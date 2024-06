CoinEx améliore la transparence et protège la sécurité des actifs des utilisateurs grâce à la mise à jour du taux de réserve des actifs





HONG KONG, 25 juin 2024 /CNW/ - CoinEx , une importante bourse de cryptomonnaie, a annoncé la mise à jour de son ratio de réserve d'actifs le 24 juin 2024 à 15 h (UTC+8). Ces progrès soulignent l'engagement de CoinEx à améliorer la transparence, la sécurité et la confiance au sein de la communauté des cryptomonnaies.

Grâce au déploiement de la structure de l'arbre de Merkle, cette procédure permet à chaque utilisateur de vérifier si ses actifs sont inclus dans l'arbre de Merkle, afin d'authentifier la validité des données pour la vérification sécuritaire des réserves d'actifs. Les dernières données publiées par CoinEx montrent qu'elle détient un taux de réserve de 1:1. Le jeton de CoinEx (CET) a atteint 113,31 %, tandis que les taux de réserve pour les actifs grand public comme l'USDT, l'USDC, le BTC et l'ETH ont tous dépassé 100 %. Cela signifie que pour chaque dollar d'actif déposé par les utilisateurs, CoinEx se réserve au moins un dollar supplémentaire pour s'assurer que la plateforme dispose de fonds suffisants pour répondre aux demandes de retrait des utilisateurs. À l'heure actuelle, CoinEx démontre ses réserves de CET, d'USDT, d'USDC, de BTC, d'ETH et de DOGE. CoinEx accorde toujours la priorité à la sécurité des actifs des utilisateurs et a maintenu un taux de réserve de 100 % au cours des sept dernières années, c'est-à-dire depuis 2017. La mise à jour est une mesure essentielle qui reflète l'engagement de CoinEx à assurer la sécurité des fonds des utilisateurs et à maintenir un environnement d'investissement sain.

Pour en savoir plus sur la mise à jour du taux de réserve d'actifs et de la structure de l'arbre de Merkle, cliquez ici .

Des mesures de sécurité globales pour une expérience plus sécuritaire

En plus de mettre à jour le taux de réserve d'actifs, CoinEx construit activement son système de sécurité et maintient le principe de l'utilisateur d'abord. L'équipe de sécurité de CoinEx utilise une variété de mécanismes avancés pour équilibrer la commodité et la sécurité dans les portefeuilles chauds et froids, y compris des protocoles à signatures multiples, la séparation physique des systèmes, la surveillance en temps réel et les alertes automatisées. CoinEx a également établi un fonds de protection qui consacre 10 % des frais de négociation à assurer davantage l'intégrité des actifs des utilisateurs contre les risques extrêmes. CoinEx a collaboré avec les principales institutions de sécurité de la chaîne de blocs pour former un partenariat stratégique en matière de sécurité afin de constituer une équipe de sécurité de premier plan et de bâtir une solide forteresse, équipant la plateforme de sécurité complète.

À propos de CoinEx

CoinEx a été fondée en 2017 et maintient sa mission de tirer parti du pouvoir transformateur de la technologie de la chaîne de blocs, guidée par l'éthique de la marque axée sur l'utilisateur. CoinEx offre une sélection d'options de négociation pour les cryptomonnaies BTC, les cryptomonnaies stables et plus de 1 000 cryptomonnaies en général. La plateforme garantit des performances rapides et stables dans plus de 200 pays, ainsi que des processus transparents de dépôt et de retrait. CoinEx est engagée à fournir une passerelle vers le monde de la cryptomonnaie avec un soutien multilingue pour les utilisateurs du monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2446132/image.jpg

SOURCE CoinEx Global Limited

24 juin 2024 à 19:31

Communiqué envoyé leet diffusé par :