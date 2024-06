HUBER+SUHNER sélectionné par MDA Space pour faire partie de la chaîne d'approvisionnement de MDA AURORAtm





HERISAU, Suisse, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- HUBER+SUHNER est fier d'annoncer avoir été sélectionné par MDA Space Ltd. (TSX: MDA) un important fournisseur de technologies et de services avancés à destination de l'industrie spatiale mondiale en pleine expansion, pour faire partie de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise pour MDA AURORAtm , une gamme de produits révolutionnaires qui favorisent la transition de la technologie satellitaire analogique à la technologie satellitaire numérique.

HUBER+SUHNER fournira plus de 60 000 connecteurs radiofréquences (RF) multicanaux et connecteurs carte à carte à courant continu. La chaîne d'approvisionnement MDA AURORAtm aidera à soutenir les livraisons de produits pour la constellation de satellites en orbite terrestre basse (OTB) Telesat Lightspeed de son client phare Telesat, un réseau mondial innovant et avancé qui apportera une connectivité de niveau entreprise aux clients du monde entier.

« Depuis des décennies, HUBER+SUHNER conçoit et fabrique des technologies micro-ondes et photoniques qui permettent une transmission de données exceptionnelle pour l'industrie spatiale mondiale. Nous sommes honorés de travailler en étroite collaboration avec MDA Space dans le cadre de ce partenariat vital pour Telesat Lightspeed, en fournissant des solutions d'interconnectivité robustes pour cette opération », a déclaré Reto Bolt, directeur de l'exploitation pour le segment industriel chez HUBER+SUHNER

Conçue pour répondre à l'évolution des exigences techniques et commerciales de l'industrie des satellites, la gamme de produits définis par logiciel MDA AURORAtm offre aux opérateurs une flexibilité et une fonctionnalité inégalées, améliorant considérablement les performances de la constellation à un coût et avec un délai de mise sur le marché réduits.

Ce communiqué de presse peut également être consulté à l'adresse suivante : https://www.hubersuhner.com/en/company/media/news

À propos du Groupe HUBER+SUHNER

L'entreprise suisse HUBER+SUHNER, active dans le monde entier, développe et produit des composants et des solutions système pour la connectivité électrique et optique. L'entreprise dessert les trois principaux marchés que sont l'industrie, la communication et le transport avec des applications issues des trois technologies que sont la radiofréquence, la fibre optique et la basse fréquence. Les produits HUBER+SUHNER se distinguent par leurs excellentes performances, leur qualité, leur fiabilité et leur longue durée de vie, même dans les conditions les plus exigeantes. Grâce à un réseau de production mondial, associé à des filiales et des représentants dans plus de 80 pays, l'entreprise est proche de ses clients dans le monde entier.

À PROPOS DE MDA SPACE

MDA Space (TSX: MDA) est un partenaire de confiance de l'industrie spatiale mondiale. Pionnier de la robotique, des systèmes satellitaires et de la géo-intelligence avec plus de 55 ans d'histoire de premières mondiales et plus de 450 missions, MDA Space est un leader mondial des satellites de communication, de l'observation de la terre et de l'espace, ainsi que de l'exploration et de l'infrastructure spatiales. L'équipe de MDA Space, composée de plus de 3 000 experts de l'espace au Canada, aux États-Unis et au Royaume-Uni, possède les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour transformer une vision client audacieuse en une mission réalisable, apportant un mélange unique d'expérience, d'excellence en ingénierie et d'émerveillement qui fait partie de l'ADN de l'entreprise depuis le premier jour. Pour ceux qui rêvent grand et repoussent les limites sur le sol et dans les étoiles afin de changer le monde pour le meilleur, nous vous y emmènerons. Pour plus d'informations, consultez le site : mda.space.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2440370/Huber_Suhner_AG_Logo.jpg

25 juin 2024 à 04:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :