Timekettle annonce la mise à niveau HybridComm 3.0, ouvrant une nouvelle ère dans la technologie de traduction quasi-humaine par l'IA.





SHENZHEN, Chine, 25 juin 2024 /PRNewswire/ -- Timekettle a le plaisir d'annoncer le lancement de sa dernière mise à niveau logicielle, baptisée la segmentation sémantique par l'IA. Optimisé par la technologie de pointe de Timekettle TurboFast sous HybridComm 3.0, la segmentation sémantique par l'IA établit une nouvelle référence en matière de traduction linguistique en temps réel, consolidant la position de Timekettle en tant qu'expert en matière d'écouteurs traducteurs basés sur l'IA.

En tant que pionnier et innovateur des solutions de communication interlinguistique, Timekettle n'a cessé de promouvoir ce secteur grâce à des produits innovants, marquant ainsi une étape importante pour les dispositifs de traduction par l'IA. Proposant à l'origine des traducteurs portables pour les échanges simples, l'avancée majeure de Timekettle est venue avec les WT2 Plus Translator Earbuds, dotés de la technologie HybridComm 1.0 pour une traduction unidirectionnelle fluide et un mode haut-parleur pour une communication de groupe. Par la suite, le lancement des WT2 Edge Real-time Translator Earbuds, avec HybridComm 2.0, a permis des conversations naturelles et bidirectionnelles. Aujourd'hui, la nouvelle avancée, qui s'appuie sur HybridComm 3.0 et sur la segmentation sémantique de l'IA, améliore considérablement l'efficacité et la précision de la traduction, marquant ainsi une nouvelle ère dans la technologie de traduction par l'IA de niveau quasi-humain.

S'appuyant sur la technologie avancée TurboFast, la segmentation sémantique de l'IA garantit une expérience de traduction fluide et instantanée, en aidant le discours traduit à s'aligner parfaitement sur le rythme de l'orateur et en éliminant la question du décalage d'interprétation dans les scénarios de communication cruciaux. Cette technologie saisit tout d'abord le sens profond des phrases. Après s'être alignée de près sur le critère « entièrement correct », la solution commence à traduire tout en continuant à traiter la voix originale, ce qui permet aux utilisateurs d'entendre la traduction plus rapidement.

Grâce à la segmentation sémantique de l'IA, le délai de réception de l'audio traduit a été réduit de 200 %, ce qui place ses capacités de traduction en temps réel au même niveau que l'interprétation en direct. Un test interne effectué récemment a révélé qu'avec la segmentation sémantique de l'IA, un discours interprété n'a qu'une phrase de décalage, alors que d'autres dispositifs de traduction vocale traditionnels peuvent subir des décalages importants de 30 à 40 secondes.

Cette importante réduction de plus de 20 secondes du délai d'interprétation révolutionne la communication continue. Imaginez une salle de conférence où les participants peuvent entendre instantanément l'interprétation d'une phrase au moment même où l'orateur commence la suivante. Un tel flux de communication sans faille marque une nouvelle ère d'interaction entre les langues, ouvrant ainsi la voie à un monde plus connecté.

La segmentation sémantique par l'IA est maintenant disponible sur les WT2 Edge Real-time Translator Earbuds, les M3 Language Translator Earbuds et le X1 AI Interpreter Hub de Timekettle (modes One-on-one, Listen & Play et Ask & Go pour l'instant ; mode Voice Call et autres à partir du 28 juin) et avec l'installation de la dernière mise à jour logicielle pour les utilisateurs existants.

À propos de Timekettle

Créé en 2016, Timekettle se consacre à l'avancement de la communication interlinguistique par le biais de solutions et de produits innovants. Récompensés par de nombreux prix internationaux, dont le CES Innovation Award, l'iF Design Award et le Japan Good Design Award, les produits Timekettle répondent fièrement aux besoins de communication multilingue dans une grande variété de scénarios d'utilisation, y compris la vie à l'étranger, les voyages, les réunions et les salles de classe multilingues, ainsi que la fabrication et la logistique, et bien plus encore. Avec une base de données de plus de 400 000 utilisateurs, Timekettle continue d'écrire son histoire en tant que numéro 1 mondial des dispositifs de traduction optimisés par l'IA.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site https://www.timekettle.co/ ou contacter [email protected].

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446107/TTS_KV_EN.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2446212/Timekettle_Logo.jpg

24 juin 2024 à 20:15

Communiqué envoyé leet diffusé par :