En accélérant son expansion sur le marché français, Nasuni consolide sa présence en Europe





Alors que les entreprises doivent absolument accélérer l'adoption du cloud, intégrer l'IA et renforcer la cyber-résilience, l'intérêt pour la plateforme de stockage de données hybride de Nasuni fait un bond en avant

BOSTON et PARIS, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Nasuni, la plateforme de données d'entreprise leader pour les environnements de cloud hybride, annonce aujourd'hui son nouvel investissement et son expansion sur le marché français, renforçant ainsi sa présence en Europe. La plateforme de données ultra-performante de Nasuni, conçue pour le cloud hybride, soutient les entreprises face aux volumes croissants de données non structurées : évolutivité plus fluide, fonctions de sécurité intégrées, performances ultra rapides et données prêtes pour l'IA.

Partout en France, les organismes s'embarquent dans la révolution de l'IA, un marché qui devrait connaître une croissance de plus de 28 % entre 2024 et 2030. Il en découle un besoin critique pour les entreprises de débloquer des référentiels de données non structurées et de constituer des données prêtes pour l'IA. Parallèlement, l'évolution du contexte de menaces en matière de cybersécurité en France (cinquième pays le plus attaqué par les ransomwares) augmente les risques pour les données des entreprises.

Opérant en France depuis 2017, Nasuni bénéficie d'une forte demande de la part des entreprises françaises et européennes pour sa plateforme de données innovante. Les entreprises ont recours à Nasuni pour transformer leurs données non structurées en véritables référentiels afin de favoriser la mise en oeuvre de l'IA au sein de leur entreprise, tout en renforçant la cyber-résilience et en réduisant les coûts d'infrastructure. Nasuni compte déjà parmi ses clients 9 des 50 plus grosses capitalisations boursières françaises. Parmi ses clients figurent Pernod Ricard, TBWA, Colas, Safran et France Habitation.

« Nous observons une augmentation rapide du nombre d'entreprises françaises visionnaires qui entreprennent des transformations cloud pour accélérer la mise en oeuvre de l'IA et sécuriser les données face à la menace croissante des ransomwares, » a déclaré Chris Addis, Vice Président des ventes pour la région EMEA chez Nasuni. « Notre expansion sur le marché français à travers les ventes, les ventes techniques et les partenariats témoigne d'une demande grandissante pour la Nasuni File Data Platform qui favorise la croissance des entreprises en les accompagnant dans ces défis. Nous sommes ravis d'avoir atteint une masse critique en France. Ce développement rapide associé à la croissance de notre réseau de partenaires marque une période passionnante pour Nasuni alors que nous continuons à élargir nos activités en Europe. »

arcITek, fournisseur français de services informatiques de pointe, figure parmi les principaux partenaires de Nasuni en France. Ensemble, Nasuni et arcITek soutiennent les entreprises françaises en accélérant les transformations cloud, en offrant une cyber résilience robuste et en facilitant les mises en oeuvre réussies de l'IA. Nasuni travaille également en étroite collaboration avec les hyperscalers Microsoft, Amazon Web Services (AWS) et Google Cloud, et soutient de nombreuses grandes entreprises dans différents secteurs en France, notamment l'automobile, le secteur industriel, les biens de consommation, l'ingénierie et l'énergie.

« La période est passionnante car les entreprises adoptent progressivement l'IA pour gagner en efficacité et en innovation et elles multiplient les transformations cloud pour y arriver », a déclaré Taniel Doniguian, président d'arcITek. C'est fantastique de voir les entreprises françaises adopter des plateformes de données de pointe pour dynamiser leurs activités. Nous nous réjouissons de travailler avec Nasuni pour pouvoir offrir cette solution critique. Nous accompagnons les entreprises dans le déploiement de ces technologies et Nasuni est un partenaire clé depuis plusieurs années. Elle nous aide à fournir aux entreprises un accès efficace et sécurisé à leurs données non structurées tout en les préparant à intégrer la GenAI. »

L'expansion de Nasuni sur le marché français fait suite à une année très dynamique pour la société, qui a gagné plus de 120 nouveaux clients parmi les grandes entreprises de tous les secteurs d'activité en 2023. Nasuni a récemment annoncé un important repositionnement de l'ensemble de son identité de marque, sous-tendu par cette croissance globale et l'innovation continue des produits de Nasuni. En début d'année on a vu les lancements de Nasuni Edge pour Amazon S3 visant à offrir un stockage haute performance et de Nasuni IQ visant à rationaliser les silos de données pour l'intégration de l'IA.

Pour en savoir plus sur le développement de Nasuni en France, cliquez ici. Si vous souhaitez participer au meetup client de Nasuni en France en octobre, inscrivez-vous et restez informés ici.

À propos de Nasuni

Nasuni est une plateforme de données évolutive pour les entreprises confrontées à une explosion des données non structurées dans l'univers IA.

La Nasuni File Data Platform assure une évolutivité fluide dans les environnements de cloud hybride, permet le contrôle jusqu'à la périphérie du réseau et répond aux attentes des entreprises les plus modernes en matière de préparation des données pour l'analyse et l'IA. Elle simplifie la gestion des données de fichiers tout en augmentant l'accès au stockage et les performances. Son système de récupération de fichiers de premier ordre protège les clients contre un vaste éventail de cybermenaces et supprime la nécessité de recourir à des sauvegardes spécialisées et à la reprise après sinistre, tout en réduisant les coûts des infrastructures d'environ 65 %.

Des organismes du monde entier font appel à Nasuni, qu'il s'agisse des secteurs industriels, de la construction, de l'énergie, des biens de consommation ou du secteur public. Le siège social de Nasuni est situé à Boston, Massachusetts, et la société offre ses services dans plus de 70 pays. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.nasuni.com.

25 juin 2024 à 03:00

