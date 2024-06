Vitech se classe au 3e rang sur la liste GritDaily des 10 entreprises de technologie financière interentreprises qui redéfinissent leur industrie





NEW YORK, 24 juin 2024 /CNW/ - Vitech , un important fournisseur mondial de logiciels d'administration pour l'assurance collective et l'administration des régimes de retraite, a été reconnue comme l'une des dix principales entreprises de technologie financière interentreprises qui redéfinissent leur industrie dans un nouveau classement publié par GritDaily.

« Nous sommes fiers de recevoir cette reconnaissance parmi des entreprises aussi influentes, a déclaré David Burns, chef de la direction de Vitech. Cela témoigne de l'engagement inébranlable de Vitech à l'égard de l'innovation et de notre volonté de fournir une solution inégalée à nos clients. »

La liste a classé Vitech au troisième rang parmi les géants de la technologie financière comme Stripe, Plaid, Bill.com et plus encore. GritDaily a cité l'innovation de Vitech avec sa plateforme d'administration des avantages sociaux de pointe V3locity, qui est utilisée par de nombreuses organisations d'assurance et de retraite parmi les plus importantes au monde.

Pour en savoir plus sur la plateforme V3locity de Vitech, visitez : https://www.vitechinc.com/

À propos de Vitech Systems Group

Vitech est un fournisseur mondial d'avantages infonuagiques et de logiciels d'administration des placements. Nous aidons nos clients à élargir leurs offres et leurs capacités, à simplifier leurs opérations, à obtenir des renseignements analytiques et à transformer leurs modèles d'engagement. Vitech emploie plus de 1 400 professionnels au service des organismes d'assurance, de retraite et d'investissement les plus prospères au monde. Innovateur et visionnaire, Vitech est le leader du marché et a été reconnu par des experts de l'industrie comme Gartner, Celent, Aite-Novarica et ISG. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.vitechinc.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/174651/Vitech_1_Logo.jpg

SOURCE Vitech Systems Group

24 juin 2024 à 19:22

Communiqué envoyé leet diffusé par :