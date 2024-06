La toute nouvelle destination de luxe de Bucarest - H ?tirbei Palace by HAGAG Development Europe - est prête à placer la Roumanie sur la carte des destinations de shopping de luxe.





BUCAREST, Roumanie, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- L'investisseur-développeur immobilier HAGAG Development Europe (TASE : HGGE) et l'agence de conseil immobilier CBRE Romania ont récemment signé un accord exclusif destiné à placer la Roumanie sur la carte des destinations de shopping de luxe.

Le marché roumain des produits de luxe devrait générer des revenus de 535,82 millions EUR en 2024, avec une contribution significative des ventes en ligne (13,8 %). La demande de produits de luxe est en hausse, tirée par une population de plus en plus à l'aide financièrement[1].

Dans ce contexte, HAGAG Development Europe a le plaisir d'annoncer la participation exclusive de CBRE Romania dans la stratégie de location du palais H ?tirbei - un monument historique emblématique de classe A situé au coeur de Bucarest sur l'emblématique Calea Victoriei, avec une visibilité et une exposition extraordinaires, et l'un des projets commerciaux les plus attendus dans la capitale roumaine.

« Nous sommes ravis d'unir nos forces à celles de CBRE, dont la réputation et les résultats exceptionnels dans le domaine de l'immobilier parlent d'eux-mêmes. Ce partenariat réitère notre engagement à placer la Roumanie sur la carte des destinations de shopping de luxe et valide l'énorme potentiel du H ?tirbei Palace, tout en marquant une étape importante dans notre stratégie visant à attirer des marques exclusives et à offrir aux clients une expérience de shopping unique », déclare Ana-Maria Nem?anu, directrice du leasing, Hagag Development Europe.

Avec une histoire impressionnante d'environ 200 ans et une présence architecturale unique, l'ancienne résidence royale protocolaire du prince Barbu ?tirbei fait actuellement l'objet d'une restauration complète, d'une consolidation et de travaux de rénovation, et sera de nouveau accessible au monde entier d'ici la mi-2025. Une fois achevé, le H ?tirbei Palace a pour objectif de devenir une galerie commerciale phare pour les marques de luxe dans la région de l'Europe du Sud-Est.

« Le H ?tirbei Palace est le projet idéal pour les marques de luxe qui recherchent une présence stratégique en Europe, dans un emplacement de premier choix. Le marché roumain du commerce de détail a prouvé sa résilience et son potentiel en Europe centrale et orientale, avec des résultats remarquables. Notre objectif est de transformer le palais ?tirbei en une destination de shopping de luxe pour la ville, en ramenant Calea Victoriei sur les artères commerciales les plus importantes du monde. Nous pensons que ce projet contribuera de manière significative au développement du marché de la vente au détail de luxe en Roumanie et renforcera la position de Bucarest en tant que destination commerciale de premier plan », explique Carmen Ravon, Head of Retail Occupiers CEE, CBRE Romania.

Dans le cadre de ce mandat, CBRE Romania se concentre sur l'attraction de boutiques haut de gamme et de luxe, répondant ainsi à la demande significative de ce segment. L'intérêt accru manifesté lors des récentes discussions confirme le fort potentiel du marché roumain.

Perspectives optimistes pour le marché du luxe en Roumanie

Le marché du luxe en Roumanie est en constante augmentation, Bucarest devenant une destination de plus en plus attrayante pour les marques haut de gamme. Cette tendance est alimentée par le développement de projets immobiliers prestigieux, dont 13 nouveaux hôtels cinq étoiles prévus d'ici 2028, qui accueilleront des marques telles que Corinthia, Mondrian, Hyatt et Kempinski.

Selon une étude de marché publiée par CBRE Romania, une augmentation des loyers de premier ordre a été observée pour les emplacements premium au cours du premier trimestre 2024, ce qui reflète le dynamisme de ce segment.

À propos de Hagag Europe Development ZF Ltd (HAGAG Development Europe)

Hagag Europe Development ZF Ltd. (TASE : HGGE), qui communique sous la marque commerciale Hagag Development Europe, est un investisseur-développeur immobilier international spécialisé dans le développement de projets résidentiels et commerciaux en Roumanie, coté à la bourse de Tel-Aviv. La société opère dans l'achat, le développement, la rénovation, la commercialisation et la gestion de plusieurs actifs situés à la fois dans des endroits privilégiés et dans des zones émergentes de Bucarest. Elle est le premier acteur du marché local à avoir investi de manière significative dans le développement et la croissance du segment de niche de la rénovation urbaine par la reconversion d'anciens bâtiments historiques ayant une présence architecturale unique. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.hagageurope.com ou notre page LinkedIn Hagag Development Europe.

À propos de CBRE Group, Inc.

CBRE Group, Inc. (NYSE : CBRE), une société Fortune 500 et S&P 500 basée à Dallas, est la plus grande société de services et d'investissement dans le domaine de l'immobilier commercial au monde (sur la base du chiffre d'affaires de 2022). La société compte environ 130 000 employés (y compris les employés de Turner & Townsend) au service de clients dans plus de 100 pays. En Roumanie, CBRE sert une gamme diversifiée de clients avec une suite intégrée de services, y compris la gestion des installations, des transactions et des projets, la gestion immobilière, la gestion des investissements, l'évaluation et la valorisation, la location immobilière, le conseil stratégique, les ventes immobilières, les services hypothécaires et les services de développement. Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.cbre.ro/ ou notre page LinkedIn CBRE Romania.

[1] https://www.statista.com/outlook/cmo/luxury-goods/romania

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2444153/HAGAG.jpg

25 juin 2024 à 02:00

