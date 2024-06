Suite à une fusion menée avec brio, TrustQuay Viewpoint change de nom pour devenir Quantios





TrustQuay Viewpoint, un fournisseur mondial de SaaS pour l'industrie des bureaux fiduciaires (TCSP), a changé de nom pour devenir Quantios, alors que l'entreprise se donne pour mission de conduire la révolution numérique dans le secteur.

Ce changement de nom, qui fait suite à la fusion entre TrustQuay et Viewpoint en mai 2023, est la dernière étape de la consolidation des deux entreprises et constitue un nouveau départ, confortant Quantios dans sa position d'acteur mondial. S'appuyant sur l'héritage et l'expertise de TrustQuay et Viewpoint, Quantios souhaite accélérer l'innovation technologique dans le secteur des TCSP.

Avec une clientèle de plus de 600 entreprises internationales, Quantios fait tout pour innover en matière de produits dans le secteur du SaaS, tout en améliorant le service client à l'échelle mondiale et en étendant ses capacités à une zone géographique plus vaste et à des environnements réglementaires plus diversifiés.

Quantios enrichira sa connaissance du secteur et sa compréhension des spécificités juridictionnelles afin d'innover en permanence et d'accélérer les progrès numériques dans le secteur.

Le nom 'Quantios' suggère la modernité, la précision et l'intelligence, honorant l'héritage de 40 ans d'expertise de la société dans l'industrie des TCSP. Conçue pour résonner à l'échelle mondiale, la nouvelle identité reflète l'étendue de la sphère d'influence de l'entreprise ainsi que la diversité de sa clientèle.

Guy Harrison, PDG de Quantios, a déclaré : « Le changement de nom en Quantios représente une étape importante dans notre mission consistant à mener l'industrie sur la voie de la numérisation, en permettant à nos clients de tirer le maximum de valeur des progrès accomplis dans le domaine du numérique.

« Nous nous engageons à être la plateforme de choix qui facilite la gouvernance, les opérations et les investissements à l'échelle mondiale. »

À propos de Quantios

Quantios est un fournisseur mondial de SaaS pour l'industrie des bureaux fiduciaires (TCSP). En tant que numéro un sur son marché, Quantios s'est engagé à mener la transformation numérique au sein du secteur. Sa technologie garantit une conformité mondiale transparente et une administration rationalisée, permettant aux clients de se focaliser sur l'expansion de leurs opérations sans les complexités généralement associées.

Avec 40 ans d'expérience dans l'industrie, Quantios comprend parfaitement les besoins divers et complexes de ses clients. Elle utilise cette expertise pour fournir des solutions SaaS complètes qui assurent une gestion rigoureuse des données et simplifient la conformité réglementaire.

L'entreprise emploie plus de 300 professionnels qualifiés qui font tout pour répondre aux besoins évolutifs des clients. À ce jour, Quantios s'est associé à plus de 600 organisations dans le monde entier, les aidant à atteindre des performances, une échelle et une croissance plus élevées grâce à la numérisation.

Pour en savoir plus, veuillez consulter quantios.com

24 juin 2024 à 19:10

