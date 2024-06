Taiga annonce le départ de son chef de la direction financière





MONTRÉAL, le 24 juin 2024 /CNW/ - Corporation Moteurs Taiga (TSX: TAIG) (« Taiga » ou la « Société »), annonce aujourd'hui que son chef de la direction financière, Éric Bussières, quittera la Société pour poursuivre une autre opportunité à l'extérieur de l'industrie des sports motorisés. Son successeur sera nommé à une date ultérieure. M. Bussières restera au sein de la Société en tant que chef de la direction financière jusqu'au 12 juillet et travaillera avec l'équipe chevronnée des finances et de la comptabilité afin d'assurer une transition en douceur.

« J'aimerais remercier Éric pour son travail acharné et ses contributions durant son mandat, et lui souhaiter le meilleur dans ses nouvelles fonctions », a déclaré Samuel Bruneau, chef de la direction de Taiga. « Nous continuerons à bâtir sur les bases solides de rigueur financière inculquée dans l'ensemble de l'organisation au cours de la phase initiale de mise à l'échelle de la production. »

« Je tiens à remercier Sam et tous les employés de Taiga », a déclaré Éric Bussières. « Je quitte Taiga avec le plus grand respect et estime. Je suis extrêmement fier de l'innovation que nous avons apportée à l'industrie des sports motorisés en fournissant de nouvelles alternatives aux clients pour des aventures durables. »

À propos de Taiga

Taiga est une entreprise canadienne qui réinvente l'environnement des sports motorisés grâce à des véhicules électriques hors route révolutionnaires. Adoptant une approche d'ingénierie optimisée, Taiga repousse les frontières de la technologie électrique pour atteindre des rapports puissance-poids extrêmes et des spécifications thermiques nécessaires afin de surpasser les véhicules de sports motorisés à combustion haute performance comparables. Les premiers modèles commercialisés s'inscrivent dans une gamme de motoneiges et de motomarines électriques visant à répondre à la demande croissante de la clientèle récréative et commerciale qui cherche de meilleurs moyens d'explorer les grands espaces, sans compromis. Pour de plus amples renseignements, visitez www.taigamotors.com.

24 juin 2024

