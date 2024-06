Élargissement de l'accès à Internet haute vitesse dans le Nord de l'Ontario





Un investissement fédéral-provincial de plus de 97 millions de dollars permettra de brancher plus de 18 600 foyers à Internet haute vitesse

SUDBURY, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Une chance équitable pour chaque génération, c'est notamment veiller à ce que tout le monde, peu importe son lieu de résidence au pays, ait accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. C'est pourquoi les gouvernements du Canada et de l'Ontario s'emploient à offrir un tel accès aux communautés moins bien desservies de la province, y compris à des communautés autochtones.

Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings, et l'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu, qui agissait au nom de la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma, ont annoncé l'octroi d'un financement fédéral et provincial combiné de plus de 97 millions de dollars à ROCK Networks, une entreprise du groupe PomeGran. Le projet permettra à plus de 60 communautés le long de la rive nord du lac Huron, entre Sudbury et Sault Ste. Marie, et sur l'île Manitoulin, d'avoir accès à Internet haute vitesse. Quelque 18 600 foyers seront desservis, dont plus de 2 500 foyers autochtones. La ministre Hutchings et l'adjoint parlementaire Sandhu étaient accompagnés pour l'occasion de la députée de Sudbury, Viviane Lapointe, du député de Sault Ste. Marie et secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés, Terry Sheehan, et du député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, Marc G. Serré.

Le projet annoncé aujourd'hui s'inscrit dans l'entente de partenariat sur la large bande qui a été conclue entre les gouvernements du Canada et de l'Ontario le 29 juillet 2021 pour soutenir des projets de déploiement de réseaux à fibre optique de grande envergure visant à fournir l'accès à Internet haute vitesse à près de 280 000 foyers de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial de plus de 1,2 milliard de dollars.

Tout le monde au Canada aura accès à Internet haute vitesse d'ici 2030, et 98 % de la population sera branchée d'ici 2026. Le Canada est en voie d'atteindre son objectif de connectivité pour 2026, et ce, grâce à des projets comme celui financé aujourd'hui. Le gouvernement continuera d'investir dans les infrastructures qui créent de nouvelles occasions dans les communautés afin que celles-ci puissent profiter de tout le potentiel du Canada. Avec cette annonce, le gouvernement de l'Ontario se rapproche encore plus de son objectif, qui est d'offrir un accès à des services Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025.

Citations

« Internet haute vitesse n'est plus considéré comme un luxe. Le financement fédéral annoncé aujourd'hui permettra d'offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à plus de 18 600 foyers mal desservis dans des communautés du Nord de l'Ontario. Les communautés de la province, grandes et petites, doivent avoir accès à une connexion fiable pour réaliser leur plein potentiel dans notre monde numérique. »

- La ministre du Développement économique rural et ministre responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, l'honorable Gudie Hutchings

« Chaque communauté au pays mérite d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables et abordables. Notre gouvernement tient son engagement en prenant des mesures pour que tous les Canadiens d'un océan à l'autre aient accès à ces services, quel que soit l'endroit où ils vivent. En tant que présidente du caucus du Nord de l'Ontario, j'ai entendu les communautés de la région réclamer un accès équitable aux services. Cet investissement nous rapproche de notre objectif de brancher 100 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2030. »

- La députée de Sudbury, Viviane Lapointe

« Je suis fier du fait que notre gouvernement prenne des mesures pour l'offre de services Internet haute vitesse dans le district d'Algoma et le Nord de l'Ontario. Dans le monde connecté dans lequel nous vivons, il est essentiel de disposer d'un accès fiable et rapide à Internet. Le financement annoncé aujourd'hui permettra de nous ouvrir des portes en facilitant les activités commerciales ainsi que l'accès aux soins de santé et à la formation, en plus d'appuyer le développement des communautés. »

- Le député de Sault Ste. Marie et secrétaire parlementaire du ministre du Travail et des Aînés, Terry Sheehan

« Le Fonds pour la large bande universelle continue d'avoir des retombées positives dans Nickel Belt et dans le Nord de l'Ontario en améliorant considérablement la connectivité et en favorisant la croissance économique. Grâce à l'investissement d'aujourd'hui et aux projets précédemment annoncés au titre du Fonds, nous renforçons le pouvoir d'action des entreprises locales et nous améliorons l'accès aux services essentiels ainsi que la qualité de vie des résidents. Nous continuons de faire en sorte qu'aucune communauté ne soit laissée pour compte alors que nous préparons un avenir plus inclusif et branché pour l'ensemble du pays. »

- Le député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et du ministre des Langues officielles, Marc G. Serré

« L'annonce d'aujourd'hui s'appuie sur l'engagement indéfectible qu'a pris notre gouvernement de faire en sorte que toutes les communautés de la province, y compris les communautés autochtones, aient accès à des services Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025. En poursuivant nos investissements dans des infrastructures clés, comme celle d'Internet haute vitesse, nous bâtissons un Ontario plus fort où personne n'est laissé pour compte, peu importe son lieu de résidence. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

« Grâce à l'investissement combiné de plus de 97 millions de dollars des gouvernements du Canada et de l'Ontario, les résidents des régions de Huron Shores et de l'île Manitoulin auront les outils dont ils ont besoin pour réussir en cette ère numérique. Cet investissement nous permet aussi de nous rapprocher de l'objectif ambitieux que nous nous sommes fixé, et qui est de faire en sorte que chaque communauté de l'Ontario ait accès à des services Internet haute vitesse d'ici la fin de 2025."

- L'adjoint parlementaire à la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, Amarjot Sandhu

« Le financement gouvernemental qui nous est octroyé permettra d'améliorer remarquablement la connectivité dans les régions de Huron Shores et de l'île Manitoulin. En plus de brancher les foyers à Internet haute vitesse, ces avancées permettront de faciliter l'accès à des possibilités de formation et à la télémédecine et d'aider les entreprises locales à prospérer. Il s'agit de bâtir une communauté plus forte et mieux branchée pour les générations à venir. »

- Le président de H&M COFI Corporation, Georges Bilodeau

« Cet investissement témoigne de notre volonté de combler le fossé numérique touchant les communautés rurales et autochtones. Au moyen du réseau d'accès ouvert, nous entendons rendre les services Internet haute vitesse plus accessibles et abordables ainsi que stimuler la croissance économique et l'innovation dans la région. »

- Le président et fondateur de ROCK Networks et président de PomeGran, Joe Hickey

Faits en bref

La Stratégie canadienne pour la connectivité vise à fournir à tous les Canadiens un accès à des vitesses Internet d'au moins 50 mégabits par seconde (Mbps) pour le téléchargement et d'au moins 10 Mbps pour le téléversement.

Le Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada est doté d'une enveloppe de 3,225 milliards de dollars. Ce fonds a été établi pour aider à offrir un accès à Internet haute vitesse à 98 % des Canadiens d'ici 2026 et à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030.

à atteindre l'objectif national de pleine accessibilité (100 %) d'ici 2030. À l'heure actuelle, 93,5 % des foyers au Canada ont accès à Internet haute vitesse. Ce pourcentage était de seulement 79 % en 2014.

En Ontario , 92,9 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse, comparativement à 86,9 % en 2017.

, 92,9 % des foyers ont actuellement accès à Internet haute vitesse, comparativement à 86,9 % en 2017. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a investi près de 852 millions de dollars dans des projets visant à améliorer la connectivité en Ontario .

. Le gouvernement de l' Ontario investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit.

investit près de 4 milliards de dollars pour offrir un accès fiable à Internet haute vitesse à toutes les communautés de la province d'ici la fin de 2025. Il s'agit, dans l'histoire de notre pays, de l'investissement le plus important jamais effectué dans l'accès à Internet haute vitesse dans une province par quelque gouvernement que ce soit. En date de juin 2024, le gouvernement de l' Ontario avait conclu des ententes d'une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars pour plus de 270 projets qui permettront d'offrir un accès à Internet haute vitesse et à des services cellulaires à plus de 539 000 foyers et entreprises de la province.

avait conclu des ententes d'une valeur de plus de 2,4 milliards de dollars pour plus de 270 projets qui permettront d'offrir un accès à Internet haute vitesse et à des services cellulaires à plus de 539 000 foyers et entreprises de la province. Le gouvernement de l' Ontario a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par collectivité ou par municipalité et ainsi en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts.

a lancé une carte interactive en ligne qui indique dans quelles communautés des projets d'Internet haute vitesse financés par la province sont prévus, sont déjà en cours et ont récemment été complétés. Les Ontariens peuvent utiliser la carte pour faire une recherche par adresse, par collectivité ou par municipalité et ainsi en savoir plus sur les projets ayant lieu dans leur région et découvrir où les services Internet haute vitesse sont présentement offerts. En 2021, le gouvernement de l' Ontario a adopté la Loi de 2021 soutenant l'expansion de la large bande et des infrastructures afin d'accélérer la réalisation de projets d'Internet haute vitesse. Pour renforcer les dispositions juridiques déjà établies, il a en outre adopté la Loi de 2022 pour un Ontario connecté, qui vise à réduire encore plus les obstacles, les chevauchements et les retards.

