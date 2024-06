Le China Hi-Tech Fair se prépare à sa 26e édition le 14 novembre à Shenzhen





Le China Hi-Tech Fair (CHTF), un événement international à grande échelle et le premier salon technologique de Chine présentant des technologies et des produits innovants, donnera le coup d'envoi de sa 26e édition du 14 au 16 novembre 2024 au Shenzhen World Exhibition & Convention Center sous le thème « La technologie mène le développement, l'industrie intègre la fusion ».

Couvrant une surface d'exposition de 400 000 m2, le CHTF 2024 devrait attirer plus de 5 000 exposants et 500 000 participants de plus de 100 pays et régions. Cette année, l'événement présentera 20 secteurs à forte croissance, notamment les principaux équipements lourds chinois, les chaînes industrielles de haute technologie, l'énergie propre, la fabrication de machines haut de gamme et l'économie et l'aérospatiale à basse altitude, etc. Environ 150 activités seront organisées simultanément.

S'appuyant sur le rôle de Shenzhen en tant que centre international d'innovation, le CHTF est devenu une passerelle importante permettant au secteur chinois des hautes technologies d'entrer en contact avec la communauté internationale, ainsi qu'une plateforme de haut niveau permettant aux entreprises technologiques d'accroître la notoriété de leur marque au niveau mondial. Les dirigeants nationaux chinois assistent chaque année à la cérémonie d'ouverture du CHTF. Des fonctionnaires provinciaux et municipaux dirigent des délégations pour participer à l'événement. Plus de 150 délégations viennent de loin pour explorer les technologies révolutionnaires et les tendances émergentes du secteur.

Lancé en 1999, le CHTF a connu un succès retentissant en facilitant les échanges technologiques et économiques et la coopération transfrontalière. En 2023, le CHTF a rassemblé 5 000 exposants, 150 délégations et 500 000 participants de 105 pays. La valeur totale des transactions a atteint 37,279 milliards CNY (5,14 milliards USD), englobant environ 10 000 projets technologiques. Des entreprises de renommée mondiale telles que Microsoft, IBM, Oracle, Siemens, Huawei, Tencent, ZTE, BYD, DJI, Philips, SAP, Sony et Samsung ont exposé au CHTF.

Au cours de ses 25 éditions, la CHTF a accueilli deux lauréats du prix Turing, 18 lauréats du prix Nobel, plus de 40 universitaires nationaux et étrangers, plus de 100 fonctionnaires de niveau supérieur à celui de ministre et environ 400 directeurs généraux et entrepreneurs d'entreprises transnationales.

Plus de 1 500 journalistes d'environ 200 organisations nationales et étrangères ont couvert la CHTF l'année dernière. Les 25 000 articles qui en ont résulté ont été consultés 3,5 milliards de fois dans le monde entier.

En 2024, le CHTF prévoit le lancement de technologies et de solutions de pointe par de nombreuses entreprises technologiques de premier plan. Avec le soutien continu du gouvernement populaire municipal de Shenzhen et la participation active de tous les exposants, acheteurs, entrepreneurs, fonctionnaires, scientifiques et experts, la 26e édition du China Hi-tech Fair promet d'être un succès retentissant, offrant une expérience professionnellement enrichissante à toutes les personnes impliquées.

