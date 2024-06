Les émotions négatives sont élevées dans les pays en conflit de la grande Europe





En 2023, l'Ukraine a été plongée dans la guerre, tandis qu'un nouvel affrontement a éclaté entre Israël et le Hamas dans la sphère d'influence européenne. Le rapport Gallup Global Emotions 2024 révèle les conséquences émotionnelles de ces conflits.

Le rapport offre un aperçu des dernières mesures de Gallup sur les expériences quotidiennes positives et négatives des gens. Les résultats sont basés sur près de 146 000 entretiens avec des adultes dans 142 pays et régions en 2023. Alors que les émotions négatives ont baissé pour la première fois en dix ans et que les émotions positives ont retrouvé leur niveau le plus élevé d'avant la pandémie, de nombreuses zones de conflit dans le monde sont restées sombres.

Après les attentats du 7 octobre, Israël s'est hissé dans le top 10 des émotions négatives

Israël, où Gallup a mené une enquête deux semaines après les attaques du Hamas du 7 octobre, est entré pour la première fois dans le top 10 des pays ayant les pires scores à l'indice d'expérience négative, avec un score de 47. En 2022, Israël se classait parmi les pays ayant les scores les plus bas au monde sur cet indice.

En raison de ce faible score, les Israéliens ont vu augmenter massivement leurs sentiments de tristesse (39 points de pourcentage de plus à 51 %), de stress (38 points de plus à 62 %), de colère (23 points de plus à 36 %) et d'inquiétude (37 points de plus à 67 %).

Les émotions négatives des Ukrainiens sont restées à un niveau record après l'invasion

Alors que l'Ukraine continuait à repousser les offensives russes à l'intérieur de ses frontières en 2023, les Ukrainiens ont déclaré des niveaux records de tristesse (39 %), de stress (32 %), de colère (22 %) et d'inquiétude (53 %).

Les émotions négatives ont diminué en Azerbaïdjan après le cessez-le-feu

Après la signature de l'accord de cessez-le-feu du Haut-Karabakh, l'Azerbaïdjan s'est placé en tête des pays du monde en termes de baisse des niveaux de stress, qui sont passés de 40 % à 14 % en l'espace d'un an. Outre la diminution du stress, les Azerbaïdjanais ont fait état d'une baisse significative de leurs sentiments de colère, d'inquiétude et de tristesse au quotidien.

À propos des indices

Les indices d'expériences positives et négatives de Gallup mesurent les éléments intangibles de la vie, c'est-à-dire les sentiments et les émotions, que les indicateurs économiques traditionnels, tels que le PIB, n'ont jamais été censés capturer. Chaque indice fournit un instantané en temps réel des expériences quotidiennes des gens, offrant aux dirigeants un aperçu de la santé de leurs sociétés qu'ils ne peuvent pas obtenir uniquement à partir de mesures économiques.

L'indice d'expérience négative a baissé en 2023

Au niveau mondial, l'indice d'expérience négative de Gallup a baissé pour la première fois depuis 2014. Les cinq émotions négatives qui composent l'indice ont diminué entre 2022 et 2023, mais ce sont les niveaux de stress qui ont le plus baissé. Trente-sept pour cent de la population mondiale se sentait stressée en 2023, soit une baisse de trois points par rapport à l'année précédente, mais bien au-dessus de son niveau d'il y a dix ans (33 %) et des années précédentes.

L'indice d'expérience positive a rebondi après la pandémie

Venant confirmer que 2023 a été une meilleure année pour la santé émotionnelle dans le monde, les expériences positives ont retrouvé leur niveau d'avant la pandémie, achevant ainsi la reprise amorcée en 2022.

Les personnes âgées de moins de 30 ans sont restées les plus positives de tous les groupes d'âge. Leur positivité a en outre rebondi plus rapidement, les émotions se rétablissant un an plus tôt que celles des personnes plus âgées. La plupart des améliorations de l'indice en 2023 se sont produites chez les personnes âgées de 30 ans et plus.

À propos de Gallup

Gallup fournit des analyses et des conseils pour aider les dirigeants et les organisations à résoudre leurs problèmes les plus urgents. En combinant plus de 80 ans d'expérience avec sa portée mondiale, Gallup en sait plus sur les attitudes et les comportements des employés, des clients, des étudiants et des citoyens que n'importe quelle autre organisation dans le monde.

À propos du Gallup World Poll

Le Gallup World Poll est l'enquête la plus complète et la plus vaste du monde. Il concerne plus de 99 % de la population adulte mondiale par le biais d'enquêtes annuelles représentatives au niveau national, avec des mesures comparables d'un pays à l'autre. Le Gallup World Poll est utilisé pour mesurer et suivre les progrès accomplis dans l'accomplissement de plusieurs objectifs de développement durable des Nations unies et constitue la statistique officielle du travail et de la vie pour plus de 55 indices et mesures associés aux aspects les plus importants de la vie des individus, de leurs communautés et de leurs pays.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

