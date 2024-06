MDT dévoile ses capteurs TMR ultra-compacts TMR3016 et TMR3017 pour les smartphones et les appareils portables au salon Sensors Converge 2024





L'usine de fabrication de capteurs TMR de MDT est prête à prendre en charge la production à haute capacité de plusieurs milliards d'unités pour l'électronique grand public.

SANTA CLARA, Californie et ZHANGJIAGANG, Chine, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- MultiDimension Technology Co, Ltd. (MDT), fabricant leader de capteurs magnétiques spécialisé dans la technologie de la magnétorésistance à effet tunnel (TMR - Tunneling Magnetoresistance), a annoncé la sortie de sa nouvelle série de capteurs angulaires TMR ultra-compacts TMR3016 et TMR3017 au salon Sensors Converge 2024.

Les capteurs TMR3016 et TMR3017 sont conçus pour les applications de l'électronique grand public, notamment la mesure de micro-déplacements dans les moteurs à bobine mobile (VCM - Voice Coil Motors) pour les modules de caméra des smartphones, et la mesure de la position angulaire dans l'axe ou hors axe pour les appareils portables intelligents. Chaque capteur comporte un pont complet unique avec quatre éléments de détection TMR à haute sensibilité. Le TMR3016 est un capteur à axe unique qui fournit deux signaux de sortie différentiels représentant la forme d'onde sinusoïdale de la direction angulaire du champ magnétique. Le TMR3017 offre deux signaux de sortie asymétriques représentant les formes d'onde sinusoïdale et cosinusoïdale de la direction du champ magnétique, ce qui permet des mesures à 360 degrés sur deux axes et des solutions à compensation thermique. Les deux capteurs sont conçus pour fonctionner dans des champs magnétiques à saturation, où les signaux de sortie ne varient qu'en fonction de la direction angulaire du champ magnétique et sont indépendants de l'intensité du champ, ce qui les rend intrinsèquement résistants aux interférences des champs parasites. Les deux capteurs sont livrés dans un boîtier DFN4 ultra-compact (0,8×0,4×0,23 mm).

Les capteurs TMR3016, TMR3017 et le capteur à échelle magnétique TMR4101, lancé récemment, font partie de la dernière série de capteurs TMR grand public de MDT, offrant une solution améliorée pour les applications d'autofocus des caméras des smartphones. L'ensemble des processus de conception, de fabrication, d'emballage et d'essai sont menés dans l'usine de fabrication de capteurs TMR détenue par MDT et qui a une capacité de production annuelle de plusieurs milliards de capteurs TMR afin de répondre aux demandes de gros volumes des partenaires industriels sur le marché de l'électronique grand public.

Caractéristiques principales des TMR3016/TMR3017 :

Précision de l'ordre du micron dans la mesure du déplacement linéaire

Boîtier DFN4 ultra-compact (0,8×0,4×0,23 mm) adapté aux applications grand public à espace limité

Signal de sortie important avec une tolérance réduite à l'alignement mécanique et à l'entrefer

Haute immunité aux interférences des champs parasites

Conformité RoHS/REACH

La gamme complète des capteurs TMR de MDT peut être commandée sur le site de Digi-key et sur la boutique en ligne de MDT à l'adresse www.tmr-sensors.com. Pour plus d'informations concernant les prix par volume, les livraisons et pour toute question technique, veuillez contacter MDT à l'adresse [email protected] ou visiter le salon Sensors Converge 2024, stand 909, à Santa Clara, Californie, États-Unis, du 24 au 26 juin

À propos de MDT

MultiDimension Technology a été fondée en 2010 à Zhangjiagang, dans la province de Jiangsu, en Chine, et possède des succursales à Beijing, Shanghai, Chengdu et Ningbo en Chine, à Tokyo, au Japon, et à San Jose, en Californie, aux États-Unis. MDT a développé un portefeuille de propriété intellectuelle unique et des capacités de production de pointe qui permettent de produire en gros volume des capteurs magnétiques TMR de haute performance et à faible coût pour répondre aux besoins des applications les plus exigeantes. Dirigée par une équipe de direction composée des meilleurs experts et de vétérans de la technologie des capteurs magnétiques et des services d'ingénierie, MDT s'engage à créer de la valeur ajoutée pour ses clients et à assurer leur succès. Pour plus d'informations sur MDT, veuillez consulter le site http://www.multidimensiontech.com.

Contacts avec les médias

Jinfeng Liu, [email protected],

Tél. : +1-650-275-2318 (US), +86-189-3612-1156 (Chine)

Jilie Wei, [email protected],

Tél. : +86-189-3612-1160 (Chine)

25 juin 2024 à 03:19

