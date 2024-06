DNP obtient une repulpabilité de plus de 85 % avec sa feuille de papier mono-matériau à haute barrière





Dai Nippon Printing Co. Ltd (DNP, TOKYO : 7912) a mis à jour avec succès les matériaux et les méthodes de traitement utilisés dans une feuille mono-matériau exclusive destinée aux produits d'emballage et permettant d'atteindre une repulpabilité de plus de 85 %1.

En 2022, nous avons mis au point une feuille respectueuse de l'environnement dotée de propriétés de barrière élevées2 qui empêchent la transmission de l'oxygène et de la vapeur d'eau et qui peut être utilisée comme matériau d'emballage pour les produits alimentaires, les cosmétiques et les produits médicaux. Dans le même temps, l'utilisation du papier mono-matériau a permis d'accroître la recyclabilité.

Développement

Ces dernières années, afin d'indiquer le caractère écologique de la recyclabilité des emballages en papier, des efforts ont été déployés en Europe et aux États-Unis pour améliorer la capacité de recyclage du papier en tant que ressource renouvelable, en augmentant la repulpabilité à hauteur de plus de 80 %.

En réponse à ces défis, DNP s'efforce actuellement d'élargir sa gamme d'emballages respectueux de l'environnement2. Dans le cadre de ce dernier développement, nous avons encore amélioré notre feuille de papier mono-matériau à haute barrière pour l'emballage, et nous allons bientôt commencer à fournir un produit revu et corrigé doté d'une recyclabilité avancée et capable également de maintenir des caractéristiques de non-barrière.

Perspectives pour l'avenir

DNP fournira des feuilles de papier mono-matériau à haute barrière aux fabricants de produits alimentaires, cosmétiques et médicaux. Nous allons également tirer parti de notre technologie de transformation brevetée pour élargir notre gamme de produits et de services respectueux de l'environnement dotés de propriétés de barrière améliorées, et les déployer sur les marchés mondiaux où la demande de réduction de l'impact sur l'environnement ne cesse de s'intensifier.

Le produit sera exposé sur le stand de DNP au salon INTERPHEX JAPAN 2024 qui se tiendra au palais de Tokyo Big Sight du 26 au 28 juin 2024.

1 : La repulpabilité varie en fonction du grammage du papier.

2 : Pour plus d'informations sur les feuilles de papier mono-matériau à haute barrière destinées à l'emballage, prière de consulter https://www.global.dnp/news/detail/20167671_4126.html

