Philips Speech et Sembly AI introduisent ensemble de nouveaux enregistreurs audio de pointe avec une solution de réunion IA

Philips Speech de Speech Processing Solutions, leader mondial de l'innovation en matière de technologie vocale, a annoncé poursuivre sa coopération avec Sembly AI en élargissant sa gamme d'enregistreurs audio avec trois nouveaux produits. Chaque nouvel enregistreur est conçu pour répondre aux différents besoins des consommateurs et est équipé de coupons Sembly pour que les utilisateurs puissent découvrir les nouvelles capacités d'IA de Sembly avec une version d'essai gratuite.

Excellent enregistrement audio associé à la technologie de l'IA

« Nous sommes ravis d'annoncer que notre partenariat avec Sembly AI ouvre de nouvelles opportunités de marché en combinant le meilleur des deux mondes. En fournissant des enregistreurs audio haut de gamme associés à un assistant de réunion IA, nous pouvons proposer des transcriptions automatiques, des résumés et des listes d'actions pour chaque enregistrement, qu'il s'agisse d'une conférence ou d'une réunion », explique le Dr Thomas Brauner, PDG de Speech Processing Solutions. « Nos solutions innovantes permettent aux professionnels occupés de gagner du temps et de mener des réunions plus efficacement que jamais », ajoute-t-il.

Les nouveaux DVT4115 et DVT6115 d'enregistrement audio Philips VoiceTracer, conçus pour les étudiants, sont dotés de 3MIC pour l'enregistrement longue distance, idéal pour capturer des conférences et des entretiens. Sembly peut ensuite transcrire et résumer ces enregistrements. Le nouveau DVT8115 Philips VoiceTracer, équipé d'un microphone à 360°, est parfait pour enregistrer les comptes rendus de réunions. Grâce à la fonction de partage facile de Sembly il est possible de partager rapidement les comptes rendus et les points d'action avec membres de l'équipe.

Ces appareils font partie d'une gamme plus large de produits Philips, conçus pour répondre à divers besoins d'enregistrement.

Sembly AI offre plus que de simples minutes de réunion

La startup technologique Sembly AI, fondée en 2019, s'est développée pour offrir un large éventail de fonctionnalités, notamment la transcription automatique avec séparation des locuteurs, les notes de réunion, les résumés et les points d'action. L'une des dernières innovations est que Sembly AI peut désormais également offrir une analyse professionnelle, sur base de l'IA, dans les réunions et les conversations, permettant ainsi une collaboration efficace et une prise de décision rationalisée.

« Notre dernière technologie d'IA s'intègre parfaitement aux produits Philips, ajoutant de la valeur, que les clients soient au bureau ou en déplacement. Sembly AI offre désormais bien plus que de simples comptes rendus de réunions et nous sommes pleinement engagés à offrir de nouveaux services d'IA dans les semaines et les mois à venir », explique Gil Makleff, PDG et cofondateur de Sembly AI. « Nous sommes fiers de collaborer avec Philips pour améliorer l'expérience client, en permettant aux utilisateurs de libérer tout le potentiel de leurs enregistrements audio et de maximiser leur productivité », ajoute-t-il.

Ces nouveaux appareils rejoignent le portefeuille existant d'enregistreurs audio et de microphones de conférence de Philips, tous compatibles avec le logiciel de Sembly AI. Pour découvrir l'ensemble de la gamme de produits Philips & Sembly, rendez-vous sur : www.voicetracer.com

À propos de Speech Processing Solutions

Speech Processing Solutions (SPS) est une société internationale de technologie et un leader mondial des solutions de dictée. Plus de quatre millions d'utilisateurs dans le monde travaillent avec les solutions de reconnaissance vocale développées par SPS et vendues sous la marque Philips. Ces solutions comprennent des logiciels de travail en ligne et pour ordinateur de bureau ainsi que des appareils de dictée. Ces solutions intelligentes font gagner du temps aux utilisateurs et leur permettent de se concentrer sur leurs tâches principales, rendant ainsi leur travail plus efficace, plus orienté client et plus rentable. SPS, dont le siège social est situé à Vienne, en Autriche, possède des bureaux régionaux aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Belgique et en Autriche, ainsi qu'un réseau de plus de 1000 partenaires de distribution et d'exécution dans le monde entier.

À propos de Sembly AI

Sembly AI est une société de technologie d'analyse vocale et conversationnelle, dont l'objectif est d'apporter la puissance du traitement du langage naturel aux environnements de réunion professionnels. Les produits de Sembly peuvent simplifier la vie professionnelle des équipes distribuées tout en fournissant des analyses puissantes pour aider les équipes à moins assister tout en faisant plus. Sembly AI a été fondée par le PDG Gil Makleff et le CPO Artem Koren en 2019. Gil Makleff était PDG d'UMT Consulting Group, qui a été acquis par Ernst & Young. Artem Koren a été cadre supérieur chez Ernst & Young et directeur technique chez Visual Trading Systems.

25 juin 2024 à 03:05

