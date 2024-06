Investir dans la durabilité de Kitchener-Waterloo





KITCHENER, ON, le 24 juin 2024 /CNW/ - Partout au pays, les Canadiennes et les Canadiens cherchent à vivre dans des collectivités durables, c'est-à-dire des endroits où l'air est pur, où les logements sont abordables et où il y a de bonnes possibilités d'emploi. En tant que gouvernement fédéral, nous investissons continuellement dans la santé environnementale et économique de notre pays en vue de bâtir des collectivités durables.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a annoncé aujourd'hui, dans la région de Kitchener-Waterloo, quatre projets qui favoriseront la durabilité des collectivités grâce à des investissements dans des systèmes énergétiques plus efficaces et plus abordables et dans des solutions de transport plus écologiques.

Par le biais de son programme Fonds d'accélération des codes, Ressources naturelles Canada (RNCan) investit 538 730 $ dans l'élaboration de normes de construction à haute performance pour la région de Waterloo. Cette initiative réunissant plusieurs partenaires contribuera à favoriser les nouvelles constructions à haute performance dans la région, ce qui réduira les coûts et améliorera l'efficacité énergétique dans les bâtiments où les gens vivent, travaillent et s'amusent.

En outre, RNCan investit 380 235 $ dans le cadre de son programme d'efficacité énergétique pour aider le conseil scolaire de district de la région de Waterloo à mettre en place un système de gestion énergétique conforme à la norme ISO 50001 la plus récente, dans le but de réduire les coûts, d'améliorer la performance énergétique et ainsi d'accroître l'efficacité énergétique des bâtiments scolaires de la région.

Enfin, dans le cadre du Programme d'infrastructure pour les véhicules à émission zéro, RNCan soutient l'installation d'un réseau de bornes de recharge d'un océan à l'autre, y compris de nouvelles bornes dans la région de Kitchener-Waterloo, en particulier :

pour les locataires et les visiteurs d'immeubles d'habitation appartenant à Drewlo Holdings Inc., grâce à un investissement de 103 622 $ qui servira à installer quatre bornes dans des immeubles de Kitchener et trente bornes dans d'autres villes ontariennes;

et trente bornes dans d'autres villes ontariennes; pour les parcs de véhicules commerciaux, grâce à un investissement de 910 000 $ qui permettra à Grand River Energy Solutions d'installer neuf nouvelles bornes à Kitchener-Waterloo et cinq bornes dans d'autres villes ontariennes.

Ces investissements permettent d'injecter plus d'argent dans la région de Waterloo et d'y créer plus d'emplois verts. Ils démontrent la détermination du gouvernement fédéral à bâtir des infrastructures communautaires écologiques par l'aménagement de bornes de recharge pour véhicules électriques, de bâtiments plus écologiques et de systèmes énergétiques nécessaires à leur fonctionnement.

Le passage des combustibles fossiles à l'électricité propre est essentiel pour réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'origine des changements climatiques, pour assainir l'air que nous respirons et pour mettre le pays sur la voie d'une nouvelle économie axée sur la création d'emplois durables.

« Nous investissons dans bien plus que des projets écoénergétiques : nous contribuons à bâtir des collectivités plus vertes, plus écoénergétiques et plus prospères sur le plan économique, où il fait bon vivre, travailler, voyager et se divertir, partout en Ontario et au Canada. Les investissements que nous annonçons aujourd'hui dans la région de Waterloo témoignent de la détermination de notre gouvernement à bâtir des collectivités plus durables, où la vie est plus abordable et où votre famille et vous-même pourrez recharger votre voiture à moindre coût, profiter de bâtiments écoénergétiques fiables et bénéficier d'infrastructures communautaires écologiques à toutes les étapes de votre vie. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Nous sommes reconnaissants de ce financement, qui permettra un véritable effort de collaboration pour la création de normes de construction à haute performance. Les huit municipalités de la région de Waterloo collaborent avec WR Community Energy et avec divers intervenants communautaires pour améliorer la durabilité et la performance énergétique des nouveaux bâtiments. Cette démarche nous aidera à atteindre notre objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de 80 % d'ici 2050. »

Karen Redman

Présidente régionale, municipalité régionale de Waterloo

Faits en bref

Reconnue à l'échelle internationale, la norme ISO 50001 pour les systèmes de gestion de l'énergie fournit un cadre structuré qui permet aux organisations d'améliorer leur performance énergétique en faisant un meilleur usage des biens énergivores.

Le Fonds d'accélération des codes vise à accélérer l'adoption et la mise en oeuvre des paliers de performance énergétique les plus élevés possibles des codes modèles nationaux de l'énergie ou d'autres codes du bâtiment à haute performance, à favoriser une augmentation des taux de conformité avec les codes adoptés ainsi qu'à renforcer les capacités et à préparer le marché en prévision de l'adoption de codes ambitieux.

Le transport routier est à l'origine d'environ 18 % des émissions totales de gaz à effet de serre du Canada .

. Le passage progressif à la vente exclusive de véhicules neufs électriques d'ici 2035 devrait permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre de plus de 360 millions de tonnes d'ici 2050 et ainsi de prévenir près de 100 milliards de dollars en dommages à l'échelle mondiale (soit environ 310 $ par personne aux États-Unis).

ainsi de prévenir près de 100 milliards de dollars en dommages à l'échelle mondiale (soit environ 310 $ par personne aux États-Unis). Le Programme d'incitatifs pour les véhicules zéro émission (iVZE) du gouvernement du Canada a aidé plus de 300 000 automobilistes à passer à l'électrique grâce à des incitatifs allant jusqu'à 5 000 $.

a aidé plus de 300 000 automobilistes à passer à l'électrique grâce à des incitatifs allant jusqu'à 5 000 $. Avant de prendre la route, les Canadiennes et les Canadiens peuvent facilement prévoir leur itinéraire en consultant le localisateur de stations de recharge et de stations de ravitaillement en carburants de remplacement de RNCan.

