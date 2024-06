Armis est nommée 'Outperformer' et 'Leader' dans le rapport GigaOm Radar pour la sécurité des technologies opérationnelles pour la deuxième année consécutive.





Armis, l'entreprise de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée Leader et Outperformer dans le rapport GigaOm Radar 2024 pour la sécurité des technologies opérationnelles (OT). C'est la deuxième année consécutive qu'il est reconnu comme un leader dans le domaine de la sécurité OT, confirmant ainsi son statut de solution de plateforme mature fournissant une sécurité proactive de bout en bout pour les organisations transversales à la recherche d'une approche cohésive de la gestion de la sécurité opérationnelle.

Armis a obtenu plusieurs notes parfaites de 5/5, ce qui témoigne de la vision d'Armis tournée vers le client et visant à offrir une sécurité OT fondée sur un contexte approfondi des actifs, des renseignements proactifs sur les menaces et une gestion totale de la vulnérabilité. Qu'il s'agisse du coût, de la facilité d'utilisation, de l'évolutivité, de la flexibilité ou de la certification, Armis a été reconnu comme étant conçu pour un déploiement sans heurts dans les environnements OT.

« Le développement continu de la plateforme Armis Centrixtm nous a permis d'offrir une gestion complète de la sécurité OT de bout en bout, depuis la visibilité complète, la remédiation et la gestion des vulnérabilités jusqu'à la détection avancée des menaces par l'IA », a déclaré Evgeny Dibrov, PDG et cofondateur d'Armis. « Je suis reconnaissant à GigaOm d'avoir reconnu non seulement notre position de leader, mais aussi de nous avoir attribué le statut de 'Outperformer', en saluant les développements que nous avons réalisés au cours de l'année dernière. »

Le GigaOm Radar est une analyse technologique complète des solutions de sécurité OT actuellement disponibles sur le marché, qui se penche sur les dernières innovations et les fonctions essentielles dont les clients ont besoin pour protéger toutes les composantes de leur environnement. Il permet également de comparer les solutions actuelles et de suivre efficacement l'évolution de la sécurité OT/ICS afin de garder une longueur d'avance sur les acteurs de la menace et les vecteurs d'attaque modernes.

« Armis a excellé dans l'évolution rapide de ses offres technologiques et a notamment amélioré ses capacités de détection des menaces au cours de l'année passée, repoussant les limites de l'innovation dans le domaine de la sécurité OT », a déclaré Chris Ray, analyste de recherche chez GigaOm. « Armis se positionne en tant que Platform Play car elle offre une plateforme de sécurité étendue et intégrée capable de traiter de multiples problèmes de sécurité OT, ce qui la rend bien adaptée aux organisations qui recherchent des solutions complètes. Elle est classée comme innovante en raison de son approche agressive dans l'introduction de nouvelles fonctionnalités et capacités, ce qui prouve son engagement à rester à l'avant-garde des progrès technologiques. Armis a obtenu le statut de leader grâce à sa pénétration efficace du marché et à la qualité de ses solutions de sécurité. »

Dans le cadre du GigaOm Radar pour la sécurité OT, Armis Centrixtm est reconnu pour :

Recherche d'actifs - La fonction de recherche automatisée des actifs d'Armis a reçu une note de 5/5 pour avoir surpassé les méthodes traditionnelles en incorporant la découverte passive du réseau, les techniques d'interrogation active des actifs, les approches basées sur l'intégration et le profilage des actifs. Cette stratégie complète garantit une identification précise de tous les appareils, gérés ou non, offrant aux organisations une vue complète de leur paysage réseau.

Segmentation dynamique des réseaux - En outre, Armis a reçu une note de 5/5 pour sa segmentation dynamique des réseaux, qui utilise la connaissance des VLAN, des sous-réseaux et des réseaux sans fil pour créer des segments de dispositifs en fonction de la surface d'attaque dynamique, et fournir des informations sur les changements architecturaux pour des environnements plus sûrs.

Gestion d'environnements complexes et convergents - Armis a démontré sa compétence dans la gestion d'environnements divers, notamment dans les secteurs OT, IT, IdO et médical. Armis Centrixtm a fait preuve d'une forte adhésion aux normes de l'industrie et aux exigences réglementaires, obtenant un score de 5/5 pour le critère de certification des entreprises, inspirant ainsi la confiance de ses clients. Les certifications notables comprennent FedRAMP, DoD Impact Level 4, ISO 27001, ISO 28018, et SOC 2 type 2.

Détection de menaces par l'IA de nouvelle génération - Avec l'ajout de fonctions de renseignement sur les menaces, Armis a affiché cette année une croissance exceptionnelle dans le domaine des technologies d'IA pour la détection des menaces. Avec une note de 5/5, Armis a été félicitée pour son utilisation de l'IA en vue d'identifier les attaques encore au stade de la formulation et de repérer les comportements anormaux, les activités inhabituelles, les codes malveillants et d'autres menaces en temps réel. Armis s'intègre aux solutions SIEM, SOAR, XDR et ASM, garantissant une couverture et une visibilité complètes sur toute la surface d'attaque.

Intégration avec les systèmes de sécurité informatique - Assurer la coordination des mesures de sécurité dans les environnements IT et OT. Cette convergence améliore la position globale de cybersécurité d'une organisation, en s'attaquant à des menaces complexes et multiformes qui transcendent le fossé entre IT et OT.

Visualisation des relations entre les actifs OT - Offrir les meilleurs tableaux de bord et la modélisation Purdue pour représenter la façon dont les actifs OT se connectent et interagissent au sein du réseau d'une organisation. Cette visibilité est essentielle pour comprendre les mécanismes éventuels des cybermenaces et optimiser les mesures de sécurité.

« Armis offre une suite complète de fonctions de sécurité bien adaptées aux PME, aux grandes entreprises et aux organisations du secteur public », poursuit M. Ray. « Les leaders comme Armis possèdent des caractéristiques de plate-forme robustes avec des fonctions de sécurité de longue portée, ce qui fait d'eux des piliers de l'industrie. »

Le rapport GigaOm Radar 2024 est une ressource précieuse pour les organisations visant à améliorer leur posture de sécurité OT. Il offre une vue d'ensemble complète du marché de la sécurité OT et met en évidence les principaux fournisseurs de l'espace. Pour en savoir plus, lisez le blog d'Armis qui met en lumière les principales conclusions du rapport de cette année ici.

À propos d'Armis

Armis, la société de cybersécurité spécialisée dans l'intelligence des actifs, protège l'ensemble de la surface d'attaque et gère le cyber-risque d'une entreprise en temps réel. Dans un monde sans limites et en évolution rapide, Armis garantit aux entreprises la possibilité d'identifier, de protéger et de gérer en permanence toutes leurs ressources critiques, de leurs locaux jusqu'au cloud. Les entreprises du Fortune 100, 200 et 500, les gouvernements nationaux ainsi que les organismes étatiques et locaux font confiance à Armis pour protéger et sécuriser 24/7 les infrastructures critiques, l'économie et la société. Armis est une société privée établie en Californie.

24 juin 2024

