RECYC-QUÉBEC.

Des outils pour agir avant, pendant et après le déménagement

Selon un sondage réalisé par SOM ce printemps pour le compte de RECYC-QUÉBEC, 30 % des personnes qui déménagent ne se sentent pas suffisamment outillées pour trier correctement leurs matières résiduelles. Pour les soutenir durant cette période qui peut être particulièrement stressante pour plusieurs, mais aussi pour les guider tout au long de l'année, la société d'État offre gratuitement deux outils complémentaires pour faciliter le bon geste de tri à la maison :

Le Petit guide du déménagement écoresponsable : ce guide pratique et simple d'utilisation offre une multitude de conseils et d'astuces pour adopter des gestes durables avant, pendant et après son déménagement.

L'application mobile Ça va où? : pour savoir si un produit va à l'écocentre, à un point de dépôt, au bac de récupération, au bac de compostage ou à la poubelle, il suffit de vérifier dans l'application Ça va où?. Après plus de 300 000 téléchargements, cet outil regroupe l'information d'environ 1 300 produits et emballages d'utilisation courante. L'information est gratuite, accessible et adaptée selon les spécificités des différentes municipalités et la géolocalisation des utilisateurs.

RECYC-QUÉBEC est une société d'État créée en 1990 avec le souci de faire du Québec un modèle de gestion novatrice et durable des matières résiduelles pour une société sans gaspillage. Elle promeut, développe et favorise la réduction, le réemploi, la récupération et le recyclage de contenants, d'emballages, de matières ou de produits ainsi que leur valorisation dans une perspective d'économie circulaire et de lutte aux changements climatiques.

